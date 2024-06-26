Сотрудничество между Россией и КНДР осуществляется в соответствии с международными нормами и не имеет враждебного характера.
Оно не направлено против других государств и не представляет угрозу миру и стабильности на Северо-востоке Азии, по словам представительницы МИД России Марии Захаровой.
Захарова отметила, что сотрудничество между Россией и КНДР придерживается международного права, не является конфронтационным и не направлено против других стран.
Она также отметила, что новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР поможет укрепить стабильность в регионе и сделать позитивный вклад в обеспечение безопасности.
По мнению Захаровой, ситуация в мире изменилась после введения санкций ООН против КНДР в 2016–2017 годах.
США, вместо того чтобы идти по пути смягчения положения, активно используют санкционные меры для усиления санкционного режима против КНДР, что может привести к гуманитарной катастрофе в этом регионе.
Фото: commons.wikimedia.org/Rakoon (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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