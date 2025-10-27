Щит планеты трещит по швам: учёные следят за странной зоной над океаном

Над просторами Южной Атлантики вот уже много лет фиксируется тревожное явление. Здесь, между Южной Америкой и Африкой, наблюдается ослабление магнитного поля планеты — того самого щита, который защищает нас от солнечной радиации. Европейское космическое агентство (ЕКА) следит за этой зоной с 2014 года в рамках миссии Swarm, и результаты их наблюдений заставляют учёных задуматься: не свидетельствует ли происходящее о глубинных изменениях в сердце Земли?

Где начинается аномалия

Так называемая Южно-Атлантическая аномалия (ЮАА) охватывает огромный участок — по площади он уже сопоставим с половиной Европы и продолжает расширяться. Здесь магнитное поле особенно слабое, из-за чего космическое излучение проникает ближе к поверхности планеты, чем обычно. Для спутников и космических аппаратов, пролетающих над этим регионом, это представляет серьёзную проблему: электроника подвергается перегрузке, а системы могут давать сбои.

Исследователи ЕКА зафиксировали, что за последние десять лет аномалия не просто увеличилась, но и изменила свою структуру. В её пределах выделяются несколько зон с различной интенсивностью поля.

"Южно-Атлантическая аномалия — это не просто одно большое возмущение", — сказал профессор геомагнетизма Крис Финли из Датского технического университета.

Он подчеркнул, что она меняется иначе по направлению к Африке, чем вблизи Южной Америки. В этой области происходит нечто особенное, что приводит к ещё большему ослаблению поля.

Учёные предполагают, что изменения связаны с движением расплавленного железа во внешнем ядре Земли. Эти токи металлов создают магнитное поле, подобное гигантскому динамо, и малейшие колебания в их потоках отражаются на поверхности планеты.

Что происходит под земной корой

На глубине примерно трёх тысяч километров под нами бурлит расплавленное железо. Именно здесь рождается магнитное поле Земли. В обычных условиях силовые линии выходят из южного полушария и входят в северное. Однако под Южной Атлантикой всё иначе — здесь наблюдаются зоны, где поле направлено противоположно.

"Обычно мы ожидаем увидеть линии магнитного поля, исходящие из ядра в южном полушарии. Но под Южно-Атлантической аномалией мы видим неожиданные области, где магнитное поле возвращается к ядру, а не исходит из него", — пояснил Финли.

По данным миссии Swarm, эти области постепенно смещаются на запад, ближе к Африке. Именно это движение, по мнению специалистов, способствует дальнейшему ослаблению магнитного щита над Южной Атлантикой.

Интересно, что похожие изменения происходят и на другом конце планеты. В северном полушарии магнитное поле слабеет над Канадой и усиливается над Сибирью. Эти процессы напрямую связаны со смещением северного магнитного полюса, который в последние годы стремительно движется в сторону России.

"Когда вы пытаетесь понять магнитное поле Земли, важно понимать, что это не просто диполь, как стержневой магнит. Только благодаря таким спутникам, как Swarm, мы можем полностью картировать эту структуру и отслеживать её изменения", — отметил профессор Финли.

Как аномалия влияет на технологии

Магнитное поле — это не просто природное явление. Оно играет ключевую роль в работе современных технологий. Спутники связи, системы навигации, геолокация — всё это зависит от стабильности магнитного щита. Когда он ослабевает, особенно в такой масштабной зоне, как Южно-Атлантическая аномалия, последствия ощущаются не только в космосе, но и на Земле.

Аппараты, проходящие через аномалию, получают повышенные дозы радиации. Это приводит к временным сбоям электроники, повреждению памяти и даже выходу приборов из строя. Астронавты, пролетающие в этих областях, подвергаются дополнительному риску из-за радиационного воздействия.

Чтобы избежать серьёзных потерь, специалисты ЕКА и NASA разрабатывают алгоритмы, которые позволяют спутникам "засыпать" при прохождении через аномальную зону и включаться снова после выхода из неё. Такие меры уже применяются на Международной космической станции, чтобы защитить оборудование и экипаж.

Что будет дальше

Учёные не исключают, что Южно-Атлантическая аномалия может быть признаком глобальных процессов внутри планеты. В истории Земли неоднократно происходили инверсии магнитного поля, когда север и юг менялись местами. Такие перевороты фиксируются в геологических слоях и происходят раз в сотни тысяч лет. Возможно, нынешние изменения — ранний сигнал следующей инверсии.

Однако большинство геофизиков пока не видит прямых признаков надвигающегося переворота. Они считают, что колебания поля связаны с естественными процессами в ядре и не представляют угрозы человечеству в обозримом будущем. Тем не менее мониторинг продолжается — именно миссии вроде Swarm позволяют наблюдать динамику поля в реальном времени и прогнозировать его поведение.

А что если магнитное поле продолжит слабеть?

Если ослабление продолжится, последствия могут быть масштабными. Навигационные системы, авиация, радиосвязь и даже энергосети могут испытывать перебои из-за возросшего воздействия солнечных бурь. Но при этом не стоит ожидать немедленной катастрофы: магнитное поле Земли остаётся достаточно мощным, чтобы удерживать большую часть радиации.

Согласно последним оценкам, глобальная сила магнитного поля снижается примерно на 5% за столетие. Это означает, что человечеству остаётся достаточно времени для адаптации технологий и внедрения новых методов защиты спутников и космических миссий.

Плюсы и минусы явления

Плюсы Минусы Позволяет лучше изучить внутреннюю структуру Земли Повышенный риск для спутников и космонавтов Развитие технологий защиты от радиации Возможные сбои в работе навигационных систем Улучшение прогнозов космической погоды Рост затрат на техническое обслуживание космоса

Интересные факты

Самое слабое магнитное поле на планете зафиксировано именно над Бразилией — в центре Южно-Атлантической аномалии. Когда космический телескоп Hubble проходит над этим регионом, его приборы временно выключаются для защиты. Учёные считают, что движение железа в ядре Земли похоже на вращение огромного океана металла, глубина которого достигает 2000 км.

FAQ

Почему Южно-Атлантическая аномалия возникает именно в этом регионе?

Потому что под ним располагается участок ядра с обратным направлением магнитного потока — своего рода "пузырь" слабого поля.

Может ли Земля потерять магнитное поле полностью?

Нет. Оно может ослабевать или меняться, но полностью исчезнуть не может, пока существует активное ядро.

Опасно ли это для людей?

Для жителей Земли — нет, атмосфера по-прежнему защищает от радиации. Опасность актуальна для спутников и орбитальных миссий.

Можно ли предотвратить аномалию?

Нет, это природное явление, но можно минимизировать последствия, улучшая защиту техники и предсказание солнечных бурь.