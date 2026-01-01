Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сувениры
Сувениры
© unsplash.com by Jametlene Reskp is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 7:34

Перестал покупать бесполезные сувениры из поездки — и выбрал вещь, которая каждый день возвращает в путешествие

Джессика деХесус привозит специи, мёд и кофе с местных рынков в путешествиях — HuffPost

Иногда сувениры — это удовольствие, а иногда настоящая головная боль: на витринах слишком много одинаковых "памятных" вещей, которые через пару месяцев теряются на полке. Но многие путешественники всё равно хотят увезти с собой маленький фрагмент поездки — не ради галочки, а ради ощущения, что впечатления можно сохранить и вернуть в обычную жизнь. Именно поэтому HuffPost спросил представителей туристической индустрии, какие сувениры они выбирают практически всегда.

Не безделушка, а вещь с историей

Эксперты сходятся в одном: лучший сувенир — тот, который не просто лежит, а становится частью повседневности. Он должен быть практичным, эмоционально связанным с местом и вызывать воспоминания без лишней "туристической" мишуры. Многие признаются, что стараются покупать что-то небольшое, но осмысленное — чтобы не захламлять дом случайными предметами и не тратить деньги на вещи, которые быстро теряют ценность.

Одежда как "живая" память о путешествии

Один из самых популярных вариантов — одежда, которую можно носить регулярно. Габби Бекфорд, эксперт по путешествиям и основательница Packs Light, говорит, что такой сувенир всегда работает лучше других: вещь функциональна и при этом постоянно напоминает о поездке. По сути, это не просто покупка, а способ продлить путешествие — каждый раз, надевая эту одежду, вы заново возвращаетесь к тому месту и настроению.

Еда и напитки: идеальный сувенир для себя и друзей

Многие специалисты предпочитают привозить местные продукты — специи, шоколад, кофе, мёд, вино или необычные закуски. Джессика ван Доп ДеХесус, основательница и редактор The Dining Traveler, рассказывает, что всегда заглядывает в супермаркеты и рынки: она покупала греческий мёд в Греции, консервированные морепродукты в Испании и кофе местного производства, возвращаясь в Пуэрто-Рико. Она отмечает, что друзья чаще радуются еде и напиткам, чем стандартным сувенирным кружкам и футболкам.

Кэти Настро из сервиса Going добавляет, что для подарков близким тоже выбирает продукты, которые сложно найти дома. Например, во Франции она купила все необычные вкусы чипсов — и больше всего всем понравился вариант с ароматом жареной курицы.

Открытка вместо дневника

Некоторые путешественники выбирают открытки — не как банальный "привет из отпуска", а как мини-дневник. Тревел-блогер Эстер Сусаг объясняет, что покупает открытку и записывает на обороте лучшие моменты поездки: маленькие детали, которые потом сложно восстановить по памяти. Такой подход не требует много места, зато со временем превращается в коллекцию личных историй.

Искусство и ремесло: связь с культурой

Тем, кто хочет увезти что-то действительно уникальное, эксперты советуют присматриваться к работам местных мастеров. Шон Лау, тревел-блогер, говорит, что всегда ищет ремесленные изделия, отражающие характер региона: керамику, расписную плитку, ткачество или резьбу по дереву. Такие вещи не только поддерживают местных производителей, но и остаются в доме как предметы с историей.

Лаура Мотта, директор по цифровой редакции Lonely Planet, подчёркивает: лучшие сувениры — те, которые нельзя легко заказать онлайн. Поэтому она выбирает работы местных художников, найденные именно в поездке.

Магнит как "домашний музей"

Самый доступный и популярный сувенир — магнит. Его ценят за простоту, цену и эффект мгновенного возвращения в поездку каждый раз, когда открываешь холодильник. Фил Денглер, соучредитель The Vacationer, говорит, что собирает магниты со штатов, городов, национальных парков и стран, а одним из любимых считает магнит Йосемити: он напоминает ему о сложном многокилометровом походе.

Президент Trafalgar North America Мелисса ДаСилва и вовсе называет холодильник "Лувром дома" — потому что магнитная коллекция превращает его в выставку впечатлений.

Снежный шар и украшения — для тех, кто любит символику

Для некоторых людей сувениры — это не функциональность, а эмоция. Эли Майклс из Advantage Rent a Car говорит, что всегда старается покупать снежные шары: они необычно передают атмосферу места и становятся "капсулами" путешествий.

