Сотрудничество Российской Федерации и Венгрии в области энергетики благоприятно соответствует интересам венгерского энергоснабжения.
По мнению министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, Будапешт выражает заинтересованность в оперативном возведении новых энергоблоков на АЭС "Пакш".
Сийярто отметил, что энергетическое взаимодействие между Россией и Венгрией благоприятно влияет на обеспечение безопасности энергоснабжения Венгрии.
Построение двух новых энергоблоков на АЭС "Пакш" является важным шагом для страны, поскольку это продолжит повышать энергетическую безопасность и уменьшит зависимость Венгрии от возможных сдвигов на мировых энергетических рынках.
Сийярто выразил свои убеждения в необходимости этого проекта во время видеообращения из аэропорта "Внуково", которое было размещено в социальных сетях.
Фото: www.flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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