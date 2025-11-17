Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 21:26

Впервые отправился в путешествие один — не ожидал, как легко и интересно отдыхать в этих городах

Москва стала лидером по бронированиям для одиночных туристов — Твил

Путешествия в одиночку становятся всё более популярными среди россиян, и сервисы бронирования фиксируют стабильный рост спроса на такие поездки. Аналитики платформы "Твил" определили, какие города России выбирают для отдыха одинокие путешественники, сколько стоит проживание и где созданы лучшие условия для самостоятельного отпуска.

Где одиночки отдыхают чаще всего

Лидером рейтинга в ноябре 2025 года стала Москва — здесь зарегистрирован 21% всех бронирований для одиноких туристов. В среднем самостоятельные путешественники проводят в столице три дня и платят за проживание около 3 100 рублей за сутки. На втором месте — Санкт-Петербург, куда приезжают на четыре ночи, а третью позицию занимает Сочи с восемью процентами резервирований.

"Лучшим местом для подобного типа отдыха в ноябре 2025 года назвали Москву — здесь зарегистрирован 21 процент бронирований", — рассказали в сервисе "Твил".

В топ-10 городов для соло-путешествий вошли также Краснодар, Казань, Ялта, Пятигорск, Калининград, Нижний Новгород и Севастополь.

Сравнение: куда чаще всего бронируют соло-поездки

Место Город Среднее время отдыха Доля бронирований
1 Москва 3 дня 21%
2 Санкт-Петербург 4 дня 13%
3 Сочи - 8%
4-10 Краснодар, Казань, Ялта, Пятигорск, Калининград, Нижний Новгород, Севастополь - -

Советы шаг за шагом: как спланировать одиночное путешествие по России

  1. Определите цель поездки: культурный отдых, природа или релакс.

  2. Бронируйте жильё заранее — в популярных городах лучшие предложения быстро разбирают.

  3. Изучите транспортную доступность: выбирайте города с удобным авиасообщением или ж/д маршрутом.

  4. Ознакомьтесь с афишей событий — многие выбирают время поездки под конкретные выставки, концерты или фестивали.

  5. Обращайте внимание на район проживания — одиночным туристам важна безопасность и развитая инфраструктура.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Не учитывать сезонность — столкнуться с высокой ценой и отсутствием мест → заранее уточняйте даты и сравнивайте цены.

  2. Бронировать хостел или квартиру далеко от центра — тратить время и деньги на транспорт → выбирайте локацию ближе к основным достопримечательностям.

  3. Игнорировать отзывы других путешественников — можно нарваться на неудобства или некачественный сервис → читайте отзывы на нескольких площадках.

А что если хочется море и природу?

Ялта, Сочи, Севастополь — отличные варианты для одиночек, которые предпочитают не только городской ритм, но и морской воздух, а также прогулки по набережным или в горах. Отдых в Пятигорске и Казани подойдет для ценителей термальных источников и национальной кухни.

Плюсы и минусы одиночных поездок по городам России

Плюсы Минусы
Свобода маршрута и планирования Выше расходы на одного по сравнению с поездкой вдвоем
Возможность познакомиться с новыми людьми Некоторые экскурсии и туры только для групп
Легко поменять планы Меньше поддержки в непредвидимых ситуациях

FAQ

Где самый дешевый отдых для одиночек?
В среднем, меньше всего платят за проживание в городах юга России — Краснодаре, Пятигорске, Ялте.

Сколько стоит ночь в Москве для одного?
В ноябре 2025 года — около 3 100 рублей.

Как выбрать город для первого самостоятельного путешествия?
Лучше начать с мегаполисов — Москва, Санкт-Петербург или Казань, где есть развитая инфраструктура и безопасность.

Мифы и правда

Миф: Одиночные поездки опасны для женщин.
Правда: В крупнейших туристических городах России уровень безопасности высокий, особенно при соблюдении стандартных правил.

Миф: В одиночку скучно путешествовать.
Правда: Это отличный способ познакомиться с новыми людьми, попробовать новое и развить самостоятельность.

Миф: Проживание для одного всегда дороже.
Правда: Есть множество спецпредложений для solo-туристов и небольших апартаментов.

3 интересных факта

• В Москве и Петербурге в одиночных поездках чаще всего останавливаются мужчины до 35 лет.
• В Сочи популярны короткие уикенд-туры "на море в одиночку".
• В Калининграде и Нижнем Новгороде отмечают бум гастрономического туризма среди solo-туристов.

Исторический контекст

  1. В начале 2010-х одиночные поездки были редкостью и часто ассоциировались с деловыми командировками.

  2. В 2020-х годы boom самостоятельных путешествий связан с появлением удобных сервисов бронирования и популяризацией нового стиля жизни.

  3. К 2025 году почти каждый десятый турист в России путешествует самостоятельно хотя бы раз в год.

