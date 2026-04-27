Сухари ржаные
© https://ru.freepik.com by stockking is licensed under Free
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 20:17

Космонавты будут в восторге: российские ученые создали хлеб, который не испортится 2 года

Когда вы открываете пачку хлеба, купленную пару дней назад, и видите на корочке первый пушистый налет плесени, это кажется естественным ходом вещей. Биохимия разложения неумолима: влага, дрожжи и споры грибков делают свое дело за считанные сутки. Однако для тех, кто работает на орбите или выполняет задачи в экстремальных условиях, привычный батон — непозволительная роскошь. Обычный хлеб крошится, забивая фильтры вентиляции на МКС, и стремительно портится, превращаясь в биологическую угрозу. Именно поэтому инженеры пищевой индустрии десятилетиями бились над созданием продукта, который игнорирует календарь и сохраняет вкус свежей выпечки годами.

"Создание продуктов с таким колоссальным сроком годности требует филигранной работы с активностью воды внутри мякиша. Мы используем методы стерилизации и барьерные технологии упаковки, которые буквально консервируют структуру теста. Это не просто еда, а сложный биохимический конструкт, защищенный от окисления и ретроградации крахмала. Подобные разработки находят применение не только в космосе, но и в обеспечении продовольственной безопасности регионов со сложной логистикой".

эксперт в области науки, аналитик научных и образовательных трендов Ирина Соколова

Наследие советских технологов: рецепт из 60-х

Основой для современного прорыва стали наработки полувековой давности. В золотую эру космонавтики, когда каждый грамм веса и каждый кубический сантиметр объема на борту были на вес золота, ученые создали концепцию "хлеба на один укус". Это крошечные буханки весом по 3-5 граммов, которые не нужно резать или откусывать, что полностью исключает появление крошек в невесомости. В условиях микрогравитации любая соринка может попасть в дыхательные пути астронавта или вывести из строя электронику, поэтому безопасность продукта стоит на первом месте.

Сегодня специалисты НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии решили реанимировать и улучшить этот опыт. Андрей Ведерников, возглавляющий отдел космического питания, отметил, что за основу был взят "тот самый" рецепт 60-70-х годов. Однако благодаря современным технологиям обработки сырья и новым видам упаковки, срок жизни продукта удалось довести до невероятных 24 месяцев. Это критически важно для длительных экспедиций, где пополнение запасов происходит редко.

Разработка велась в тесной связке с Министерством обороны. Военных всегда интересовали автономные рационы, способные переносить любые температурные перепады. Возможно, скоро подобные технологии позволят забыть о сухарях, предлагая мягкий хлеб даже в самых удаленных гарнизонах. Пока ученые совершенствуют состав, любители живой природы могут узнать, как макаки Гибралтара подбирают себе диету, интуитивно компенсируя огрехи рациона.

Сверхдлительное хранение: как это работает физически

Секрет двухлетнего хранения кроется не в ударных дозах консервантов, а в физике процесса. Продукт проходит многоступенчатую термическую обработку в герметичной упаковке, что уничтожает любую патогенную микрофлору еще на этапе производства. В результате мы получаем практически стерильный объект, который внутри пленки сохраняет свою органолептику — вкус, запах и текстуру — неизменными. "Взяв за основу рецептуру хлеба, разработанную для космонавтов еще в 60-70-х годах прошлого века, мы совместно с оборонным ведомством создали продукт, который может храниться два года", — цитирует Ведерникова ТАСС.

Инновация была представлена в рамках круглого стола "Космическое предпринимательство" в Мосгордуме. Там эксперты обсуждали, как высокотехнологичные решения для орбиты быстро перетекают в гражданский сектор — от медицины до городской экономики. К примеру, методы анализа чистоты среды в космических модулях помогают сегодня создавать стерильные зоны в госпиталях. Подобно тому, как китайский ИИ ускоряет разработку лекарств, космические технологии оптимизируют наше повседневное питание.

Важным фактором успеха стал отказ от традиционных дрожжей в пользу заквасок с особыми характеристиками. Это предотвращает самопроизвольное брожение внутри упаковки при длительном хранении. Для космонавта на орбите такой хлеб — это не просто калории, а психологический комфорт, напоминание о доме. Пока технологии обеспечивают нас едой, метеорологи предупреждают жителей столицы, что погодный сценарий в Москве скоро изменится, и продукты с длительным сроком хранения могут оказаться кстати в любом домашнем запасе.

От бородинского до питы: расширение орбитального меню

Ассортимент космической выпечки не ограничивается классическими сортами. Владимир Мартиросян из НИИ хлебопекарной промышленности сообщил, что сейчас идет активная работа над внедрением в рацион питы. Этот плоский хлеб удобен тем, что в него можно заворачивать другие компоненты пищи, создавая подобие орбитального сэндвича. Технология приготовления и отправки питы на МКС требует иного подхода к контролю влажности, чтобы лепешка оставалась эластичной, но не становилась средой для бактерий.

Поиск идеальной формулы питания идет параллельно с фундаментальными исследованиями Вселенной. Пока одни ученые пекут хлеб, другие ищут способы обнаружения жизни на экзопланетах без привязки к кислороду. Это комплексный подход к освоению космоса: мы должны не только найти новые миры, но и знать, чем будем там обедать. Стабильность питания — залог отсутствия когнитивных сбоев у экипажа во время многомесячных вахт.

Интересно, что современные методы анализа пищевых продуктов часто заимствуются из палеонтологии и геологии. Например, когда нужно понять структуру материала на молекулярном уровне, используются те же подходы, что помогли выяснить, почему древний осьминог оказался самозванцем после повторного изучения окаменелостей. Точность измерений в НИИ сегодня позволяет гарантировать качество каждой порции космической еды.

"Технологии консервации смыкаются с большой наукой в самых неожиданных точках. Долгоживущий хлеб — это победа над энтропией в масштабе отдельно взятой упаковки. Мы видим, как опыт прошлого века в сочетании с новыми материалами создает решения, которые раньше казались фантастикой. Это напоминает работу микробиологов с уникальными сибирскими бактериями, которые не меняются миллионы лет — стабильность здесь является главным показателем успеха".

эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Археологический прецедент: хлеб возрастом в две тысячи лет

История знает примеры, когда хлеб хранился гораздо дольше двух лет, правда, уже не в съедобном виде. В поселении Виндонисса на территории современной Швейцарии археологи недавно обнаружили лепешку, испекшуюся еще во времена Римской империи. Маленький диск диаметром 10 см уцелел благодаря сильному обугливанию, которое превратило органику в инертный уголь, неинтересный для бактерий-деструкторов. Эта редчайшая находка на участке в 4 тысячи квадратных метров стала сенсацией в научном мире.

Подобные артефакты — как письма из прошлого, сохранившиеся наперекор природе. Штормы часто обнажают скрытое: так, недавно буря в Италии обнажила древние захоронения, добавив работы историкам. И хотя римский хлеб уже невозможно съесть, он дает ученым данные о рационе и сельском хозяйстве античности. Космический же хлеб, напротив, создается для будущего, чтобы обеспечить энергией первопроходцев новых миров.

Связь между древними артефактами и современными технологиями глубже, чем кажется. Анализируя структуру доисторических злаков, селекционеры выводят сорта, устойчивые к современному климату. Возможно, со временем мы научимся расшифровывать биохимические "коды" прошлого так же успешно, как биологи расшифровывают фонетическую систему общения кашалотов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы научно-практической конференции.

"Космическое питание — это венец пищевой технологии. Здесь мы сталкиваемся с необходимостью обмануть саму природу разложения. Если на Земле мы привыкли к циклу "выпечка-черствение-плесень", то в космосе этот алгоритм должен быть разорван. Наши достижения в этой области сопоставимы по важности с исследованием загадочных многоугольников на Марсе, ведь без надежной системы жизнеобеспечения никакие снимки красных песков не будут иметь смысла для человека".

эксперт в области науки, научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

FAQ

Ответы на ваши вопросы
Можно ли такой хлеб купить в обычном магазине?
Пока разработка предназначена исключительно для спецпотребления (МКС и оборонный сектор), но технологии часто передаются в гражданское производство спустя 3-5 лет.
Меняется ли вкус хлеба за два года хранения?
Благодаря герметичности и стабилизации влаги, вкус остается идентичным свежевыпеченному продукту, так как крахмал не кристаллизуется привычным образом.
Используются ли в рецепте ГМО-компоненты?
Нет, долговечность достигается за счет контроля микробиологии и физических методов обработки упаковки, а не изменения генетики зерна.

Проверено экспертом: эксперт в области науки, аналитик научных и образовательных трендов Ирина Соколова

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

