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ВАЗ 2108
ВАЗ 2108
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Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована вчера в 9:11

Советские методы зимнего запуска двигателя: как водители справлялись с экстремальными морозами

Зимой мотор в морозный двор запускался не с первого щелчка, а с характерным натужным скрежетом, запахом сырого металла и вечной надеждой, что сегодня пронесёт. В советские годы к этому относились без романтики: машина могла стоять под снегом, аккумулятор садился, масло густело, а помощь обычно была где-то далеко. Поэтому водители выкручивались сами, и набор их приёмов сегодня выглядит почти как отдельная дисциплина. Одни заранее готовили батарею и свечи, другие таскали детали домой на ночь, третьи грели мотор кипятком и лампой. Всё это было не из любви к экстриму, а потому что иначе утром машина могла так и остаться грудой железа.

"При морозе двигатель должен быть готов к запуску заранее, а не только после того, как водитель уже успел замёрзнуть рядом с капотом. Первым делом смотрят на аккумулятор, свечи и масло, потому что именно они чаще всего срывают пуск. Если батарея слабая, а масло густое, стартер просто мучает машину. В сильный холод любая мелочь работает против водителя, и это надо учитывать ещё вечером".

инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Подготовка с осени

В советских гаражах зиму встречали заранее, без лишней суеты. Машину готовили к холодам ещё осенью: проверяли аккумулятор, смотрели уровень и плотность электролита, полностью заряжали батарею и смазывали клеммы солидолом, чтобы не пошло окисление. Карбюратор настраивали, угол опережения зажигания выставляли по меткам, свечи чистили от нагара или меняли. Высоковольтные провода тоже держали под рукой.

Многие операции владельцы делали сами, без сервиса и лишних разговоров. Станций было мало, а понимание своей машины считалось обычным делом. Это и правда имело смысл: при нулевой температуре пусковой ток аккумулятора падает примерно на 20-30 процентов, а при минус 18 и ниже может просесть почти вдвое.

Поэтому зимний запуск начинался не утром, а накануне вечером. Если техника была в порядке, шансов у неё было куда больше. Если нет, никакие танцы вокруг капота уже не спасали.

Аккумулятор и свечи

Самый известный приём выглядел просто: аккумулятор на ночь уносили домой. Батарею снимали после поездки, ставили в тепло, а утром возвращали обратно. Тёплый аккумулятор выдавал заметно больший пусковой ток, и стартер крутил бодрее.

Когда двигатель уже крутился, но не схватывал, доставали свечи зажигания. Их относили домой и грели на газовой плите, после чего быстро ставили назад, иногда даже в металлическом ковшике неся прямо к машине. Такой пуск требовал сноровки, потому что остывали свечи быстро, а времени на возню на морозе почти не было.

Смысл тут был вполне приземлённый. Нагретая свеча очищалась от влаги и нагара, а искра становилась ровнее. Плюс тёплая свеча чуть поднимала температуру в камере сгорания, и смесь воспламенялась охотнее.

Масло, эфир и пусковая жидкость

Ещё один приём связан с маслом в картере. Вечером, пока мотор был горячим, через трубку масляного щупа заливали примерно полстакана бензина, запускали двигатель и давали ему поработать около минуты. Бензин разжижал масло, и утром запуск шел легче.

Лили именно через щуп не случайно. Если лить в маслозаливную горловину, большая часть бензина испарялась бы раньше, чем попадала в поддон. Для современных машин такой номер лучше даже не пробовать: разбавленное масло хуже смазывает детали и ускоряет износ.

Когда в продаже не было привычных аэрозолей для холодного старта, водители выкручивались эфиром. Его покупали в аптеке по рецепту и смешивали с бензином примерно один к семи, потому что чистый эфир мог дать детонацию. Полученную смесь заливали в карбюратор после снятия воздушного фильтра, а заводская жидкость "Арктика" попадала в основном на северные автопредприятия и в свободной продаже почти не встречалась.

"Советские способы запуска зимой держались на простой логике: согреть, разжижить, помочь смеси вспыхнуть. Но у каждого из них был предел, и он был довольно жёсткий. Бензин в картере, эфир или нагрев плиты работали не потому, что чудо, а потому что техника того времени была гораздо капризнее. На современных автомобилях такие трюки уже несут лишние риски".

автомеханик, инженер-машиностроитель Александр Михайлов

Прогрев коллектора и поддона

Чтобы топливо испарялись легче, некоторые грели впускной коллектор. Снимали воздушный фильтр, накрывали коллектор тряпкой и аккуратно поливали её кипятком. Через несколько минут пробовали заводить мотор, рассчитывая на более тёплый металл и лучшее образование рабочей смеси.

На Крайнем Севере подход был ещё жёстче и проще одновременно. В поддон картера врезали электрический нагревательный элемент и подключали его к сети на ночь. Утром масло оставалось тёплым и текучим, поэтому мотор запускался легче даже в арктических условиях.

В те годы это не считалось роскошью. Для холодных регионов такой нагрев был почти обязательной частью жизни автомобиля. Без него машина могла просто не ожить после ночи на морозе.

Горячая вода и лампа

На грузовиках, где в системе охлаждения часто стояла обычная вода, применяли другой сценарий. Утром в радиатор заливали ведро горячей воды, после чего двигатель запускался легче. Днём мотор старались не глушить, а вечером воду сливали через специальный краник, чтобы она не замёрзла ночью.

Ещё один способ выглядел совсем сурово: поддон картера грели паяльной лампой. Масло нагревалось и становилось жиже, а значит мотору было проще провернуться. Риск пожара при этом был вполне реальным, но тогда многие всё равно шли на такой шаг, потому что других вариантов часто не было.

Сегодня большинство этих приёмов смотрится как техника из прошлого, и это правда. Современные масла, системы впрыска и электроника сильно упростили холодный пуск. Но советская школа водителей показала простую вещь: когда техника капризничает, побеждает не удача, а привычка понимать, как она устроена.

Проверено экспертом: автомеханик Александр Михайлов

FAQ

Почему аккумулятор лучше держал заряд в тепле?
На морозе батарея отдаёт меньше тока, поэтому тёплый аккумулятор помогает стартеру крутить заметно увереннее. Именно поэтому его часто уносили домой на ночь.

Зачем грели свечи на плите?
Тёплая свеча быстрее убирала влагу и нагар, а искра работала ровнее. Это облегчало запуск, когда мотор уже крутился, но не хотел схватывать.

Почему бензин заливали через щуп, а не сверху?
Через щуп бензин попадал ближе к поддону и меньше испарялся по пути. При заливке через горловину он бы испарился быстрее.

Можно ли так заводить современную машину?
Нет, большинство старых приёмов для новых автомобилей уже лишние и местами вредные. Современная техника рассчитана на другие режимы запуска и не любит самодеятельность с маслом и топливом.

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Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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