Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность, что повышение уровня сотрудничества между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) позволит укрепить независимость обеих стран и улучшить качество жизни их граждан.
Статья Владимира Путина для газеты "Нодон синмун" с названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" опубликована на официальном веб-сайте Кремля.
Президент отметил, что убежден в возможности повышения уровня взаимодействия между двумя странами совместными усилиями, что способствует развитию выгодного и взаимовыгодного сотрудничества, укреплению независимости, углублению торгово-экономических связей, развитию гуманитарного взаимодействия и, в итоге, улучшению благосостояния граждан обеих стран.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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