А если хочется сувенир для себя, но максимально компактный, эксперты часто советуют украшения. Кэти Настро отмечает, что серьги или ожерелье легко упаковать, а покупка у местного мастера делает вещь более личной и поддерживает локальный бизнес.

В итоге выбор сувенира зависит не от традиции, а от того, что вы хотите сохранить: вкус места, его визуальную память или предмет, который будет рядом каждый день. Главное — не количество покупок, а смысл и связь с поездкой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Инцидент с разрушением статуи Вишну в Таиланде не повлиял на российских туристов — ТурПром вчера в 22:18
Вишну разрушен, но отдыхать в Таиланд всё равно едут: почему россияне не переживают из-за скандала

Скандал в Таиланде из-за разрушения индуистской статуи вызвал волну возмущения, но для российских туристов ситуация не имеет серьезных последствий. Почему для них это не столь важно.

Читать полностью » Lonely Planet советует базироваться в Старом городе при короткой поездке в Корфу вчера в 18:29
Прилетела на Корфу на пару дней — и понял, почему Старый город затягивает сильнее пляжей

Корфу удивляет: от старинной архитектуры до местной кухни – откройте для себя все секреты этого потрясающего острова в Греции.

Читать полностью » Консервы для походов в разных странах отражают климат и традиции — вчера в 14:15
Открой рюкзак — и станет ясно, откуда ты: что туристы разных стран берут в поход

Что кладут в рюкзак туристы в разных странах и почему походные консервы отражают культуру, климат и привычки не хуже путеводителей.

Читать полностью » Правительство РФ перенесло срок уплаты отчислений в фонд туроператоров на 15 апреля 2026 года вчера в 10:32
Мистика финансового мира: что стоит за неожиданным переносом сроков для туроператоров

Правительство РФ перенесло срок уплаты отчислений для туроператоров с 15 января на 15 апреля 2026 года, что поможет стабилизировать ситуацию в отрасли.

Читать полностью » В Турции и Египте туристы могут сэкономить до 35% при раннем бронировании — Турпром вчера в 10:18
Без лишних трат на отдыхе: советы, как сделать отпуск доступным и не лишиться удовольствий

Как сэкономить на отдыхе в 2026 году: Турпром собрал лучшие способы для экономных туристов — от бронирования туров до выбора мест для еды.

Читать полностью » CNN тестирует маршруты ChatGPT в Атланте, Гонконге и Нью-Йорке — CNN вчера в 6:26
Попросил ИИ спланировать путешествие — и он уверенно повёл меня туда, куда без парома не попасть

Как ChatGPT справился с задачами планирования поездок в разных городах? Намерены узнать об ошибках и лучших советах для туристов.

Читать полностью » Традиционные блюда и новогодняя атмосфера в ресторанах Калуги, Костромы и Твери — ТурПром вчера в 4:10
Прогулка по замерзшему озеру и встреча с мифами: как Переславль-Залесский превращает зиму в сказку

Устали от городской суеты? Турпром подготовил 7 оригинальных маршрутов по Подмосковью. Перезагрузитесь в сказочных местах!

Читать полностью » Зимой в Эйлате держится комфортная температура около +20 °C — турагенты вчера в 2:51
Пляжи есть, толп нет, виза не нужна: направление для отдыха, которое тихо обходит конкурентов

Эйлат — израильский курорт на Красном море без визы и языкового барьера. Как добраться, где жить, чем заняться и что привезти из поездки.

Читать полностью »

Новости
Еда
Serious Eats фиксирует рост интереса к десертам для одного
Наука
Тающие пруды ускоряют исчезновение арктического льда — PRL
Садоводство
Сахар помогает улучшить опыление растений и стимулировать рост — Антонов Сад
Красота и здоровье
Белок на завтрак поддерживает мышечную массу и обмен веществ — EatingWell
Спорт и фитнес
Комплекс для пресса задействует все мышцы кора без оборудования — тренеры
Еда
Водяной гнёт сохраняет хруст огурцов после вскрытия банки — кулинары
Авто и мото
Дальний свет перед запуском вредит аккумулятору в мороз — автоэксперт
Туризм
В разных странах Новый год встречают с виноградом, тишиной и ритуалами — соцсети
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet