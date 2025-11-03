Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Грецкие орехи
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 6:34

Сосуды стареют молча: как не умереть от сердца раньше времени — спасает простой продукт

Орехи уменьшают вероятность инфаркта и инсульта при регулярном употреблении — Мигель Унай

Регулярное употребление орехов может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний — к такому выводу пришли американские учёные из Школы общественного здравоохранения Университета Лома-Линда (Калифорния). Их масштабное исследование, длившееся десять лет, подтвердило то, что диетологи предполагали давно: орехи — это не просто полезный перекус, а важный элемент профилактики инфарктов и инсультов.

Орехи против сердечных болезней

В исследовании приняли участие более 80 000 человек из США и Канады. Выяснилось, что у тех, кто ел орехи несколько раз в неделю, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 14 % ниже, а риск смерти от ишемической болезни сердца — на 19 % ниже, чем у тех, кто почти не употреблял орехи.

"Даже среди людей с низким уровнем риска орехи создают дополнительный защитный эффект. Это говорит о том, что питание может быть столь же мощным инструментом профилактики, как и медикаменты", — отметил доктор Мигель Унай из Университета Лома-Линда.

Наибольшую пользу, по данным исследователей, приносит миндаль, кешью и грецкие орехи - именно они стали лидерами по содержанию веществ, поддерживающих здоровье сосудов и сердца.

Что делает орехи особенными

Польза орехов объясняется их уникальным химическим составом.

  • Омега-3 жирные кислоты - снижают уровень "плохого" холестерина (LDL) и препятствуют воспалительным процессам.
  • Магний - регулирует сердечный ритм и поддерживает тонус сосудов.
  • Растительный белок и клетчатка - стабилизируют давление и улучшают обмен веществ.
  • Антиоксиданты - защищают клетки сосудов от окислительного стресса и преждевременного старения.

"Орехи действуют как микротренировка для сосудистой системы, улучшая её эластичность и снижая воспаление. Это особенно важно после 40 лет, когда сосуды теряют гибкость", — объяснила кардиолог Джейн Миллер из Гарвардской медицинской школы.

Исследователи подсчитали: регулярное употребление этих трёх видов орехов снижает риск смерти от сердечных заболеваний до 17 %, а от ишемической болезни сердца — до 27 %.

Сравнение: питательная ценность популярных орехов

Орех Омега-3 жирные кислоты Магний (мг/100 г) Антиоксиданты Калорийность (ккал/100 г)
Грецкий Высокое содержание 158 Очень высокое 654
Миндаль Среднее 268 Высокое 575
Кешью Низкое 292 Среднее 553
Фундук Среднее 160 Высокое 628

Как орехи "учат" сосуды быть гибкими

Учёные выяснили, что орехи положительно влияют на эндотелий - внутренний слой сосудов, отвечающий за их расширение и сужение. Улучшая работу эндотелия, орехи снижают давление, уменьшают воспаление и делают сосуды более эластичными.

Кроме того, орехи помогают регулировать уровень сахара в крови, снижая вероятность развития диабета — одного из главных факторов сердечных катастроф.

Советы шаг за шагом

  1. Добавляйте орехи в рацион регулярно. Оптимальная порция — 30 г в день (примерно горсть).

  2. Выбирайте сырые или слегка подсушенные орехи. Жарка разрушает полиненасыщенные жиры.

  3. Избегайте соли и глазури. Соль повышает давление, а сахар сводит пользу к нулю.

  4. Храните правильно. Орехи боятся влаги и солнечного света, поэтому держите их в герметичной ёмкости.

  5. Комбинируйте. Смешивайте разные виды орехов — это обогащает рацион и усиливает эффект.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: употреблять орехи без меры;
    Последствие: набор лишнего веса из-за калорийности;
    Альтернатива: ограничивайтесь 25-30 г в день.

  2. Ошибка: выбирать жареные и солёные орехи;
    Последствие: повышение давления и потеря полезных веществ;
    Альтернатива: ешьте сырые или слегка подсушенные без добавок.

  3. Ошибка: считать орехи заменой полноценного питания;
    Последствие: дисбаланс питательных веществ;
    Альтернатива: включайте их в сбалансированный рацион с овощами, злаками и бобовыми.

А что если орехи заменить другими продуктами?

Орехи — часть цельной, растительно-ориентированной диеты. Но при аллергии или непереносимости их можно заменить семенами — льна, тыквы или подсолнечника. Они тоже содержат омега-3 жирные кислоты, магний и антиоксиданты, хотя и в меньшем количестве.

Плюсы и минусы употребления орехов

Аспект Плюсы Минусы
Сердечно-сосудистое здоровье Снижают холестерин и давление Возможна аллергия
Энергия и сытость Высокое содержание белка и жиров Калорийность 500-700 ккал/100 г
Кожа и волосы Омега-3 поддерживает эластичность и блеск При жарке часть масел разрушается
Профилактика диабета Улучшают чувствительность к инсулину Неэффективны при избыточном потреблении

FAQ

Сколько орехов нужно есть в день?
Около 30 граммов — горсть миндаля, пять грецких орехов или десять кешью.

Можно ли есть орехи при повышенном давлении?
Да, но только несолёные и без глазури. Они помогают укрепить сосуды и снизить давление.

Полезны ли орехи при похудении?
Да, в умеренных количествах: они надолго насыщают и уменьшают тягу к сладкому.

Мифы и правда

  1. Миф: орехи повышают холестерин;
    Правда: наоборот, они снижают уровень "плохого" холестерина и увеличивают "хороший".

  2. Миф: орехи нельзя есть каждый день;
    Правда: при правильной порции их можно употреблять ежедневно.

  3. Миф: орехи вредны при диабете;
    Правда: умеренное количество улучшает обмен глюкозы и снижает сахар.

Исторический контекст

Традиция употребления орехов уходит в глубину веков. В античности их считали символом силы и долголетия, а в Средние века использовали как лекарство от "сердечных недугов". Современные исследования подтвердили: этот древний продукт действительно продлевает жизнь.

Проект Adventist Health Study 2, в рамках которого проводилось исследование, известен высоким уровнем достоверности. Его участники — преимущественно вегетарианцы, ведущие здоровый образ жизни, — показали, что даже в условиях минимального риска орехи оказывают дополнительное защитное действие.

Три интересных факта

  1. Вегетарианцы, регулярно употребляющие орехи, живут в среднем на 2 года дольше.

  2. Ореховое масло сохраняет почти все полезные свойства ядра, если оно не подвергалось термообработке.

  3. Люди, добавляющие орехи в рацион, реже страдают от депрессии и дефицита магния.

