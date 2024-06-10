Социал-демократическая рабочая партия одержала успех на выборах в Европарламент в Швеции, получив 24,9% голосов, согласно информации телеканала SVT, после подсчета 94% голосов.



"Социал-демократы" заработают 5 мест из 21 в ЕП. На втором месте идет "Умеренная коалиционная партия" с 17,6% голосов (4 места), а на третьем — "Партия зеленых" с 13,8% голосов (3 места). "Шведские демократы" получили 13,2% голосов и также выиграли 3 места в ЕП.



"Левая партия" и "Партия Центра" каждая получила по два места. Партии "Христианские демократы" и "Либералы" заработали по два места.





"Партия зеленых" и "Левая партия" улучшили свои результаты по сравнению с выборами в ЕП 2019 года, заработав по одному дополнительному месту.



"Христианские демократы" потеряли одно место по сравнению с предыдущими выборами.

Газета Dagens Nyheter подчеркивает, что эти выборы ознаменовались "историческим провалом" для "Шведских демократов".



Успех партии на выборах был снижен из-за того, что основной темой их предвыборной кампании стала миграция, которая не столь актуальна для избирателей, по мнению газеты.

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