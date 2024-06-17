Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность, что повышение уровня сотрудничества между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) позволит укрепить независимость обеих стран и улучшить качество жизни их граждан.



Статья Владимира Путина для газеты "Нодон синмун" с названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" опубликована на официальном веб-сайте Кремля.



Президент отметил, что убежден в возможности повышения уровня взаимодействия между двумя странами совместными усилиями, что способствует развитию выгодного и взаимовыгодного сотрудничества, укреплению независимости, углублению торгово-экономических связей, развитию гуманитарного взаимодействия и, в итоге, улучшению благосостояния граждан обеих стран.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)