Перестал покупать бесполезные сувениры из поездки — и выбрал вещь, которая каждый день возвращает в путешествие

Иногда сувениры — это удовольствие, а иногда настоящая головная боль: на витринах слишком много одинаковых "памятных" вещей, которые через пару месяцев теряются на полке. Но многие путешественники всё равно хотят увезти с собой маленький фрагмент поездки — не ради галочки, а ради ощущения, что впечатления можно сохранить и вернуть в обычную жизнь. Именно поэтому HuffPost спросил представителей туристической индустрии, какие сувениры они выбирают практически всегда.

Не безделушка, а вещь с историей

Эксперты сходятся в одном: лучший сувенир — тот, который не просто лежит, а становится частью повседневности. Он должен быть практичным, эмоционально связанным с местом и вызывать воспоминания без лишней "туристической" мишуры. Многие признаются, что стараются покупать что-то небольшое, но осмысленное — чтобы не захламлять дом случайными предметами и не тратить деньги на вещи, которые быстро теряют ценность.

Одежда как "живая" память о путешествии

Один из самых популярных вариантов — одежда, которую можно носить регулярно. Габби Бекфорд, эксперт по путешествиям и основательница Packs Light, говорит, что такой сувенир всегда работает лучше других: вещь функциональна и при этом постоянно напоминает о поездке. По сути, это не просто покупка, а способ продлить путешествие — каждый раз, надевая эту одежду, вы заново возвращаетесь к тому месту и настроению.

Еда и напитки: идеальный сувенир для себя и друзей

Многие специалисты предпочитают привозить местные продукты — специи, шоколад, кофе, мёд, вино или необычные закуски. Джессика ван Доп ДеХесус, основательница и редактор The Dining Traveler, рассказывает, что всегда заглядывает в супермаркеты и рынки: она покупала греческий мёд в Греции, консервированные морепродукты в Испании и кофе местного производства, возвращаясь в Пуэрто-Рико. Она отмечает, что друзья чаще радуются еде и напиткам, чем стандартным сувенирным кружкам и футболкам.

Кэти Настро из сервиса Going добавляет, что для подарков близким тоже выбирает продукты, которые сложно найти дома. Например, во Франции она купила все необычные вкусы чипсов — и больше всего всем понравился вариант с ароматом жареной курицы.

Открытка вместо дневника

Некоторые путешественники выбирают открытки — не как банальный "привет из отпуска", а как мини-дневник. Тревел-блогер Эстер Сусаг объясняет, что покупает открытку и записывает на обороте лучшие моменты поездки: маленькие детали, которые потом сложно восстановить по памяти. Такой подход не требует много места, зато со временем превращается в коллекцию личных историй.

Искусство и ремесло: связь с культурой

Тем, кто хочет увезти что-то действительно уникальное, эксперты советуют присматриваться к работам местных мастеров. Шон Лау, тревел-блогер, говорит, что всегда ищет ремесленные изделия, отражающие характер региона: керамику, расписную плитку, ткачество или резьбу по дереву. Такие вещи не только поддерживают местных производителей, но и остаются в доме как предметы с историей.

Лаура Мотта, директор по цифровой редакции Lonely Planet, подчёркивает: лучшие сувениры — те, которые нельзя легко заказать онлайн. Поэтому она выбирает работы местных художников, найденные именно в поездке.

Магнит как "домашний музей"

Самый доступный и популярный сувенир — магнит. Его ценят за простоту, цену и эффект мгновенного возвращения в поездку каждый раз, когда открываешь холодильник. Фил Денглер, соучредитель The Vacationer, говорит, что собирает магниты со штатов, городов, национальных парков и стран, а одним из любимых считает магнит Йосемити: он напоминает ему о сложном многокилометровом походе.

Президент Trafalgar North America Мелисса ДаСилва и вовсе называет холодильник "Лувром дома" — потому что магнитная коллекция превращает его в выставку впечатлений.

Снежный шар и украшения — для тех, кто любит символику

Для некоторых людей сувениры — это не функциональность, а эмоция. Эли Майклс из Advantage Rent a Car говорит, что всегда старается покупать снежные шары: они необычно передают атмосферу места и становятся "капсулами" путешествий.

А если хочется сувенир для себя, но максимально компактный, эксперты часто советуют украшения. Кэти Настро отмечает, что серьги или ожерелье легко упаковать, а покупка у местного мастера делает вещь более личной и поддерживает локальный бизнес.

В итоге выбор сувенира зависит не от традиции, а от того, что вы хотите сохранить: вкус места, его визуальную память или предмет, который будет рядом каждый день. Главное — не количество покупок, а смысл и связь с поездкой.