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Врач Логинов: чрезмерное употребление щавеля может привести к болезням почек
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:08

Врач Логинов: чрезмерное употребление щавеля может привести к болезням почек

Врач гастроэнтеролог Владимир Логинов предупредил о возможной опасности чрезмерного употребления щавеля, популярной зелени среди россиян. Он отметил, что оксалаты, содержащиеся в щавеле, могут спровоцировать образование камней в почках, особенно у людей с заболеваниями почек, мочевыводящих путей, а также у тех, кто страдает воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гастритом или язвенной болезнью.

Врач порекомендовал ограничить употребление щавеля до не более двух порций в неделю и использовать его как добавку к основным блюдам для минимизации негативных эффектов оксалатов. Он также отметил, что щавель содержит полезные элементы, такие как калий, кальций, магний, фосфор, железо, бета-каротин и витамины группы В, а также значительное количество аскорбиновой кислоты, что делает его ценным продуктом при умеренном употреблении, сообщает News.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Dimitǎr Boevski (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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