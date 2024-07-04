Глава Российской Федерации Владимир Путин выразил мнение о том, что Союзное государство продолжает свое развитие.
По его словам, важно в первую очередь решать экономические вопросы, а не политические на данном этапе.
Президент приветствовал позицию лидера Белоруссии и выразил согласие с ним, подчеркнув, что это является основным направлением движения по пути к союзному государству.
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