Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Каменистая экзопланета рядом со звездой
Каменистая экзопланета рядом со звездой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 11:53

Соседняя планета зовёт — но её солнце способно испепелить всё живое

Суперземля GJ 251c обнаружена в двадцати световых годах от Земли — Университет Пенсильвании

Обнаружение новой суперземли — одно из самых вдохновляющих событий в современной астрономии. Исследователи из Университета штата Пенсильвания сообщили о возможном существовании планеты GJ 251 c, находящейся всего в двадцати световых годах от Земли. Это делает её одной из ближайших кандидатов на обитаемость за пределами Солнечной системы.

Новая планета примерно в четыре раза массивнее Земли и, по предварительным данным, имеет каменистую структуру. Главное — она расположена в так называемой зоне обитаемости, где при наличии подходящей атмосферы может существовать жидкая вода. Именно такие миры учёные называют "планетами-близнецами" — не потому, что они похожи на Землю внешне, а потому что могут разделять с ней главное условие жизни: устойчивую температуру и влагу.

Сравнение

Параметр Земля GJ 251 c
Масса 1 M⊕ ≈ 4 M⊕
Расстояние до Солнца/звезды 1 а. е. ≈ 0,2 а. е.
Тип звезды Жёлтый карлик (G-тип) Красный карлик (M-тип)
Орбитальный период 365 дней 54 дня
Зона обитаемости Да Да (при наличии атмосферы)
Наличие спутников 1 — Луна Неизвестно

Советы шаг за шагом (для наблюдателей и энтузиастов)

  1. Следите за обновлениями данных HPF. Спектрограф Habitable-Zone Planet Finder уже стал инструментом для подобных открытий. Данные доступны в открытых архивах.

  2. Используйте астрономические приложения. Такие программы, как Stellarium или Sky Guide, позволяют отслеживать координаты звезды GJ 251.

  3. Сравнивайте данные разных обсерваторий. Астроном-любитель может изучать изменения светимости звезды, фиксируя возможные колебания при транзите планеты.

  4. Подписывайтесь на проекты Citizen Science. Например, Planet Hunters TESS - это инициатива NASA, где каждый может помочь в обработке телескопических данных.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: считать GJ 251 c "второй Землёй".
    Последствие: формирование ложных ожиданий.
    Альтернатива: рассматривать её как потенциально пригодную для жизни, но требующую подтверждения атмосферы.

  • Ошибка: полагать, что зона обитаемости гарантирует наличие воды.
    Последствие: неверная интерпретация данных.
    Альтернатива: понимать, что зона обитаемости лишь создаёт условия для существования воды, но не подтверждает её наличие.

  • Ошибка: игнорировать активность звезды.
    Последствие: спутывание планетных сигналов с пульсациями звезды.
    Альтернатива: использовать многоволновой анализ, как это сделали исследователи Пенсильванского университета.

А что если…

А что если на GJ 251 c действительно есть атмосфера? В этом случае она могла бы защищать поверхность от излучения красного карлика и поддерживать температуру, пригодную для жидкой воды. В будущем телескопы вроде James Webb Space Telescope или его преемник Habitable Worlds Observatory смогут исследовать спектр отражённого света, чтобы обнаружить признаки кислорода, метана или других биомаркеров.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Одна из ближайших потенциально обитаемых планет Требуется подтверждение существования
Использован новейший спектрограф HPF Атмосфера не обнаружена
Возможность будущих наблюдений телескопом JWST Звезда — активный красный карлик, возможны вспышки
Открытие подтверждает эффективность метода радиальных скоростей Не известно, есть ли у планеты спутники
Новая цель для миссий следующего поколения Период орбиты короткий — условия могут быть экстремальными

FAQ

Где находится система GJ 251?
Она расположена в созвездии Близнецов, примерно в 18,5 световых годах от Земли.

Почему планету называют суперземлёй?
Так называют планеты с массой от 2 до 10 земных, обычно каменистые, но более массивные.

Можно ли увидеть GJ 251 c в телескоп?
Нет, даже профессиональные телескопы не различают саму планету, а фиксируют колебания её звезды.

Какие телескопы помогут подтвердить открытие?
В первую очередь James Webb, а также наземные обсерватории с высокоточной фотометрией, например, Very Large Telescope (VLT).

Мифы и правда

  • Миф: GJ 251 c уже признана обитаемой.
    Правда: пока это лишь кандидат, требующий подтверждения атмосферы.

  • Миф: суперземли обязательно имеют океаны.
    Правда: многие из них слишком горячие или холодные — всё зависит от состава и орбиты.

  • Миф: красные карлики не могут иметь пригодных планет.
    Правда: напротив, большинство известных обитаемых кандидатов вращаются именно вокруг таких звёзд.

  • Миф: открытие сделано с помощью телескопа "Джеймс Уэбб".
    Правда: данные получены наземным спектрографом HPF из обсерватории МакДональда.

Исторический контекст

Идея поиска "вторых Земель" стала реальностью в начале XXI века, когда появились методы радиальных скоростей и транзитов. В 1995 году была открыта первая экзопланета — 51 Pegasi b. С тех пор подтверждено более 5500 экзопланет, и каждая новая суперземля приближает нас к ответу на главный вопрос — одиноки ли мы во Вселенной. GJ 251 c продолжает эту историю, символизируя переход от случайных открытий к систематическому поиску миров, где может существовать жизнь.

Три интересных факта

  1. Планета GJ 251 c обращается вокруг своей звезды всего за 54 дня, то есть год на ней длится меньше двух земных месяцев.

  2. Если бы на ней была атмосфера, закаты выглядели бы не золотыми, а красновато-пурпурными — из-за цвета звезды.

  3. Телескоп James Webb способен засечь отражённый свет планеты, даже если она в 20 раз слабее своей звезды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чешские эксперты: кузнечный гриб поглощает ртуть, открывая новые возможности для экологии сегодня в 3:27
Чешские грибники исследуют кузнечный гриб: как его использовать безопасно

Кузнечный гриб — это не только вкусный продукт, но и источник антиоксидантов, способных помочь в борьбе с устоявшимися инфекциями. Узнайте, что еще он может предложить науке.

Читать полностью » Ишимото: новый подход к упругости поможет в разработке медицинских роботов сегодня в 2:25
Как биомеханика живых клеток влияет на робототехнику: новые горизонты для микро-роботов

Исследования биомеханики жгутиков открывают новые горизонты для создания саморегулирующихся роботов, которые могут эффективно двигаться в вязких средах, имитируя поведение живых клеток.

Читать полностью » Ученые из Сан-Паулу представили метод диагностики депрессии с помощью слюны сегодня в 1:25
Преимущества теста на депрессию: слюна вместо сложных анализов

Новый тест на основе слюны поможет специалистам лучше контролировать состояние пациентов с депрессией и отслеживать их реакцию на лечение.

Читать полностью » Рахми Метин: восстановление осетровых в Черном море откроет новые бизнес-возможности сегодня в 0:26
Возрождение осетровых в Черном море: новый бизнес и экосистема для Турции

Турция возрождает производство черной икры, восстанавливая популяцию осетровых в Черном море, что открывает новые возможности для бизнеса и экологии.

Читать полностью » Нейробиолог Чанг: в нейронах найдены микроскопические нанотрубки, передающие патологические белки вчера в 23:59
Тайные каналы мозга раскрыты: учёные нашли то, что объяснит болезнь Альцгеймера

Учёные нашли в мозге человека новые микромостики — нанотрубки, соединяющие нейроны напрямую. Это открытие может объяснить развитие болезни Альцгеймера.

Читать полностью » Директор Археологического парка Цухтригель: в Помпеях обнаружены следы многоэтажных зданий вчера в 23:02
Дом Тиасосов хранил секрет 2000 лет: учёные воссоздали утраченные этажи древнего здания

Учёные проекта POMPEII RESET утверждают, что в древних Помпеях могли стоять башни — символы власти и богатства. Цифровая археология возвращает городу утраченную высоту.

Читать полностью » Профессор Хаваш: в Долине царей ухудшилось состояние гробницы Тутанхамона вчера в 22:55
Гробница фараона тает как лёд: что происходит с главным сокровищем Долины царей

Гробница Тутанхамона переживает худший кризис за 3300 лет. Учёные предупреждают: если не вмешаться сейчас, один из символов Египта может исчезнуть навсегда.

Читать полностью » Cureus: поклонники хорроров имеют более высокий порог чувствительности к страху и боли вчера в 22:49
Какой фильм вы смотрите — такой вы человек: исследование повергло в шок

Учёные выяснили, что любимые киножанры студентов отражают их личностные черты. Экстраверты чаще выбирают приключения, интроверты — драмы, а любители ужасов отличаются стрессоустойчивостью.

Читать полностью »

Новости
СЗФО
Музыканты из Венгрии, Ирана и Китая откроют Международную неделю консерваторий в Петербурге
Наука
Микроорганизм Acidithiobacillus ferrooxidans способен извлекать металлы из батарей естественным путём — Дунвэй Ван
Еда
Фуршетные мини-пирожки получаются сытными и сочными
СКФО
Правительство РФ вложит 12 млрд рублей в горнолыжную инфраструктуру Северного Кавказа
Питомцы
Самыми популярными для дома стали императорский и азиатский лесной скорпионы
Питомцы
Автоматические кормушки с таймером позволяют сохранять идеальный режим питания для кошки
СФО
В Красноярском крае спасатели вновь вышли на поиски пропавшей семьи Усольцевых
Садоводство
Садоводы предупредили: неправильная консервация участка приводит к гнили и поломкам весной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet