Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
школа
© commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Центральный федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 17:33

Школа утопает в мусоре: ремонт в Калужской области стоит на месте второй год подряд

В Калужской области в городе Сосенский уже второй год тянут капитальный ремонт местной школы. Житель региона 16 марта оставил комментарий под постом губернатора Владислава Шапши во "ВКонтакте", указав на серьезные проблемы.

Дети разъехались по разным учебным местам, территория вокруг здания превратилась в свалку, а работы почти не продвинулись за год. Администрация Козельского района расторгла контракт с прежним подрядчиком, который не справился, и теперь готовит бумаги для поиска нового исполнителя. Точные сроки завершения ремонта назвать пока не могут.

Жалоба от жителей Сосенского

Местные жители устали ждать окончания ремонта школы в Сосенском. Мужчина в комментарии под постом Владислава Шапши описал хаос: детей распределили по другим площадкам, а на территории валяется мусор. За год подрядчики, по его словам, толком ничего не сделали, а чиновники отмахиваются стандартными отписками про вину исполнителя.

Такие сигналы бьют по нервам родителей, которые каждый день везут детей в разные концы района. Школа стоит без дела, а обещания срываются раз за разом. Житель прямо призвал губернатора заняться вопросом, чтобы прервать этот круг.

"Задержки в муниципальных проектах вроде ремонта школ часто возникают из-за слабого контроля за подрядчиками на старте. В регионах типа Калужской области администрациям приходится расторгать контракты, но это тормозит всё на месяцы. Нужно внедрять жёсткие этапы приёмки и штрафы заранее. Иначе такие истории повторятся, подрывая доверие к власти. Родители и дети страдают первыми".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Позиция районной администрации

В администрации Козельского района признали проблемы с ремонтом. Предыдущий подрядчик не выполнил обязательства, поэтому контракт расторгли. Сейчас специалисты готовят документацию для тендера на нового исполнителя.

Чиновники подчёркивают, что делают всё возможное для ускорения процесса. Точные даты окончания работ назвать сложно из-за бюрократии. Родители продолжают получать похожие ответы от отдела образования.

"В сфере местного самоуправления срывы контрактов на инфраструктуру — обычное дело, особенно в удалённых районах. Администрациям приходится балансировать между скоростью и соблюдением процедур. В таких случаях ключ — быстрая замена подрядчика и общественный контроль. Это поможет избежать помойки вокруг объектов и вернёт детей в нормальные классы. Главное — прозрачность для жителей".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Ситуация в Сосенском отражает типичные сложности районного уровня. Родители надеются на оперативные шаги.

Перспективы завершения работ

После расторжения старого контракта район ищет замену. Подготовка бумаг идёт полным ходом, чтобы запустить новый этап ремонта. Дети пока остаются в разрозненных классах.

Жители ждут конкретики по срокам, но администрация осторожничает с прогнозами. Такие задержки бьют по учебному процессу и настроениям в районе. В Калужской области подобные проекты иногда растягиваются из-за цепочки исполнителей.

"Социально-экономические проекты в регионах требуют тщательного планирования финансирования и контроля. Задержки ремонтов школ влияют на развитие детей и территории в целом. Нужно привлекать проверенных подрядчиков с опытом. Муниципалитетам стоит публиковать графики ежемесячно. Тогда доверие восстановится быстрее".

Управленец муниципального уровня Елена Гаврилова

Часто задаваемые вопросы

Почему ремонт школы в Сосенском затянулся? Предыдущий подрядчик не справился, контракт расторгли.

Где учатся дети сейчас? Их распределили по разным учебным местам района.

Когда завершат работы? Точные сроки неизвестны, готовят тендер на нового исполнителя.

Кто в ответе? Администрация Козельского района занимается решением.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet