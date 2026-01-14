На "Золотом глобусе" благодарили не только кино — со сцены внезапно вспомнили суп

В благодарственной речи на "Золотом глобусе" обычно звучат имена режиссёров и партнёров по площадке, но в этот раз в центре внимания внезапно оказался суп. Актриса Джесси Бакли вспомнила блюдо, которое поддерживало команду во время съёмок, и сделала его частью своего выступления. История получилась тёплой и очень "зимней" — о еде, которая объединяет и помогает восстановиться. Об этом сообщает EatingWell.

Как суп стал героем церемонии

На 83-й церемонии "Золотого глобуса" отметили достижения кино- и телезвёзд прошедшего года, и Джесси Бакли получила награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме — за образ Агнес в "Хэмнете". Уже на сцене она решила поблагодарить не только коллег, но и ключевого оператора, который на площадке выполнял работу техника по оборудованию. По словам Бакли, Томаш Стерницкий готовил для команды домашний суп — и это стало настоящим утешением в напряжённые дни.

"Я бы очень хотел поблагодарить нашу Томаш", — сказал Бакли на сцене "Золотой глобус". "Потому что во время съёмок Томаш начал немного исчезать во время съёмок, и однажды я нашёл его на задней части его грузовика, где он резал картошку, лук и мясо — и привёз свой огромный чугунный котёл из Польши — и варил суп! И этот суп начал появляться на съёмочной площадке."

Что это было за блюдо

Позже Бакли добавила, что суп "был вкусным" и что ей важно отдельно сказать за это спасибо. В комментариях под постом в соцсетях Стерницкий подтвердил: речь шла о гуляше — сытном супе из мяса и овощей, который традиционно приправляют паприкой.

Рецепт: гуляш-суп с овощами

Время: 20 минут на подготовку + 1–1,5 часа томления

Выход: 6–8 порций

Подходит для: приготовления в большой кастрюле, хорошо хранится и замораживается

Ингредиенты

Говядина (лопатка/голень) — 700–900 г, кубиками

Можно заменить на куриные бёдра без кости или индейку.

Лук — 2 шт.

Морковь — 2 шт.

Картофель — 3–4 шт.

Болгарский перец — 1–2 шт. (по желанию)

Чеснок — 3–4 зубчика

Томатная паста — 2 ст. л. (или 2–3 тёртых помидора)

Паприка сладкая — 2 ст. л. (ключевая специя для гуляша)

Паприка копчёная — 1 ч. л. (по желанию, даёт “костровый” аромат)

Тмин — 1 ч. л. (по желанию)

Лавровый лист — 2 шт.

Бульон или вода — 1,5–2 л

Соль, чёрный перец — по вкусу

Зелень (петрушка) — для подачи

Как готовить

Обжарьте мясо. Разогрейте кастрюлю с толстым дном, добавьте масло. Мясо обсушите, обжарьте партиями до румяной корочки. Переложите на тарелку. Сделайте “базу” супа. В той же кастрюле обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь и перец, готовьте 5–7 минут. Паприка — в нужный момент. Снимите кастрюлю с огня на 10–15 секунд (чтобы паприка не горчила), всыпьте сладкую паприку (и копчёную, если используете), быстро перемешайте. Томат и специи. Верните на огонь, добавьте томатную пасту, чеснок, тмин, лавровый лист, соль и перец. Прогрейте 1 минуту. Томление. Верните мясо, залейте бульоном/водой. Доведите до слабого кипения, накройте крышкой и томите 60–90 минут, пока мясо не станет мягким. Картофель — в финале. Добавьте картофель кубиками и варите ещё 15–20 минут, до готовности. Отрегулируйте густоту. Если хотите “гуще” — разомните пару картофелин прямо в кастрюле или добавьте 1–2 ст. л. муки, разведённой в холодной воде (быстрый вариант загущения). Дайте супу “собраться”. Выключите огонь и оставьте на 10 минут. Подавайте с зеленью, чёрным хлебом или ложкой сметаны.

Почему такие супы особенно уместны зимой

Гуляш и похожие рагу ценят за то, что они одновременно уютные и питательные. В одном блюде соединяются белок (в зависимости от выбранного мяса) и овощи, а значит, в тарелке появляются клетчатка и антиоксиданты, которые помогают поддерживать иммунитет в сезон простуд и гриппа. Ещё один плюс — практичность: на следующий день супы часто становятся даже вкуснее, а остатки удобно хранить в холодильнике или замораживать, чтобы иметь быстрый обед или ужин на весь сезон.