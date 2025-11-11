Просеиваю муку с разрыхлителем — структура плотная, но мягкая: рецепт по ГОСТу работает как часы

Кекс "Столичный" по ГОСТу — настоящий вкус советского детства: рассыпчатый, плотный и в то же время мягкий, с крупным изюмом и ароматом сливочного масла. Он не нуждается в украшениях — достаточно сахарной пудры и чашки чая. Рецепт, созданный по классическим стандартам 1955 года, прост, но требует аккуратности: главное — взбивание масла с сахаром и соблюдение температуры ингредиентов. Именно так кекс получается тем самым "столичным" — плотным, золотистым и слегка влажным внутри.

В чём суть рецепта по ГОСТу

Рецептура Государственного стандарта (ГОСТ 15052-80) предписывала точные пропорции: 1 часть масла, 1 часть сахара, 1,5 части муки и примерно столько же изюма, сколько масла. Благодаря этому соотношению тесто получается насыщенным, но не тяжёлым, а структура — плотной, как у песочного пирога, с ровными порами.

Секрет в тщательном взбивании сливочного масла и поэтапном введении яиц. Масляно-яичная эмульсия удерживает влагу и воздух, что делает мякиш рыхлым. А борозда по центру формы не только придаёт кексу фирменный вид, но и позволяет ему пропечься равномерно.

Сравнение классических советских кексов

Вид кекса Основа Особенность Вкус Столичный Масло, изюм ГОСТ, плотная структура Сливочно-фруктовый Лимонный Масло, лимонная цедра Освежающий аромат Кисловатый Ванильный Масло, ваниль Без добавок Нежный, сладкий Мраморный Масло, какао Контраст светлого и тёмного теста Шоколадный акцент

Советы шаг за шагом (HowTo)

Подготовьте ингредиенты. Все продукты должны быть комнатной температуры: мука — 250 г;

масло сливочное — 170 г;

сахар — 170 г;

яйца — 3 шт.;

изюм — 170 г;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

щепотка соли. Подготовьте изюм. Промойте, залейте тёплой водой на 10 минут, обсушите. Можно слегка обвалять в муке — так ягоды не осядут. Сливочное масло. Размягчите при комнатной температуре (не топите!). Взбейте с сахаром и ванилью до пышности. Добавление яиц. Введите по одному яйцу, каждый раз взбивая массу до однородности. Добавьте щепотку соли. Мука и разрыхлитель. Просейте, чтобы насытить воздухом, и добавьте к масляно-яичной массе. Перемешивайте на минимальной скорости или вручную лопаткой. Добавьте изюм. Перемешайте, распределяя равномерно. Форма. Классическая — прямоугольная (20x9 см). Смажьте маслом и присыпьте мукой. Переложите тесто, разровняйте и сделайте мокрым ножом борозду посередине. Выпекайте. Температура 170 °C, время — 1 ч 20 мин — 1 ч 30 мин. Готовность проверяйте деревянной шпажкой: она должна выходить сухой. Остывание. Кекс оставьте в форме на 10 минут, затем достаньте и остудите полностью на решётке. Украшение. Обильно присыпьте сахарной пудрой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Холодное масло → масса не взбивается → заранее достаньте за 1-2 ч.

Слишком много муки → кекс плотный и сухой → добавляйте частями, до мягкой текстуры.

Не просеяли муку → неровная структура → обязательно пропускайте через сито.

Перепекли → трещины и сухая корка → сокращайте время при необходимости.

Изюм осел → обваляйте его в муке перед смешиванием.

А что если…

Хочется разнообразия — замените часть изюма на курагу, цукаты или вишню.

Нужен ореховый оттенок — добавьте ложку миндальной муки.

Хотите диетичнее — используйте половину масла и половину йогурта.

Любите цитрусовые ароматы — добавьте чайную ложку лимонной цедры.

Нужен "влажный" эффект — слегка пропитайте готовый кекс сиропом с ванилью.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Классический вкус детства Долго взбивать масло Простой набор ингредиентов Долгое выпекание Хорошо хранится Калорийность выше средней Не требует пропитки Не любит спешки

FAQ

Можно ли заменить сливочное масло маргарином?

Нет, именно масло придаёт нужную структуру и аромат.

Как хранить готовый кекс?

В плёнке или контейнере при комнатной температуре — до 4 дней, в холодильнике — до недели.

Можно ли добавить алкоголь?

Да, 1 ч. л. рома или бренди в изюм усилит вкус.

Мифы и правда

Миф: ГОСТ — это просто "советский стиль".

Правда: ГОСТ — точный стандарт с фиксированными пропорциями и технологией.

Миф: изюм всегда оседает.

Правда: если его обсушить и присыпать мукой, он распределится равномерно.

Миф: "Столичный" — сухой кекс.

Правда: при правильной температуре он мягкий и влажный внутри.

3 интересных факта

Кекс "Столичный" выпускали на хлебозаводах СССР с 1955 года как премиальную выпечку. На витринах он продавался в бумажных формах с золотистой корочкой и густой пудрой сверху. В 1980-е кекс считался "подарочным" и входил в новогодние наборы сладостей.

Исторический контекст

Советский ГОСТ "Кекс столичный" стал эталоном кондитерской классики. В нём объединились западные технологии масляных кексов и простота советских ингредиентов. Его готовили на заводах, в кафе и домашних кухнях — рецепт был понятен и повторяем. До сих пор этот кекс ассоциируется с детством, праздничным запахом ванили и вкусом настоящего сливочного масла.