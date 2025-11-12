Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Чёрная бобовая тля
© commons.wikimedia.org by Rob Hille is licensed under Public domain
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 2:25

Соседка посадила бузину у забора — теперь вся её смородина в тле: не повторяйте эту ошибку

Тля на растениях активно размножается рядом с черемухой и калиной — Дмитрий Руднев

Тля — это мелкое, но крайне живучее насекомое, которое может уничтожить даже здоровый сад. Её появление во многом зависит от того, какие растения вы выбираете для посадки. Чтобы защитить урожай, важно знать, какие культуры особенно привлекательны для тли, и как можно предотвратить её нашествие.

Какие растения притягивают тлю

Тля особенно любит растения с мягкими, сочными листьями и сладким соком. Чаще всего она поселяется на следующих огородных и плодовых культурах:

  • крыжовник;

  • смородина;

  • яблоня;

  • капуста;

  • перец.

Эти растения трудно исключить из сада, ведь они приносят богатый урожай. Но если рядом высажены декоративные культуры, которые служат для тли "убежищем", то колоний вредителя становится больше.

К декоративным растениям, привлекающим тлю, относятся:

  • бузина чёрная;

  • фуксия;

  • акация;

  • черемуха;

  • калина.

"Некоторые декоративные растения действуют как магнит для тли, создавая благоприятную среду для её размножения", — отметил энтомолог Дмитрий Руднев.

Кроме того, калина интересна и другим вредителям — калиновому листоеду, щитовке, моли. А черемуха становится пристанищем для боярышницы и цветоеда. Из-за этого такие растения стоит сажать вдали от плодовых культур или вовсе отказаться от них.

Сравнение

Культура Привлекательность для тли Дополнительные вредители Рекомендации
Крыжовник Высокая Пилильщики Регулярный осмотр побегов
Смородина Очень высокая Стеклянница, клещи Применять настои табака или золы
Яблоня Средняя Цветоеды, плодожорка Использовать ловчие пояса
Капуста Высокая Крестоцветная блошка Опудривать золой и табачной пылью
Перец Средняя Паутинный клещ Поддерживать влажность
Калина Очень высокая Листоед, щитовка Лучше не сажать рядом с садом

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте посадки. Размещайте чувствительные к тле культуры подальше от декоративных растений, особенно бузины и черемухи.

  2. Контролируйте муравьёв. Эти насекомые "разводят" тлю, защищая её от хищников ради сладких выделений. Используйте ловушки и барьерные пояса на стволах деревьев.

  3. Регулярно осматривайте растения. Проверяйте нижнюю сторону листьев — именно там чаще всего поселяются колонии тли.

  4. Привлекайте естественных врагов. Божьи коровки, златоглазки и журчалки поедают тлю. Высадите рядом укроп, календулу или настурцию — они привлекают этих полезных насекомых.

  5. Используйте настои. Опрыскивайте растения растворами чеснока, золы или табака для профилактики.

Ошибка-последствия-альтернатива

  • Ошибка: посадка калиновых или черёмуховых кустов рядом с садом.
    Последствие: тля быстро распространяется на фруктовые деревья.
    Альтернатива: перенесите декоративные растения к забору или за пределы участка.

  • Ошибка: игнорирование муравейников.
    Последствие: колонии тли растут быстрее, так как муравьи их защищают.
    Альтернатива: уничтожайте муравейники кипятком или специализированными средствами.

  • Ошибка: применение химических средств в жаркую погоду.
    Последствие: листья получают ожоги, растения страдают.
    Альтернатива: опрыскивайте ранним утром или вечером биопрепаратами.

А что если…

А что если тля уже появилась? В этом случае действовать нужно сразу. Можно использовать мыльный раствор — 30 г хозяйственного мыла на литр воды. Опрыскайте поражённые листья, уделяя внимание нижней стороне. Через день процедуру повторите.

А что если вредителей много, и домашние методы не помогают? Тогда стоит применить биопрепараты, например, на основе пиретрина или фитовермов. Они безопасны для пчёл и полезных насекомых.

А что если вы хотите предотвратить появление тли заранее? Высаживайте между грядками растения-репелленты — чеснок, лаванду, календулу, тимьян. Их запах отпугивает тлю.

Плюсы и минусы

Плюсы природных методов Минусы
Безопасны для людей и пчёл Эффект не мгновенный
Поддерживают биобаланс сада Требуют регулярности
Дешёвые и доступные Не уничтожают личинок мгновенно
Улучшают состояние почвы Иногда нужны повторные обработки

FAQ

Как быстро размножается тля?
Одна самка может за сезон дать до 20 поколений потомства. Поэтому важно уничтожать колонии как можно раньше.

Можно ли полностью избавиться от тли?
Полностью — нет, но можно свести её численность к минимуму с помощью профилактики и естественных врагов.

Почему на одних растениях тля есть, а на других нет?
Тля выбирает культуры с мягкими листьями и сладким соком, поэтому одни растения для неё привлекательнее других.

Как защитить молодые побеги?
Используйте зольный настой (200 г золы на 10 л воды) или раствор хозяйственного мыла. Эти средства безопасны и эффективны.

Мифы и правда

  • Миф: тля появляется только из-за муравьёв.
    Правда: муравьи лишь помогают ей распространяться, но тля может появиться и с ветром или новыми растениями.

  • Миф: тля погибает зимой.
    Правда: её яйца спокойно зимуют в почве и на коре деревьев.

  • Миф: химия — единственный способ борьбы.
    Правда: биопрепараты и народные методы тоже дают результат без вреда экосистеме.

Исторический контекст

Тля известна с древних времён — упоминания о ней встречаются в греческих трудах по сельскому хозяйству. Уже тогда фермеры замечали связь между муравьями и вредителями. В XIX веке с тлёй пытались бороться с помощью золы и табачной пыли, а в XX веке появились первые биопрепараты на основе пиретрума.

В России активная работа над естественными средствами защиты растений началась в 1950-х годах. Учёные создавали лабораторные колонии божьих коровок для борьбы с вредителями в теплицах. Сегодня экосадоводство снова возвращается к этим методам — безопасным и устойчивым.

Три интересных факта

  1. Тля может менять хозяина: весной она живёт на плодовых деревьях, а летом переходит на травянистые растения.

  2. Некоторые виды тли рождают живых личинок без откладывания яиц — прямо на листьях.

  3. Муравьи "доят" тлю, получая сладкий нектар, и даже переносят её в новые места, как домашних животных.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

