Пьёте растворимый кофе по утрам? Новое исследование показало, чем это грозит глазам

Если вы начинаете утро с растворимого кофе, стоит задуматься: новое исследование связывает этот популярный напиток с повышенным риском возрастной макулярной дегенерации (ВМД) - заболевания глаз, которое может привести к необратимой слепоте.

Что показало исследование

В научном журнале Food Science & Nutrition опубликованы данные, которые заставили специалистов пересмотреть прежние взгляды на кофе. Исследователи сравнили три вида напитка — молотый, кофе без кофеина и растворимый — и пришли к выводу, что только растворимый кофе имеет статистически значимую связь с развитием ВМД.

"Растворимый кофе значительно увеличивает риск возрастной макулярной дегенерации", — говорится в публикации.

Этот вывод стал неожиданным, ведь ранее считалось, что кофе, напротив, может защищать сетчатку благодаря антиоксидантам - хлорогеновой кислоте и кофеину, способным снижать воспаление и оксидативный стресс.

Что такое возрастная макулярная дегенерация

ВМД - это заболевание, поражающее макулу, центральную часть сетчатки, отвечающую за чёткое зрение. Оно приводит к потере способности различать детали, читать или узнавать лица.

Существует два типа:

Сухая ВМД - наиболее распространённая, вызвана накоплением белковых отложений (друзы) под сетчаткой.

- наиболее распространённая, вызвана накоплением белковых отложений (друзы) под сетчаткой. Влажная ВМД - развивается, когда под сетчаткой образуются аномальные сосуды, из которых просачивается жидкость или кровь.

По данным Кливлендской клиники, это заболевание чаще поражает людей старше 50 лет и является основной причиной возрастной слепоты в развитых странах.

Почему именно растворимый кофе оказался под подозрением

Учёные предполагают, что риск связан не с кофеином, а с особенностями производства растворимого кофе.

"Производственные процессы могут приводить к образованию потенциально вредных веществ, которые отсутствуют в натуральном кофе", — отмечают авторы исследования.

Во время термической обработки и сушки при высоких температурах могут появляться соединения, негативно влияющие на сосуды и сетчатку глаза. Кроме того, в растворимых смесях нередко присутствуют добавки, ароматизаторы и стабилизаторы, усиливающие нагрузку на организм.

Кто находится в группе риска

Люди с уже существующими факторами риска должны быть особенно осторожны с растворимым кофе:

возраст старше 50 лет;

наследственная предрасположенность к заболеваниям глаз;

курение;

ожирение и высокий уровень холестерина;

повышенное артериальное давление.

"Тем, кто подвержен риску развития ВМД, следует избегать употребления растворимого кофе", — предупреждают исследователи.

Почему молотый кофе безопаснее

Молотый и свежезаваренный кофе, напротив, по-прежнему демонстрирует положительные эффекты для зрения и сосудов. Благодаря большому количеству антиоксидантов, такой кофе способствует защите клеток сетчатки от повреждений, связанных со старением.

Важно, однако, соблюдать умеренность: более 3-4 чашек в день могут повышать артериальное давление и вызывать бессонницу

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Частое употребление растворимого кофе.

Последствие: Повышение риска сухой формы ВМД.

Альтернатива: Переход на молотый или фильтрованный кофе без добавок.

Частое употребление растворимого кофе. Повышение риска сухой формы ВМД. Переход на молотый или фильтрованный кофе без добавок. Ошибка: Полное исключение кофе без медицинских показаний.

Последствие: Потеря антиоксидантной защиты.

Альтернатива: 1-2 чашки натурального кофе в день при отсутствии противопоказаний.

Плюсы и минусы разных видов кофе

Вид кофе Потенциальные плюсы Возможные минусы Молотый кофе Антиоксиданты, защита сосудов Может повышать давление Безкофеиновый Без стимуляторов, снижает тревожность Потеря части антиоксидантов Растворимый Удобство и скорость приготовления Риск образования вредных соединений, связь с ВМД

Часто задаваемые вопросы

Можно ли пить растворимый кофе в малых количествах?

Да, но людям с риском заболеваний глаз лучше ограничиться натуральным кофе.

Какие симптомы ВМД стоит знать?

Потеря чёткости зрения, размытые линии, тёмные пятна в центре обзора. При их появлении нужно обратиться к офтальмологу.

Какие продукты защищают зрение?

Лосось, шпинат, черника, морковь и орехи — источники омега-3 и антиоксидантов, полезных для сетчатки.

Мифы и правда

Миф: Растворимый кофе безопасен, ведь он из натуральных зёрен.

Правда: При производстве он подвергается сильной термообработке, что меняет химический состав.

Миф: Все виды кофе одинаково влияют на организм.

Правда: Молотый кофе содержит больше антиоксидантов, растворимый — больше побочных соединений.

Миф: ВМД развивается только у пожилых людей.

Правда: Симптомы могут появиться уже после 40 лет, особенно при плохом питании и курении.