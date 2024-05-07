Военнослужащий был ранен осколком в область шеи, однако ему удалось выжить несмотря на серьёзность травмы.
Mash сообщает, что доброволец получил травму во время обстрела позиций в ЛНР украинскими дронами. Пострадавшего комбатанта незамедлительно доставили в медицинское учреждение, где хирурги извлекли все металлические фрагменты из его организма.
Медицинский персонал отметил, что солдату необычайно повезло остаться в живых, поскольку осколок проник в критически важную зону, приближенную к позвоночнику и спинному мозгу. Жизнь ему спас защитный воротник бронежилета, который предотвратил повреждение костных структур.
Пациента уже прооперировали, провели профилактику столбняка и перевели в медицинскую роту. Врачи предполагают, что через пару недель он сможет вернуться к выполнению своих обязанностей.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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