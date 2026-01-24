Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Софи Тернер
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 16:09

Подготовка к роли Лары Крофт изменила тело актрисы — пресс стал главным сюрпризом

Подготовка к роли Лары Крофт потребовала от Софи Тёрнер не просто визуальных изменений, а полной перестройки физической формы. Актриса сосредоточилась на силе корпуса, выносливости и контроле движений, чтобы выглядеть убедительно в образе героини боевиков. Именно пресс стал одним из самых заметных результатов этой работы. Об этом сообщает издание HELLO!.

Как Софи Тёрнер готовилась к роли Лары Крофт

Для нового сериала Prime Video "Tomb Raider" актриса прошла интенсивную физическую подготовку. По её словам, тренировки были почти профессионального уровня и заняли много месяцев.

"С февраля прошлого года мы занимались по восемь часов в день, пять дней в неделю, так что это было много", — рассказала актриса в интервью. — Я также поняла, что наращивать мышечную массу гораздо проще, если ты когда-либо занимался спортом, а у меня этого никогда не было, поэтому мне понадобились месяцы и месяцы, чтобы привести себя в хорошую форму.

Такой режим недоступен большинству людей, но, как отмечают специалисты, ключ не в количестве часов, а в правильном подходе к тренировкам.

В чём секрет пресса "как у Лары Крофт"

Преподаватель пилатеса и основатель Coconut Wellness Studios Джейд Эдвардс подчёркивает, что основа такого результата — грамотная работа с центром тела, а не бесконечные скручивания.

"Если вы хотите лучших результатов — визуально и физически — самый большой сдвиг заключается в том, чтобы перестать гнаться за жжением и начать организовывать центр тела", — объясняет Джейд Эдвардс.

По её словам, в пилатесе центр включает не только живот, но и спину, тазовое дно и бёдра. Когда эти зоны работают согласованно, талия выглядит более собранной, а корпус — устойчивым и рельефным без избыточной мышечной массы.

Упражнения, которые действительно работают

Эксперт советует делать ставку на классические упражнения пилатеса, которые задействуют весь кор, а не изолируют одну мышцу.

"Сотня — классика для развития выносливости и рельефа. При правильном выполнении она укрепляет всю брюшную стенку и одновременно улучшает дыхание и кровообращение", — отмечает Джейд Эдвардс.

Также она рекомендует растяжку одной ноги для стабилизации таза и формирования линии талии, а ролл-ап — для укрепления корпуса и подвижности позвоночника. Эти движения помогают улучшить осанку и снизить скованность, что сразу отражается на внешнем виде.

Сила кора — не только ради внешности

Работа над прессом в стиле пилатеса даёт эффект далеко за пределами эстетики. Такой тренинг помогает телу лучше справляться с повседневными нагрузками и снижает риск травм.

"Когда упражнения на кор интегрированы в регулярную рутину, они защищают позвоночник, улучшают равновесие и поддерживают уверенность в движениях", — говорит Джейд Эдвардс.

Виктория Парамонова — эксперт по функциональному тренингу (Поволжский ГУФКСиТ) с 10-летним опытом в World Class. Специалист по биомеханике и реабилитации.
