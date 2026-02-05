Космическая погода стала опаснее: поток с Солнца снова разогревается до миллионов градусов

Солнечный ветер обычно воспринимают как далёкое явление, которое касается только астрономов и космических миссий. Но именно он всё чаще становится фактором риска для привычной инфраструктуры — от спутниковой навигации до энергосетей. Новые данные показывают: его влияние может быть сильнее и длительнее, чем считалось раньше. Об этом сообщает fr. de.

Солнечный ветер оказался "живучее", чем думали учёные

Солнце непрерывно выбрасывает в пространство поток заряженных частиц — горячей плазмы, которая формирует так называемую космическую погоду. Когда этот поток достигает Земли, он взаимодействует с магнитным полем планеты и может вызывать целую цепочку эффектов: сбои в радиосвязи, проблемы с навигацией, нарушения работы спутников и нестабильность в электросетях.

Долгое время существовало предположение, что по пути от Солнца к Земле солнечный ветер быстро теряет энергию и постепенно "затухает". Однако новые измерения меняют эту картину. Согласно свежим данным, плазма вблизи Солнца сначала резко остывает, но затем снова нагревается — вплоть до нескольких миллионов градусов. Это означает, что солнечный ветер не просто улетает в космос, а продолжает подпитываться энергией и остаётся активным гораздо дольше, чем ожидали прежние модели.

Данные зонда Parker Solar Probe меняют представления о космической погоде

Ключевую роль в новом понимании солнечного ветра сыграл солнечный зонд Паркера — аппарат, который подошёл к Солнцу ближе всех в истории. Благодаря этому учёные получили возможность наблюдать область, где рождается солнечный ветер, практически напрямую, а не по косвенным признакам.

Исследователи из Университета Аризоны изучили измерения, сделанные всего в нескольких миллионах километров от поверхности звезды. Оказалось, что солнечный ветер ведёт себя гораздо сложнее, чем представляли ранние теории. Частицы движутся неравномерно: одни заметно быстрее других, и это влияет на процессы внутри плазмы. В частности, такие различия создают волны и запускают обмен энергией между волнами и самими частицами, из-за чего поток сохраняет "заряд" и способен переносить энергию на большие расстояния.

"Один из самых насущных вопросов — как солнечный ветер нагревается, когда он ускоряется от поверхности Солнца", — объясняет физик Кристофер Кляйн.

Эти результаты важны не только для фундаментальной науки. Чем точнее учёные понимают механизм нагрева и ускорения солнечного ветра, тем лучше можно прогнозировать периоды повышенной активности, когда риски для техники возрастают.

Почему старые модели недооценивали угрозу

Ранее расчёты строились на упрощённой логике: считалось, что частицы солнечного ветра имеют примерно одинаковую скорость. Такой подход был удобен для вычислений, но оказался далёк от реальности. Теперь же в анализах используют распределения скоростей, полученные непосредственно из измерений, а это радикально меняет выводы.

Новые оценки показывают, что ослабление плазменных волн иногда оказывается втрое меньше прежних ожиданий. Некоторые волны, наоборот, растут быстрее. При этом рассчитанный нагрев частиц может быть ниже примерно до четверти от того, что предполагали старые модели. То есть картина не просто "чуть уточнилась" — она перестраивается на уровне базовых механизмов.

"С помощью этих новых измерений мы переписываем наше понимание того, как энергия течёт через внешнюю атмосферу Солнца", — говорит Кляйн.

Учёные подчёркивают, что речь идёт не только о Солнце: такие процессы характерны для многих астрофизических систем, где присутствует горячая плазма. Но для Земли практический смысл очевиден — космическая погода может быть более агрессивной и длительной, чем ожидалось.

Чем солнечный ветер опасен для техники и транспорта

Солнечный ветер не "растворяется" в пустоте — он доходит до магнитного поля Земли и способен провоцировать геомагнитные возмущения. Чем больше энергии сохраняет поток, тем сильнее может быть воздействие. В зоне риска оказываются сразу несколько сфер, которые зависят от электроники и стабильных сигналов.

Особенно чувствительными считаются:

спутники — высокоэнергетические частицы могут повреждать аппаратуру или вызывать временные отказы;

электросети — во время сильных геомагнитных бурь возможны колебания напряжения и перегрузки;

авиация — полёты по полярным маршрутам могут столкнуться с усиленным радиационным воздействием и проблемами связи.

Понимание того, что солнечный ветер остаётся активным дольше, напрямую влияет на систему предупреждений. Если прогнозы станут точнее, у служб появится больше времени, чтобы подготовить инфраструктуру: скорректировать маршруты самолётов, перевести спутники в безопасные режимы, снизить риски для энергосетей и критически важных систем связи.