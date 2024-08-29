Окончательный состав сборной РФ на матчи с Таиландом и Вьетнамом

Стал известен окончательный расширенный состав сборной России по футболу на встречи с тайцами и вьетнамцами.
В матчах сентябрьского учебно-тренировочного сбор подопечные Валерия Карпина сыграют 5 сентября с Вьетнамом и 7 сентября с Таиландом, пишет "Чемпионат".
Окончательный состав: Вратари: Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Париж), Андрей Лунёв ("Динамо", Москва), Евгений Латышонок ("Зенит", Санкт-Петербург).
Полузащитники: Данил Глебов ("Ростов", Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все — "Локомотив", Москва), Далер Кузяев ("Гавр"), Данил Пруцев ("Спартак", Москва), Никита Кривцов, ("Краснодар"), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой ("Зенит", Санкт-Петербург), Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный).
Защитники: Вячеслав Караваев ("Зенит", Санкт-Петербург), Максим Осипенко ("Ростов", Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА, Москва), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба — "Локомотив", Москва), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба — "Спартак", Москва), Александр Солдатенков ("Крылья Советов", Самара).
Отметим, что впервые в сборную вызвали 19-летнего Батракова. А сильнейший бомбардир чемпионата Дании не вошел в состав.
Фото: unsplash.com/Sandro Schuh schuh (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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