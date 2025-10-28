Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 17:08

Кто успеет первым — тот и король: как Nissan обошёл Toyota в гонке за будущее

Nissan начала испытания твердотельных аккумуляторов с технологией сухого электрода

В автомобильной индустрии разгорается новая технологическая гонка. Пока одни бренды только обещают перейти на твердотельные аккумуляторы, Nissan уже делает первые реальные шаги. Компания объединила усилия с американской LiCAP Technologies, чтобы вывести инновационные батареи из лабораторий на конвейеры. Этот союз может стать решающим моментом для всего рынка электромобилей.

Как работает новая технология

Главная особенность подхода LiCAP — использование метода "активированного сухого электрода". В отличие от традиционного "мокрого" процесса, где применяются токсичные растворители и энергоёмкие сушки, новая методика исключает эти этапы. Это позволяет снизить стоимость и сделать производство экологичнее.

Такой подход не только упрощает сборку, но и повышает стабильность батарей. Твердотельные элементы безопаснее — они не воспламеняются и не теряют ёмкость при экстремальных температурах. А значит, автомобили смогут заряжаться быстрее и проезжать больше километров без подзарядки.

Производство в Йокогаме

Пока другие компании строят планы, Nissan уже запустил пилотные линии в Йокогаме. На них создаются первые прототипы, которые проходят тесты на плотность, долговечность и безопасность. По данным компании, эти образцы демонстрируют все необходимые параметры, чтобы перейти к промышленному производству.

Инженеры отмечают, что новый тип батарей позволит уменьшить массу и габариты аккумуляторных блоков, что напрямую скажется на энергоэффективности машин. Если испытания подтвердят прогнозы, в ближайшие годы твердотельные батареи Nissan станут стандартом для электрокаров бренда.

Конкуренция: кто первый?

Toyota, BYD, CATL и Honda активно следят за развитием событий. Toyota уже заявила, что планирует внедрить полностью твердотельные батареи в серийные модели к 2027 году. Китайские гиганты продвигаются своим путём: CATL тестирует полутвердотельные решения, а SAIC Motor выпустила модель MG4 с гибридной батареей нового типа. Но пока именно Nissan демонстрирует реальную готовность к масштабированию.

Сравнение: лидеры и технологии

Компания Тип аккумулятора Готовность к серийному производству Особенности
Nissan Твердотельный Пилотная стадия, запуск в 2026–2027 гг. Технология сухого электрода
Toyota Твердотельный Обещан в серийных авто к 2027 г. Высокая плотность энергии
CATL Полутвердотельный Рынок Китая, ограниченные объёмы Высокая мощность, но дороговизна
BYD Полутвердотельный Исследовательская стадия Безопасность и низкая себестоимость
Honda Твердотельный Подготовка производства Совместная разработка с GM

Как выбрать электромобиль с перспективой

  1. Изучите тип батареи. Классические литий-ионные аккумуляторы проверены, но твердотельные обещают больший запас хода.

  2. Обратите внимание на платформу. Модели на архитектуре e-Platform или CMF-EV будут легче адаптироваться под новые типы батарей.

  3. Следите за сроком гарантии. Производители, уверенные в технологиях, дают до 8 лет гарантии на батарею.

  4. Проверяйте инфраструктуру. Твердотельные аккумуляторы требуют адаптированных зарядных станций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка электромобиля на старой батарейной платформе без поддержки обновлений.
Последствие: быстрое моральное устаревание и снижение остаточной стоимости.
Альтернатива: выбрать модель с возможностью апгрейда батарейного блока — например, будущие поколения Nissan Leaf или Micra EV.

Ошибка: игнорирование температурного диапазона эксплуатации.
Последствие: падение ёмкости зимой и ускоренный износ ячеек.
Альтернатива: выбирать автомобили с твердотельной системой управления теплом — они устойчивее к морозу.

А что если революция задержится?

Если переход на твердотельные батареи затянется, рынок не рухнет, но темпы развития электромобилей замедлятся. Компании продолжат совершенствовать литий-ионные технологии: улучшать охлаждение, сокращать время зарядки и повышать безопасность. Однако настоящего прорыва — удвоенного пробега и 10-минутной зарядки — придётся подождать до конца десятилетия.

Плюсы и минусы твердотельных аккумуляторов

Плюсы Минусы
Более высокая плотность энергии Сложность массового производства
Безопасность и устойчивость к перегреву Высокая цена на раннем этапе
Быстрая зарядка Необходимость новой инфраструктуры
Компактность и лёгкость Ограниченный срок службы при частых циклах
Экологичность производства Недостаток производственных мощностей

Часто задаваемые вопросы

— Когда появятся электромобили Nissan с новыми батареями?
Первые серийные модели ожидаются в 2026–2027 годах, после завершения испытаний и сертификации.

— Чем твердотельная батарея лучше литий-ионной?
Она безопаснее, работает при низких температурах и обеспечивает больший запас хода при меньших размерах.

— Сколько будет стоить такой электромобиль?
На старте модели могут быть на 10-15% дороже, но себестоимость снизится по мере масштабирования.

— Можно ли будет заменить батарею старого Nissan на новую?
Теоретически — да, если модель разработана на совместимой платформе. Компания рассматривает возможность апгрейда для Leaf.

Мифы и правда

Миф: твердотельные аккумуляторы уже используются в серийных электромобилях.
Правда: пока это прототипы. Даже у ведущих компаний они проходят испытания.

Миф: такие батареи не изнашиваются.
Правда: износ есть, но он медленнее — примерно на 20-30% по сравнению с литий-ионными.

Миф: их можно заряжать за 5 минут.
Правда: пока технологии не позволяют безопасно достичь такой скорости для крупных батарей.

Исторический контекст

Идея твердотельных аккумуляторов появилась ещё в 1970-х, когда инженеры пытались заменить жидкий электролит твёрдым. Однако только развитие наноматериалов в 2010-х позволило приблизиться к практической реализации. Сейчас, спустя полвека, мировые бренды впервые стоят на пороге массового производства.

3 интересных факта

• Твердотельные батареи содержат до 90% меньше жидких компонентов, чем литий-ионные.
• Nissan планирует сделать эти аккумуляторы не только для легковых авто, но и для гибридных внедорожников.
• LiCAP ранее поставляла свои технологии для систем накопления энергии на солнечных станциях в Калифорнии.

