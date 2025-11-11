Просеиваю муку с разрыхлителем — структура плотная, но мягкая: рецепт по ГОСТу работает как часы
Кекс "Столичный" по ГОСТу — настоящий вкус советского детства: рассыпчатый, плотный и в то же время мягкий, с крупным изюмом и ароматом сливочного масла. Он не нуждается в украшениях — достаточно сахарной пудры и чашки чая. Рецепт, созданный по классическим стандартам 1955 года, прост, но требует аккуратности: главное — взбивание масла с сахаром и соблюдение температуры ингредиентов. Именно так кекс получается тем самым "столичным" — плотным, золотистым и слегка влажным внутри.
В чём суть рецепта по ГОСТу
Рецептура Государственного стандарта (ГОСТ 15052-80) предписывала точные пропорции: 1 часть масла, 1 часть сахара, 1,5 части муки и примерно столько же изюма, сколько масла. Благодаря этому соотношению тесто получается насыщенным, но не тяжёлым, а структура — плотной, как у песочного пирога, с ровными порами.
Секрет в тщательном взбивании сливочного масла и поэтапном введении яиц. Масляно-яичная эмульсия удерживает влагу и воздух, что делает мякиш рыхлым. А борозда по центру формы не только придаёт кексу фирменный вид, но и позволяет ему пропечься равномерно.
Сравнение классических советских кексов
|Вид кекса
|Основа
|Особенность
|Вкус
|Столичный
|Масло, изюм
|ГОСТ, плотная структура
|Сливочно-фруктовый
|Лимонный
|Масло, лимонная цедра
|Освежающий аромат
|Кисловатый
|Ванильный
|Масло, ваниль
|Без добавок
|Нежный, сладкий
|Мраморный
|Масло, какао
|Контраст светлого и тёмного теста
|Шоколадный акцент
Советы шаг за шагом (HowTo)
-
Подготовьте ингредиенты. Все продукты должны быть комнатной температуры:
-
мука — 250 г;
-
масло сливочное — 170 г;
-
сахар — 170 г;
-
яйца — 3 шт.;
-
изюм — 170 г;
-
разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
-
ванильный сахар — 1 ч. л.;
-
щепотка соли.
-
-
Подготовьте изюм. Промойте, залейте тёплой водой на 10 минут, обсушите. Можно слегка обвалять в муке — так ягоды не осядут.
-
Сливочное масло. Размягчите при комнатной температуре (не топите!). Взбейте с сахаром и ванилью до пышности.
-
Добавление яиц. Введите по одному яйцу, каждый раз взбивая массу до однородности. Добавьте щепотку соли.
-
Мука и разрыхлитель. Просейте, чтобы насытить воздухом, и добавьте к масляно-яичной массе. Перемешивайте на минимальной скорости или вручную лопаткой.
-
Добавьте изюм. Перемешайте, распределяя равномерно.
-
Форма. Классическая — прямоугольная (20x9 см). Смажьте маслом и присыпьте мукой. Переложите тесто, разровняйте и сделайте мокрым ножом борозду посередине.
-
Выпекайте. Температура 170 °C, время — 1 ч 20 мин — 1 ч 30 мин. Готовность проверяйте деревянной шпажкой: она должна выходить сухой.
-
Остывание. Кекс оставьте в форме на 10 минут, затем достаньте и остудите полностью на решётке.
-
Украшение. Обильно присыпьте сахарной пудрой.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Холодное масло → масса не взбивается → заранее достаньте за 1-2 ч.
-
Слишком много муки → кекс плотный и сухой → добавляйте частями, до мягкой текстуры.
-
Не просеяли муку → неровная структура → обязательно пропускайте через сито.
-
Перепекли → трещины и сухая корка → сокращайте время при необходимости.
-
Изюм осел → обваляйте его в муке перед смешиванием.
А что если…
Хочется разнообразия — замените часть изюма на курагу, цукаты или вишню.
Нужен ореховый оттенок — добавьте ложку миндальной муки.
Хотите диетичнее — используйте половину масла и половину йогурта.
Любите цитрусовые ароматы — добавьте чайную ложку лимонной цедры.
Нужен "влажный" эффект — слегка пропитайте готовый кекс сиропом с ванилью.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Классический вкус детства
|Долго взбивать масло
|Простой набор ингредиентов
|Долгое выпекание
|Хорошо хранится
|Калорийность выше средней
|Не требует пропитки
|Не любит спешки
FAQ
Можно ли заменить сливочное масло маргарином?
Нет, именно масло придаёт нужную структуру и аромат.
Как хранить готовый кекс?
В плёнке или контейнере при комнатной температуре — до 4 дней, в холодильнике — до недели.
Можно ли добавить алкоголь?
Да, 1 ч. л. рома или бренди в изюм усилит вкус.
Мифы и правда
Миф: ГОСТ — это просто "советский стиль".
Правда: ГОСТ — точный стандарт с фиксированными пропорциями и технологией.
Миф: изюм всегда оседает.
Правда: если его обсушить и присыпать мукой, он распределится равномерно.
Миф: "Столичный" — сухой кекс.
Правда: при правильной температуре он мягкий и влажный внутри.
3 интересных факта
-
Кекс "Столичный" выпускали на хлебозаводах СССР с 1955 года как премиальную выпечку.
-
На витринах он продавался в бумажных формах с золотистой корочкой и густой пудрой сверху.
-
В 1980-е кекс считался "подарочным" и входил в новогодние наборы сладостей.
Исторический контекст
Советский ГОСТ "Кекс столичный" стал эталоном кондитерской классики. В нём объединились западные технологии масляных кексов и простота советских ингредиентов. Его готовили на заводах, в кафе и домашних кухнях — рецепт был понятен и повторяем. До сих пор этот кекс ассоциируется с детством, праздничным запахом ванили и вкусом настоящего сливочного масла.
