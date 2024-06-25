Советники бывшего президента Соединенных Штатов, Дональда Трампа, представили стратегию по стимулированию Украины к дипломатическому урегулированию конфликта с Россией в случае его переизбрания.
Согласно источникам агентства Reuters, в случае отказа от переговоров военная поддержка со стороны США будет постепенно сокращаться.
Два важных советника бывшего президента, Кит Келлог и Фред Фляйц, представили план мирного разрешения ситуации на Украине в случае победы их нанимателя на выборах. Согласно этому плану, Украина сможет претендовать на увеличение поставок американского вооружения только после вступления в переговоры.
Экс-советники Трампа, руководившие Советом национальной безопасности в период президентства с 2017 по 2021 год, утверждают, что прекращение огня будет зависеть от текущей обстановки на линии фронта.
Они также сообщили, что Трамп благоприятно отреагировал на предложенный план, хотя не гарантируют, что он примет его безоговорочно.
"Мы призываем украинцев присоединиться к переговорному процессу. В случае их нежелания сотрудничать, поддержка со стороны США будет постепенно уменьшаться", — передает Келлога агентство.
Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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