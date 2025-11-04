Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вид с высоты на Екатеринбург-Сити
Вид с высоты на Екатеринбург-Сити
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 12:57

Фасады, за которыми скрыта интрига XX века: как власть изменила облик Екатеринбурга и Новосибирска

Лидер группы "Чайф" связал распространение конструктивизма на Урале и в Сибири с решением Сталина

Рок-музыкант Владимир Шахрин, лидер группы "Чайф", предложил неожиданное объяснение этому феномену. В своём размышлении он сравнил Екатеринбург и Новосибирск — два города, где конструктивизм чувствуется буквально на каждом углу.

"Сталин не любил этот стиль"

"Моя личная теория, я её как-то уже озвучивал, — поделился Шахрин. — В середине 20-х и начале 30-х годов конструктивизм был очень популярен. Но Иосифу Виссарионовичу Сталину этот стиль не нравился. Поэтому он всех архитекторов конструктивизма отправил в Сибирь и на Урал. Не в том смысле, что в ссылку, а под предлогом строительства новых городов. Поэтому и в Екатеринбурге, и в Новосибирске этой архитектуры так много".

Музыкант предположил, что именно благодаря этой "пересылке" на восток страны оба города сегодня могут похвастаться обилием зданий в стиле авангарда.

Красота в деталях

Шахрин добавил, что конструктивизм способен выглядеть по-настоящему эффектно, если за ним ухаживают. В пример он привёл Новосибирск, где многие здания сохраняют аккуратный и стильный облик. Единственное, что портит впечатление, — многочисленные линии электропередач, пересекающие городские улицы.

История, спрятанная в фасадах

Рассуждения музыканта заставляют взглянуть на знакомые улицы под новым углом: за сдержанными геометрическими фасадами конструктивизма скрывается не только архитектурная мода прошлого века, но и отголосок политических решений, изменивших облик целых регионов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дефицит бюджета Кургана почти удвоился и превысил миллиард рублей сегодня в 3:36
Дефицит больше миллиарда: в Кургане приняли главный бюджет с минусом

Дефицит бюджета Кургана на 2025 год превысил один миллиард рублей. Доходы выросли за счёт субсидий, но расходы увеличились ещё сильнее — на ЖКХ, образование и экономику.

Читать полностью » Курганская область признана регионом с наименьшим числом врачей скорой помощи в России сегодня в 2:26
Самый нездоровый парадокс: регион с ЗОЖ в топе оказался последним по количеству врачей скорой

Курганская область оказалась последней в России по числу врачей скорой помощи — всего 0,09 на 10 тысяч человек. Из-за нехватки кадров ожидание бригады растягивается до восьми часов.

Читать полностью » Опрос: жители Курганской области заводят второго ребёнка не из-за денег сегодня в 1:17
Не деньги решают: почему родители заводят второго ребёнка — ответ удивил даже власти

Жители Курганской области считают, что решение о рождении второго ребёнка зависит не от денег, а от уверенности в себе, партнёре и уровне медицины. Опрос представил Андрей Алексеев.

Читать полностью » Челябинская область вошла в топ-5 регионов России по развитию некоммерческого сектора сегодня в 0:26
Не только металл, но и милосердие: Южный Урал стал образцом развития гражданского общества

Челябинская область заняла четвёртое место в рейтинге «Регион-НКО». Власти отмечают рост поддержки некоммерческих организаций и активность жителей Южного Урала.

Читать полностью » Цена картофеля в Челябинской области выросла до 65 рублей за килограмм вчера в 23:22
Покупать мешками — или платить в три раза больше: где искать дешёвую картошку в ноябре

В Челябинской области картофель подорожал: оптовые цены начинаются с 20 рублей, а частные продавцы просят до 65 за килограмм. Некоторые предлагают редкие сорта по 100 рублей.

Читать полностью » Учёные из Челябинска разработали технологию, которая продлит срок службы дорог до 25 лет вчера в 22:26
Дороги без ям на 25 лет: на Урале придумали, как навсегда забыть про ремонты

Учёные ЮУрГУ испытали технику, которая уплотняет грунт на глубину свыше трёх метров. Новая технология обещает продлить срок службы дорог до 25 лет без капитального ремонта.

Читать полностью » МВД: в Челябинской области одобрена только одна из десяти заявок на временное проживание вчера в 21:16
Один из десяти: миграционная комиссия в Челябинске резко сократила число разрешений на проживание

В Челябинской области из десяти заявок на временное проживание одобрили лишь одну. МВД сообщило, что большая часть квот остаётся невостребованной, а общероссийские лимиты сокращены.

Читать полностью » Российские педагоги из Челябинска приняли участие в форуме в Африке вчера в 20:27
Школы Африки переходят на русский: как уральский университет расширяет границы образования

Преподаватели ЮУрГГПУ представили российское образование на форуме в Сенегале и рассказали о проектах по обучению русскому языку в Африке, включая новый центр в Буркина-Фасо.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Хлорофитум и аглаонема способны выживать в ванной только при LED-освещении
Культура и шоу-бизнес
Томасин МакКензи и Энсел Эльгорт сыграют Одри Хепбёрн и Юбера де Живанши в фильме "Ужин с Одри"
Красота и здоровье
Яйца повышают уровень хорошего холестерина и снижают риск болезней сердца — Линда Харпер
Еда
Творожный чизкейк без глютена включает сливки, сахарозаменитель и пюре из малины для сбалансированного вкуса
Туризм
В Стамбуле открылся парк на месте бывшего аэропорта имени Ататюрка
Еда
Запеченная кета в фольге становится диетическим блюдом с пользой для здоровья
Красота и здоровье
Врач Екатерина Дмитренко рассказала, о чём говорит цвет и налёт на языке
Авто и мото
Отечественные бренды опередили японские по популярности — данные "Авито Авто"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet