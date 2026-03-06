Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Столкновение спутников на орбите
© NewsInfo.Ru by Наталья Орлова is licensed under public domain
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 16:10

Звёздные войны на орбите: растущее количество спутников нам приносит не только удобство, но и угрозы

В пыльном воздухе австралийской фермы, где ветер несет запах эвкалипта и сухой земли, фермеры наткнулись на трехметровый обугленный штырь от ракеты SpaceX — напоминание о том, как небесные амбиции возвращаются на землю в виде обломков. Стремительный рост запусков спутников, особенно мегасозвездий вроде Starlink, превращает верхние слои атмосферы в гигантский крематорий, где тысячи аппаратов сгорают, оставляя после себя микроскопические частицы. Это не просто техническая деталь: по мере накопления мусора меняется химия воздуха, озоновый слой и даже вид ночного неба.

Сейчас на орбите около 15 тысяч активных спутников, и планы на миллионы новых обещают экспоненциальный рост. Новое исследование в The Conversation предупреждает: сгорание таких масс приведет к накоплению алюминиевых оксидов и других веществ, которые, как гравитационные ловушки, задержатся в мезосфере на годы, усиливая парниковый эффект в неожиданных слоях атмосферы.

"Мегасозвездия ускоряют деградацию орбитального пространства: каждый сгорающий спутник — это не просто вспышка, а инъекция частиц, меняющих динамику атмосферы, подобно тому, как метеоритный дождь оставляет следы в ионосфере".

эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Рост запусков: атмосфера под ударом

Представьте атмосферу как многослойный фильтр, где верхние ярусы — мезосфера — действуют подобно гигантскому термореактору. Новые спутники Starlink V2 весят до 800 кг, а будущие V3 — как фюзеляж Boeing 737. При сходе с орбиты они не испаряются бесследно: плазма разлагает их на наночастицы алюминия, которые оседают в стратосфере, усиливая поглощение ультрафиолета и сдвигая температурный баланс.

Исследователи моделируют: к 2030-м миллионам спутников атмосфера накопит эквивалент тысяч тонн металла, что ускорит разрушение озона. Это не абстракция — аналогично тому, как вулканическая пыль меняет климат, но теперь антропогенный фактор доминирует.

Космический мусор и риски для Земли

Не все сгорает идеально: обломки размером с автомобиль уже падали на фермы в Австралии, подтвержденные Австралийским космическим агентством. Вероятность жертв от мегасозвездий — 40% за пять лет, плюс угроза самолетам на высоте.

В космосе — синдром Кесслера: цепная реакция столкновений сделает низкие орбиты непригодными, как пробка в гравитационном колодце. Футурологи видят: без контроля это парализует GPS и связь к 2040-м.

"Обломки — это не случайность, а следствие плотности орбит: как в переполненном элеваторе, где гравитация усиливает хаос, один инцидент запустит каскад".

эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

Ночное небо в опасности

Тысячи спутников превратят небо в мерцающую сеть, видимую невооруженным глазом. Астрономы предупреждают: блики от мегасозвездий засветят слабые галактики, мешая телескопам вроде JWST.

Культурно это кража: навигация коренных народов и романтика звезд затеряются в искусственном сиянии, как эхо пыльных завес сверхновых, но созданных руками.

Путь к устойчивому космосу

Глобальное регулирование обязательно: лимиты на орбиты, топливная утилизация. Без него — перенапряжение ресурсов Земли.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Сколько спутников сгорит в ближайшие годы? Миллионы, по планам SpaceX, нагружая атмосферу тоннами материала.
  • Что такое синдром Кесслера? Катастрофическая цепь столкновений, блокирующая орбиты.
  • Влияет ли это на климат? Да, частицы усиливают парниковый эффект в верхних слоях.
  • Можно ли избежать обломков на Земле? Требует точного контроля схода и международных норм.
Проверено экспертом: анализ атмосферных рисков и орбитальной динамики Алексей Морозов и Наталья Орлова

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

