Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.07.2024 : 88,1205
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.07.2024 : 94,9836
Союзное государство продолжает развиваться
  1. Главная
  2. Мир

Союзное государство продолжает развиваться

Глава Российской Федерации Владимир Путин выразил мнение о том, что Союзное государство продолжает свое развитие.

По его словам, важно в первую очередь решать экономические вопросы, а не политические на данном этапе.

Президент приветствовал позицию лидера Белоруссии и выразил согласие с ним, подчеркнув, что это является основным направлением движения по пути к союзному государству.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Запад старается помешать устанавлению системы безопасности в Евразии

Запад старается помешать устанавлению системы безопасности в Евразии

Страны на Западе постараются предотвратить установление новой системы безопасности в Евразии, о которой упоминается в Астанинском заявлении Совета глав государств-членов ШОС.

Читать полностью
Россия призывает Молдавию не оказывать давление на ПМР

Россия призывает Молдавию не оказывать давление на ПМР

Молдавия должна прекратить давление на Приднестровье, включая в сфере экономики, и вернуться к нормализации диалога "постепенными шагами", по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, комментирующей решение Кишинева относительно декларации по урегулированию с Тирасполем.

Читать полностью

Общество

Госдума поддержала идею бессрочности результатов ЕГЭ

Госдума поддержала идею бессрочности результатов ЕГЭ

Депутат Государственной Думы Анна Скрозникова выразила поддержку предложению о том, что итоги ЕГЭ должны учитываться постоянно наряду с аттестатом, в будущем, комитет Государственной Думы по образованию обсудит вопрос ЕГЭ на площадке Сириуса.

Читать полностью
NewsInfo.Ru: 20% пользователей сайтов знакомств заключают брак

NewsInfo.Ru: 20% пользователей сайтов знакомств заключают брак

Сайты знакомств в среднем скрепляют узами брака 20% пользователей. Выяснилось, что на таких сервисах преобладают количественно мужчины, однако порой некоторые из них могут быть даже альфонсами. Об этом NewsInfo.Ru рассказал бывший генеральный директор Теамо.ру, эксперт в области знакомств Василий Петров.

Читать полностью

Новости