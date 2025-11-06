Пьёте растворимый кофе по утрам? Новое исследование показало, чем это грозит глазам
Если вы начинаете утро с растворимого кофе, стоит задуматься: новое исследование связывает этот популярный напиток с повышенным риском возрастной макулярной дегенерации (ВМД) - заболевания глаз, которое может привести к необратимой слепоте.
Что показало исследование
В научном журнале Food Science & Nutrition опубликованы данные, которые заставили специалистов пересмотреть прежние взгляды на кофе. Исследователи сравнили три вида напитка — молотый, кофе без кофеина и растворимый — и пришли к выводу, что только растворимый кофе имеет статистически значимую связь с развитием ВМД.
"Растворимый кофе значительно увеличивает риск возрастной макулярной дегенерации", — говорится в публикации.
Этот вывод стал неожиданным, ведь ранее считалось, что кофе, напротив, может защищать сетчатку благодаря антиоксидантам - хлорогеновой кислоте и кофеину, способным снижать воспаление и оксидативный стресс.
Что такое возрастная макулярная дегенерация
ВМД - это заболевание, поражающее макулу, центральную часть сетчатки, отвечающую за чёткое зрение. Оно приводит к потере способности различать детали, читать или узнавать лица.
Существует два типа:
- Сухая ВМД - наиболее распространённая, вызвана накоплением белковых отложений (друзы) под сетчаткой.
- Влажная ВМД - развивается, когда под сетчаткой образуются аномальные сосуды, из которых просачивается жидкость или кровь.
По данным Кливлендской клиники, это заболевание чаще поражает людей старше 50 лет и является основной причиной возрастной слепоты в развитых странах.
Почему именно растворимый кофе оказался под подозрением
Учёные предполагают, что риск связан не с кофеином, а с особенностями производства растворимого кофе.
"Производственные процессы могут приводить к образованию потенциально вредных веществ, которые отсутствуют в натуральном кофе", — отмечают авторы исследования.
Во время термической обработки и сушки при высоких температурах могут появляться соединения, негативно влияющие на сосуды и сетчатку глаза. Кроме того, в растворимых смесях нередко присутствуют добавки, ароматизаторы и стабилизаторы, усиливающие нагрузку на организм.
Кто находится в группе риска
Люди с уже существующими факторами риска должны быть особенно осторожны с растворимым кофе:
- возраст старше 50 лет;
- наследственная предрасположенность к заболеваниям глаз;
- курение;
- ожирение и высокий уровень холестерина;
- повышенное артериальное давление.
"Тем, кто подвержен риску развития ВМД, следует избегать употребления растворимого кофе", — предупреждают исследователи.
Почему молотый кофе безопаснее
Молотый и свежезаваренный кофе, напротив, по-прежнему демонстрирует положительные эффекты для зрения и сосудов. Благодаря большому количеству антиоксидантов, такой кофе способствует защите клеток сетчатки от повреждений, связанных со старением.
Важно, однако, соблюдать умеренность: более 3-4 чашек в день могут повышать артериальное давление и вызывать бессонницу
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: Частое употребление растворимого кофе.
Последствие: Повышение риска сухой формы ВМД.
Альтернатива: Переход на молотый или фильтрованный кофе без добавок.
- Ошибка: Полное исключение кофе без медицинских показаний.
Последствие: Потеря антиоксидантной защиты.
Альтернатива: 1-2 чашки натурального кофе в день при отсутствии противопоказаний.
Плюсы и минусы разных видов кофе
|
Вид кофе
|
Потенциальные плюсы
|
Возможные минусы
|
Молотый кофе
|
Антиоксиданты, защита сосудов
|
Может повышать давление
|
Безкофеиновый
|
Без стимуляторов, снижает тревожность
|
Потеря части антиоксидантов
|
Растворимый
|
Удобство и скорость приготовления
|
Риск образования вредных соединений, связь с ВМД
Часто задаваемые вопросы
Можно ли пить растворимый кофе в малых количествах?
Да, но людям с риском заболеваний глаз лучше ограничиться натуральным кофе.
Какие симптомы ВМД стоит знать?
Потеря чёткости зрения, размытые линии, тёмные пятна в центре обзора. При их появлении нужно обратиться к офтальмологу.
Какие продукты защищают зрение?
Лосось, шпинат, черника, морковь и орехи — источники омега-3 и антиоксидантов, полезных для сетчатки.
Мифы и правда
Миф: Растворимый кофе безопасен, ведь он из натуральных зёрен.
Правда: При производстве он подвергается сильной термообработке, что меняет химический состав.
Миф: Все виды кофе одинаково влияют на организм.
Правда: Молотый кофе содержит больше антиоксидантов, растворимый — больше побочных соединений.
Миф: ВМД развивается только у пожилых людей.
Правда: Симптомы могут появиться уже после 40 лет, особенно при плохом питании и курении.
