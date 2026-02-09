Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Куриный окорочок
Куриный окорочок
© commons.wikimedia.org by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 8:03

Беру соевый соус и сахар — куриные бёдра исчезают со сковороды за минуты

Аромат соевого соуса, тёплая сладость коричневого сахара и сочность куриных бёдер — сочетание, которое работает безотказно даже в будний вечер. Этот рецепт ценят за простоту, гибкость по времени и яркий вкус без сложных техник. Блюдо легко подготовить заранее, а на плите оно собирается буквально за считанные минуты. Об этом сообщает Allrecipes.

В чём идея рецепта

Куриные бёдра без кожи и костей здесь играют ключевую роль. Они быстро маринуются, равномерно прожариваются и остаются сочными даже при активной тепловой обработке. Сладко-солёный маринад на основе соевого соуса, бальзамического уксуса и коричневого сахара выполняет сразу две функции: сначала пропитывает мясо, а затем превращается в насыщенную глазурь.

Такой подход удобен для тех, кто готовит заранее. Курицу можно замариновать утром или накануне вечером, а вечером просто довести блюдо до готовности на сковороде.

Баланс вкусов и ароматов

Соевый соус с пониженным содержанием соли задаёт основу, не перегружая блюдо натрием. Коричневый сахар отвечает за карамельные ноты и глянцевую текстуру глазури. Бальзамический уксус добавляет мягкую кислинку, а свежий имбирь и чеснок усиливают аромат, не перебивая вкус курицы.

Кунжутное масло используется дозировано — всего чайная ложка, но этого достаточно, чтобы придать блюду характерный восточный акцент. Небольшое количество шрирачи добавляет лёгкую остроту, которая ощущается в фоне и не доминирует.

Как правильно мариновать курицу

Половина маринада используется для маринования, вторая откладывается для финального этапа. Куриные бёдра тщательно покрывают смесью и отправляют в холодильник минимум на 30 минут. При наличии времени маринование можно продлить до ночи — вкус станет глубже, а текстура мяса ещё нежнее.

Важно, что маринад, в котором находилась сырая курица, не используется повторно. Для глазури применяется только заранее отложенная часть.

Быстрое приготовление на сковороде

Сковороду разогревают на среднем огне с небольшим количеством оливкового масла. Курицу готовят 8-10 минут, периодически переворачивая, пока она не подрумянится и полностью не прожарится. Внутренняя температура должна достигать 74 градусов Цельсия.

После этого огонь уменьшают, в сковороду добавляют оставшийся маринад и прогревают его 1-2 минуты до лёгкого загустения. Соус обволакивает кусочки курицы, образуя блестящую глазурь.

Подача и варианты сервировки

Готовые бёдра перекладывают на блюдо вместе с соусом. По желанию их посыпают поджаренным кунжутом или нарезанным зелёным луком. Такое блюдо хорошо сочетается с рисом, овощными гарнирами или простым салатом из свежих огурцов.

Рецепт подходит для быстрого ужина, но при этом выглядит и ощущается как полноценное домашнее блюдо с насыщенным вкусом и аккуратной подачей.

Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

