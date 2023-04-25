Заканчивающееся председательство России в Совете безопасности ООН продемонстрировало, что Москва не склонна участвовать в активном международном диалоге. Это является прямым путем к потере места в международной организации, в результате чего РФ может превратиться в страну, судьбу которой решают третьи стороны.

В настоящее время у России сохраняется ряд важных вопросов, которые необходимо решить в международном поле. На многие из них многократно указывали как дружественные государства, так и СМИ. В частности, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в открытом письме в адрес МИД РФ перечислил темы, связанные с национальными интересами, которые необходимо поднять в рамках ООН.

Помимо прочего, речь идет о необходимости осуждения терроризма на территории России со стороны стран Запада, геноцид населения Донбасса и другие преступления Киева. Также к таким вопросам относятся нелегитимное присутствие сил США в Сирии, защита прав России и Мали на сотрудничество, отмена оружейного эмбарго и вывод контингента МИНУСКА из ЦАР. Также Пригожин указал на необходимость пересмотра санкций в отношении КНДР, Ливии, Эритреи и Ирана, власти которых страдают от ограничений.

Тем не менее, Василий Небензя поднял лишь два из 15 важных для России тем. Отметим, что ключевые вопросы затрагиваются, однако до решения дело редко доходит.

Председательство России в Совбезе ООН

10 апреля международная организация обсуждала бесконтрольные поставки Киеву вооружения Запада. Небензя раскритиковал США и их союзников за пособничество эскалации конфликта, однако не уточнил, с помощью этого оружия ВСУ устраивают геноцид русского населения.

Спустя два дня члены Совбеза ООН подняли тему Мали. Страна отказалась от сотрудничества с Францией и ООН в борьбе с боевиками в пользу России. Однако тема открытого вмешательства в дела Бамако со стороны Парижа не поднималась.

Следующие две недели Совбез ООН обсуждал важнейшие для мирового сообщества темы, однако не такие актуальные для России. Москве необходимо решить ряд вопросов, которые требуют незамедлительной реакции.

Участие Лаврова

В обсуждении темы "Положение дел на Ближнем Востоке" принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров. Учитывая повестку, Россия поместила в центр прений конфликт между Израилем и Палестиной. При этом положение Ирана и ситуация в Судане были проигнорированы.

Также министр иностранных дел России стал участником таких "важных" вопросов, как "плавный переход к справедливому миропорядку", "неприемлемость избирательного подхода в отношении норм и принципов международного права" и "новая повестка для мира".

Отметим, что и выступление Лаврова в Совбезе ООН не принесло России желаемых очков на международной арене. Он ограничился упреками в адрес Запада, не сказав почти ничего нового.

""Уважаемые коллеги, мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а может быть, еще более опасной черте", — заявил Лавров.

Условия, в которых находится Россия

Дело в том, что США и их союзники давно игнорируют нормы международного права. Особенно это касается ситуации на Украине. На этом фоне странно обсуждать с представителями этих стран "международный мир и безопасность". При этом участники Совбеза ООН от России так и не предложили каких-либо решений важнейших проблем.

Председательство РФ в международной организации словно продемонстрировало, что диалог Москве не нужен. А это может превратить нашу страну в государство, судьбу которого решают третьи стороны. Случится это в случае исключения России из Совбеза ООН.

Складывается опасная ситуация, когда МИД РФ не смог продемонстрировать способность воспользоваться моментом и обратить внимание других держав на важные вопросы, которые требуют незамедлительного решения.