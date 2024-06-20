Доктор медицинских наук и профессор кафедры факультетской терапии РНИМУ имени Пирогова Альфред Богданов в беседе с NewsInfo.Ru обсудил роль супа-бульона в рационе человека. По его мнению, бульон следует учитывать как часть общего дневного объема жидкости, так как он не только утоляет жажду, но и служит источником питательных веществ.

"Это не просто вода, она обладает определенными химическими свойствами, то есть калорийностью, химическим составом и так далее," — отметил эксперт.

Таким образом, бульон одновременно является и жидкостью, и пищевым продуктом.

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