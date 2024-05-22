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В Словакии заявили, что состояние Фицо стабилизировалось
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 17:33

В Словакии заявили, что состояние Фицо стабилизировалось

В среду в больнице города Банска-Быстрица подтвердили, что состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо остается серьезным, но стабильным после недавнего покушения. Медики сообщили, что его состояние улучшается и премьер находится в сознании.

В распространенном больницей заявлении говорится: "Состояние пациента серьезное, но стабильное. Консилиум врачей подтвердил правильность выбранного плана лечения".

Накануне больница также информировала, что состояние Фицо улучшается. Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини посетил премьер-министра в больнице, и они кратко пообщались.

Фото: flickr.com/EU2016 SK (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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