На "Золотом глобусе" благодарили не только кино — со сцены внезапно вспомнили суп
В благодарственной речи на "Золотом глобусе" обычно звучат имена режиссёров и партнёров по площадке, но в этот раз в центре внимания внезапно оказался суп. Актриса Джесси Бакли вспомнила блюдо, которое поддерживало команду во время съёмок, и сделала его частью своего выступления. История получилась тёплой и очень "зимней" — о еде, которая объединяет и помогает восстановиться. Об этом сообщает EatingWell.
Как суп стал героем церемонии
На 83-й церемонии "Золотого глобуса" отметили достижения кино- и телезвёзд прошедшего года, и Джесси Бакли получила награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме — за образ Агнес в "Хэмнете". Уже на сцене она решила поблагодарить не только коллег, но и ключевого оператора, который на площадке выполнял работу техника по оборудованию. По словам Бакли, Томаш Стерницкий готовил для команды домашний суп — и это стало настоящим утешением в напряжённые дни.
"Я бы очень хотел поблагодарить нашу Томаш", — сказал Бакли на сцене "Золотой глобус". "Потому что во время съёмок Томаш начал немного исчезать во время съёмок, и однажды я нашёл его на задней части его грузовика, где он резал картошку, лук и мясо — и привёз свой огромный чугунный котёл из Польши — и варил суп! И этот суп начал появляться на съёмочной площадке."
Что это было за блюдо
Позже Бакли добавила, что суп "был вкусным" и что ей важно отдельно сказать за это спасибо. В комментариях под постом в соцсетях Стерницкий подтвердил: речь шла о гуляше — сытном супе из мяса и овощей, который традиционно приправляют паприкой.
Рецепт: гуляш-суп с овощами
Время: 20 минут на подготовку + 1–1,5 часа томления
Выход: 6–8 порций
Подходит для: приготовления в большой кастрюле, хорошо хранится и замораживается
Ингредиенты
-
Говядина (лопатка/голень) — 700–900 г, кубиками
Можно заменить на куриные бёдра без кости или индейку.
-
Лук — 2 шт.
-
Морковь — 2 шт.
-
Картофель — 3–4 шт.
-
Болгарский перец — 1–2 шт. (по желанию)
-
Чеснок — 3–4 зубчика
-
Томатная паста — 2 ст. л. (или 2–3 тёртых помидора)
-
Паприка сладкая — 2 ст. л. (ключевая специя для гуляша)
-
Паприка копчёная — 1 ч. л. (по желанию, даёт “костровый” аромат)
-
Тмин — 1 ч. л. (по желанию)
-
Лавровый лист — 2 шт.
-
Бульон или вода — 1,5–2 л
-
Соль, чёрный перец — по вкусу
-
Зелень (петрушка) — для подачи
Как готовить
-
Обжарьте мясо. Разогрейте кастрюлю с толстым дном, добавьте масло. Мясо обсушите, обжарьте партиями до румяной корочки. Переложите на тарелку.
-
Сделайте “базу” супа. В той же кастрюле обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь и перец, готовьте 5–7 минут.
-
Паприка — в нужный момент. Снимите кастрюлю с огня на 10–15 секунд (чтобы паприка не горчила), всыпьте сладкую паприку (и копчёную, если используете), быстро перемешайте.
-
Томат и специи. Верните на огонь, добавьте томатную пасту, чеснок, тмин, лавровый лист, соль и перец. Прогрейте 1 минуту.
-
Томление. Верните мясо, залейте бульоном/водой. Доведите до слабого кипения, накройте крышкой и томите 60–90 минут, пока мясо не станет мягким.
-
Картофель — в финале. Добавьте картофель кубиками и варите ещё 15–20 минут, до готовности.
-
Отрегулируйте густоту. Если хотите “гуще” — разомните пару картофелин прямо в кастрюле или добавьте 1–2 ст. л. муки, разведённой в холодной воде (быстрый вариант загущения).
-
Дайте супу “собраться”. Выключите огонь и оставьте на 10 минут. Подавайте с зеленью, чёрным хлебом или ложкой сметаны.
Почему такие супы особенно уместны зимой
Гуляш и похожие рагу ценят за то, что они одновременно уютные и питательные. В одном блюде соединяются белок (в зависимости от выбранного мяса) и овощи, а значит, в тарелке появляются клетчатка и антиоксиданты, которые помогают поддерживать иммунитет в сезон простуд и гриппа. Ещё один плюс — практичность: на следующий день супы часто становятся даже вкуснее, а остатки удобно хранить в холодильнике или замораживать, чтобы иметь быстрый обед или ужин на весь сезон.
