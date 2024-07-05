Сотрудничество Российской Федерации и Венгрии в области энергетики благоприятно соответствует интересам венгерского энергоснабжения.



По мнению министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, Будапешт выражает заинтересованность в оперативном возведении новых энергоблоков на АЭС "Пакш".



Сийярто отметил, что энергетическое взаимодействие между Россией и Венгрией благоприятно влияет на обеспечение безопасности энергоснабжения Венгрии.



Построение двух новых энергоблоков на АЭС "Пакш" является важным шагом для страны, поскольку это продолжит повышать энергетическую безопасность и уменьшит зависимость Венгрии от возможных сдвигов на мировых энергетических рынках.



Сийярто выразил свои убеждения в необходимости этого проекта во время видеообращения из аэропорта "Внуково", которое было размещено в социальных сетях.

Фото: www.flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)﻿