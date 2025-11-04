Фасады, за которыми скрыта интрига XX века: как власть изменила облик Екатеринбурга и Новосибирска
Рок-музыкант Владимир Шахрин, лидер группы "Чайф", предложил неожиданное объяснение этому феномену. В своём размышлении он сравнил Екатеринбург и Новосибирск — два города, где конструктивизм чувствуется буквально на каждом углу.
"Сталин не любил этот стиль"
"Моя личная теория, я её как-то уже озвучивал, — поделился Шахрин. — В середине 20-х и начале 30-х годов конструктивизм был очень популярен. Но Иосифу Виссарионовичу Сталину этот стиль не нравился. Поэтому он всех архитекторов конструктивизма отправил в Сибирь и на Урал. Не в том смысле, что в ссылку, а под предлогом строительства новых городов. Поэтому и в Екатеринбурге, и в Новосибирске этой архитектуры так много".
Музыкант предположил, что именно благодаря этой "пересылке" на восток страны оба города сегодня могут похвастаться обилием зданий в стиле авангарда.
Красота в деталях
Шахрин добавил, что конструктивизм способен выглядеть по-настоящему эффектно, если за ним ухаживают. В пример он привёл Новосибирск, где многие здания сохраняют аккуратный и стильный облик. Единственное, что портит впечатление, — многочисленные линии электропередач, пересекающие городские улицы.
История, спрятанная в фасадах
Рассуждения музыканта заставляют взглянуть на знакомые улицы под новым углом: за сдержанными геометрическими фасадами конструктивизма скрывается не только архитектурная мода прошлого века, но и отголосок политических решений, изменивших облик целых регионов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru