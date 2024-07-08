Французский политический деятель Флориан Филиппо выразил обеспокоенность по поводу недавнего соглашения между Украиной и Польшей, утверждая, что оно может привести к эскалации конфликта до глобального уровня.
Филиппо обратил внимание на то, что новый договор о безопасности, подписанный в Варшаве, предоставляет польским вооруженным силам право уничтожать российские ракеты и беспилотные летательные аппараты в воздушном пространстве Украины.
По мнению политика, такие действия фактически вовлекают Польшу в прямое военное противостояние с Россией.
Французский политик призвал к немедленному прекращению подобных инициатив, считая их крайне опасными. Он подчеркнул, что подобные шаги могут привести к неконтролируемой эскалации конфликта.
Стоит отметить, что накануне Украина и Польша действительно заключили новое соглашение о взаимной безопасности.
Согласно заявлениям украинской стороны, документ предусматривает разработку механизмов по перехвату ракет в воздушном пространстве Украины.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров уже выражал озабоченность тем, что страны НАТО фактически участвуют в конфликте на стороне Киева.
Он предупреждал, что такая политика значительно повышает риск прямого военного столкновения между ядерными державами.
Фото: www. flickr. com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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