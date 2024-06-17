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США, Япония и Южная Корея объединяются против КНДР
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  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована сегодня в 10:17

США, Япония и Южная Корея объединяются против КНДР

США, Южная Корея и Япония готовятся к подписанию соглашения, которое формализует их сотрудничество в сфере безопасности, направленное на противодействие угрозам, связанным с ядерным оружием Северной Кореи. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра обороны Южной Кореи Син Вон Сика.

Соглашение, известное как Трехсторонние рамки сотрудничества в области безопасности, планируется подписать до инаугурации нового президента США в январе 2025 года. Син Вон Сик сообщил, что в ближайшее время состоится встреча с американскими и японскими коллегами для подписания пакта.

По словам министра, целью соглашения является создание эффективной системы реагирования на ядерные и ракетные угрозы со стороны КНДР, что позволит Южной Корее, США и Японии действовать более оперативно и согласованно.

В сентябре прошлого года Северная Корея закрепила в Конституции свою политику развития ядерных сил, фактически превратив ее в неотъемлемую часть государственной политики. Решение о внесении соответствующих поправок в Конституцию было принято на сессии 14-го Верховного народного собрания КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил с речью, в которой подчеркнул, что политика наращивания ядерных сил страны стала необратимой и закреплена в основном законе государства. Он также обвинил США в наращивании военной угрозы и создании "азиатской версии НАТО" — военного альянса с Японией и Южной Кореей, который он считает источником войны и агрессии.

В августе 2023 года состоялся трехсторонний саммит США, Японии и Южной Кореи. Лидеры стран подтвердили свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Фото: From Wikimedia Commons/ jennybento (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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