Военнослужащий был ранен осколком в область шеи, однако ему удалось выжить несмотря на серьёзность травмы.

Mash сообщает, что доброволец получил травму во время обстрела позиций в ЛНР украинскими дронами. Пострадавшего комбатанта незамедлительно доставили в медицинское учреждение, где хирурги извлекли все металлические фрагменты из его организма.

Медицинский персонал отметил, что солдату необычайно повезло остаться в живых, поскольку осколок проник в критически важную зону, приближенную к позвоночнику и спинному мозгу. Жизнь ему спас защитный воротник бронежилета, который предотвратил повреждение костных структур.

Пациента уже прооперировали, провели профилактику столбняка и перевели в медицинскую роту. Врачи предполагают, что через пару недель он сможет вернуться к выполнению своих обязанностей.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