Впервые отправился в путешествие один — не ожидал, как легко и интересно отдыхать в этих городах
Путешествия в одиночку становятся всё более популярными среди россиян, и сервисы бронирования фиксируют стабильный рост спроса на такие поездки. Аналитики платформы "Твил" определили, какие города России выбирают для отдыха одинокие путешественники, сколько стоит проживание и где созданы лучшие условия для самостоятельного отпуска.
Где одиночки отдыхают чаще всего
Лидером рейтинга в ноябре 2025 года стала Москва — здесь зарегистрирован 21% всех бронирований для одиноких туристов. В среднем самостоятельные путешественники проводят в столице три дня и платят за проживание около 3 100 рублей за сутки. На втором месте — Санкт-Петербург, куда приезжают на четыре ночи, а третью позицию занимает Сочи с восемью процентами резервирований.
"Лучшим местом для подобного типа отдыха в ноябре 2025 года назвали Москву — здесь зарегистрирован 21 процент бронирований", — рассказали в сервисе "Твил".
В топ-10 городов для соло-путешествий вошли также Краснодар, Казань, Ялта, Пятигорск, Калининград, Нижний Новгород и Севастополь.
Сравнение: куда чаще всего бронируют соло-поездки
|Место
|Город
|Среднее время отдыха
|Доля бронирований
|1
|Москва
|3 дня
|21%
|2
|Санкт-Петербург
|4 дня
|13%
|3
|Сочи
|-
|8%
|4-10
|Краснодар, Казань, Ялта, Пятигорск, Калининград, Нижний Новгород, Севастополь
|-
|-
Советы шаг за шагом: как спланировать одиночное путешествие по России
-
Определите цель поездки: культурный отдых, природа или релакс.
-
Бронируйте жильё заранее — в популярных городах лучшие предложения быстро разбирают.
-
Изучите транспортную доступность: выбирайте города с удобным авиасообщением или ж/д маршрутом.
-
Ознакомьтесь с афишей событий — многие выбирают время поездки под конкретные выставки, концерты или фестивали.
-
Обращайте внимание на район проживания — одиночным туристам важна безопасность и развитая инфраструктура.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Не учитывать сезонность — столкнуться с высокой ценой и отсутствием мест → заранее уточняйте даты и сравнивайте цены.
-
Бронировать хостел или квартиру далеко от центра — тратить время и деньги на транспорт → выбирайте локацию ближе к основным достопримечательностям.
-
Игнорировать отзывы других путешественников — можно нарваться на неудобства или некачественный сервис → читайте отзывы на нескольких площадках.
А что если хочется море и природу?
Ялта, Сочи, Севастополь — отличные варианты для одиночек, которые предпочитают не только городской ритм, но и морской воздух, а также прогулки по набережным или в горах. Отдых в Пятигорске и Казани подойдет для ценителей термальных источников и национальной кухни.
Плюсы и минусы одиночных поездок по городам России
|Плюсы
|Минусы
|Свобода маршрута и планирования
|Выше расходы на одного по сравнению с поездкой вдвоем
|Возможность познакомиться с новыми людьми
|Некоторые экскурсии и туры только для групп
|Легко поменять планы
|Меньше поддержки в непредвидимых ситуациях
FAQ
Где самый дешевый отдых для одиночек?
В среднем, меньше всего платят за проживание в городах юга России — Краснодаре, Пятигорске, Ялте.
Сколько стоит ночь в Москве для одного?
В ноябре 2025 года — около 3 100 рублей.
Как выбрать город для первого самостоятельного путешествия?
Лучше начать с мегаполисов — Москва, Санкт-Петербург или Казань, где есть развитая инфраструктура и безопасность.
Мифы и правда
Миф: Одиночные поездки опасны для женщин.
Правда: В крупнейших туристических городах России уровень безопасности высокий, особенно при соблюдении стандартных правил.
Миф: В одиночку скучно путешествовать.
Правда: Это отличный способ познакомиться с новыми людьми, попробовать новое и развить самостоятельность.
Миф: Проживание для одного всегда дороже.
Правда: Есть множество спецпредложений для solo-туристов и небольших апартаментов.
3 интересных факта
• В Москве и Петербурге в одиночных поездках чаще всего останавливаются мужчины до 35 лет.
• В Сочи популярны короткие уикенд-туры "на море в одиночку".
• В Калининграде и Нижнем Новгороде отмечают бум гастрономического туризма среди solo-туристов.
Исторический контекст
-
В начале 2010-х одиночные поездки были редкостью и часто ассоциировались с деловыми командировками.
-
В 2020-х годы boom самостоятельных путешествий связан с появлением удобных сервисов бронирования и популяризацией нового стиля жизни.
-
К 2025 году почти каждый десятый турист в России путешествует самостоятельно хотя бы раз в год.
