Бюджетный драйв на колесах: путешествие на Южный Урал обходится в копейки для всей семьи

Летом прошлого года компания из Перми на машине рванула на Южный Урал, остановилась у озера Тургояк, где вода прозрачнее родникового стекла, и целыми днями лазила по пещерам Шульган-Таш с рисунками, которым тысячи лет. Дети визжали от восторга на сплаве по реке Белой, а взрослые вечером жарили шашлыки у костра в национальном парке Таганай, вдыхая запах хвои и дыма. Стоимость всей поездки вышла копейки — бензин да еда, без переплат за брендовые туры. А вернулись с медом диких пчел и историями про Аркаим, которые затмили все загранпоездки. Такие вылазки повторяют тысячи семей из соседних регионов, потому что здесь природа бьет рекорды, а цены не кусаются.

"Южный Урал собирает туристов природой и историей, хотя бренд пока слабый. Люди едут за озерами вроде Тургояка, парками Таганай и Зюраткуль, пещерами с древними рисунками. Сплавы, конные прогулки и промышленный туризм добавляют разнообразия. Главное — удобный транспорт из соседних регионов делает отдых дешевле вдвое. Перспективы есть, если четко позиционировать направление." Эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Популярные места и национальные парки

Национальные парки Таганай и Зюраткуль манят панорамными вершинами и скальными массивами. Высокогорное озеро Тургояк прозрачно до дна, его называют жемчужиной Урала. Летом здесь гуляют семьи, фотографируют виды и дышат чистым воздухом.

Для истории едут в Аркаим и пещеру Шульган-Таш, или Капову, где наскальные рисунки первобытных людей старше египетских пирамид. Такие места тянут тысячи посетителей ежегодно. Регион не уступает Кавказским Минеральным Водам по разнообразию.

Спрос на природные зоны растет, как отмечают в Интуристе. Туристы из соседних областей приезжают на машинах, экономя на поездке. Это держит поток стабильным круглый год.

Активный отдых летом

Сплавы по рекам с пологими берегами подходят семьям с детьми. Конные прогулки по хребтам ведут к смотровым площадкам. Смелые поднимаются на гору Благодать с видом на изгиб реки Белой.

Треккинг и вылазки из турбаз — обычное дело. Урал вписался в моду на горный отдых. Жители турбаз совершают радиальные походы к скалам.

Промышленный туризм оживает благодаря книгам Алексея Иванова вроде Золото бунта. Экскурсии по заводам Демидовых в селе Кага показывают быт горнозаводских крестьян. Это добавляет истории в приключения, в отличие от рискованных направлений вроде Ближнего Востока.

Где остановиться

У озер Тургояк и Банное ставят курортные отели вроде Крутики, Золотой пляж, этно-комплекса Тургояк, SPA-отеля FonGrad. Санаторий Юбилейный и отели у ГЛЦ Металлург-Магнитогорск ждут отдыхающих. Озера Еловое и Кисегач предлагают санатории Сосновая горка, Кисегач и парк-отель Еловое.

Санаторно-курортный вариант — Увильды, Карагайский Бор, Жемчужина Урала, Дальняя Дача. В горах нацпарков Таганай и Зюраткуль работают базы и гостевые дома в Златоусте и Сатке. Городские варианты в Челябинске, Уфе, Магнитогорске — Маркштадт, Арбат.

Выбор широкий, без переплат за туристические налоги как в Европе. Семьи селятся недорого, рядом с природой.

Туры и цены

Тур Южный Урал. Место сильных на 6 дней от Интуриста включает конные прогулки, сплавы, экскурсии в заповедники и пещеры — от 44,3 тыс. руб. на человека без дороги. Башкирский Урал на 7 дней от Дельфина ведет к Нугушскому водохранилищу, шиханам, Каповой пещере и заповеднику диких пчел — по запросу.

Уральский мультитур на 6 дней от АЛЕАН с прогулками, сплавами, треккингом к скалам Акташ и Уклы-Кая — по запросу. К вершине Южного Урала на 7 дней от Мультитура — пеший маршрут на Большой Шатак через леса, с палатками, банями и приисками — по запросу.

До 90% туристов — из соседей на машинах, цена падает вдвое. Это дешевле, чем в Турции в кризис.

Как добраться

Аэропорты Уфы, Челябинска, Магнитогорска принимают рейсы, из Москвы в Уфу — 2 часа. Поезда идут 22-28 часов. Из Екатеринбурга, Самары, Казани предпочитают машины — доступно и удобно.

Сергей Ромашкин из Дельфина провел эксперимент: в Яндексе ищут Челябинскую область, Башкирию, юг Свердловской, но не Южный Урал. География или термин подводит. Люди едут, спрос растет.

"Южный Урал притягивает видами гор, озер и пещер, как Капова с рисунками. Лето — время сплавов, треккинга и медовых заповедников. Отели у Тургояка и санатории удобны для семей. Нет бренда, но туристы приезжают из регионов. Нужно позиционировать четко для большего потока." Эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

FAQ

Есть ли готовые туры на Южный Урал?

Да, от Интуриста, Дельфина, АЛЕАН и Мультитура — от 44,3 тыс. руб. за 6-7 дней с активностями. Цены по запросу для некоторых.

Как дешевле всего добраться?

На машине из соседних регионов или поездом за 22-28 часов. Самолеты из Москвы в Уфу — 2 часа.

Что популярно летом?

Парки Таганай, Зюраткуль, озеро Тургояк, сплавы, пещеры Шульган-Таш.

Проверено экспертом: эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

