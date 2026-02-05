Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Солнечный протуберанец
Солнечный протуберанец
© https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.
Главная / Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 17:46

Космическая погода стала опаснее: поток с Солнца снова разогревается до миллионов градусов

Солнечный ветер обычно воспринимают как далёкое явление, которое касается только астрономов и космических миссий. Но именно он всё чаще становится фактором риска для привычной инфраструктуры — от спутниковой навигации до энергосетей. Новые данные показывают: его влияние может быть сильнее и длительнее, чем считалось раньше. Об этом сообщает fr. de.

Солнечный ветер оказался "живучее", чем думали учёные

Солнце непрерывно выбрасывает в пространство поток заряженных частиц — горячей плазмы, которая формирует так называемую космическую погоду. Когда этот поток достигает Земли, он взаимодействует с магнитным полем планеты и может вызывать целую цепочку эффектов: сбои в радиосвязи, проблемы с навигацией, нарушения работы спутников и нестабильность в электросетях.

Долгое время существовало предположение, что по пути от Солнца к Земле солнечный ветер быстро теряет энергию и постепенно "затухает". Однако новые измерения меняют эту картину. Согласно свежим данным, плазма вблизи Солнца сначала резко остывает, но затем снова нагревается — вплоть до нескольких миллионов градусов. Это означает, что солнечный ветер не просто улетает в космос, а продолжает подпитываться энергией и остаётся активным гораздо дольше, чем ожидали прежние модели.

Данные зонда Parker Solar Probe меняют представления о космической погоде

Ключевую роль в новом понимании солнечного ветра сыграл солнечный зонд Паркера — аппарат, который подошёл к Солнцу ближе всех в истории. Благодаря этому учёные получили возможность наблюдать область, где рождается солнечный ветер, практически напрямую, а не по косвенным признакам.

Исследователи из Университета Аризоны изучили измерения, сделанные всего в нескольких миллионах километров от поверхности звезды. Оказалось, что солнечный ветер ведёт себя гораздо сложнее, чем представляли ранние теории. Частицы движутся неравномерно: одни заметно быстрее других, и это влияет на процессы внутри плазмы. В частности, такие различия создают волны и запускают обмен энергией между волнами и самими частицами, из-за чего поток сохраняет "заряд" и способен переносить энергию на большие расстояния.

"Один из самых насущных вопросов — как солнечный ветер нагревается, когда он ускоряется от поверхности Солнца", — объясняет физик Кристофер Кляйн.

Эти результаты важны не только для фундаментальной науки. Чем точнее учёные понимают механизм нагрева и ускорения солнечного ветра, тем лучше можно прогнозировать периоды повышенной активности, когда риски для техники возрастают.

Почему старые модели недооценивали угрозу

Ранее расчёты строились на упрощённой логике: считалось, что частицы солнечного ветра имеют примерно одинаковую скорость. Такой подход был удобен для вычислений, но оказался далёк от реальности. Теперь же в анализах используют распределения скоростей, полученные непосредственно из измерений, а это радикально меняет выводы.

Новые оценки показывают, что ослабление плазменных волн иногда оказывается втрое меньше прежних ожиданий. Некоторые волны, наоборот, растут быстрее. При этом рассчитанный нагрев частиц может быть ниже примерно до четверти от того, что предполагали старые модели. То есть картина не просто "чуть уточнилась" — она перестраивается на уровне базовых механизмов.

"С помощью этих новых измерений мы переписываем наше понимание того, как энергия течёт через внешнюю атмосферу Солнца", — говорит Кляйн.

Учёные подчёркивают, что речь идёт не только о Солнце: такие процессы характерны для многих астрофизических систем, где присутствует горячая плазма. Но для Земли практический смысл очевиден — космическая погода может быть более агрессивной и длительной, чем ожидалось.

Чем солнечный ветер опасен для техники и транспорта

Солнечный ветер не "растворяется" в пустоте — он доходит до магнитного поля Земли и способен провоцировать геомагнитные возмущения. Чем больше энергии сохраняет поток, тем сильнее может быть воздействие. В зоне риска оказываются сразу несколько сфер, которые зависят от электроники и стабильных сигналов.

Особенно чувствительными считаются:

  • спутники — высокоэнергетические частицы могут повреждать аппаратуру или вызывать временные отказы;
  • электросети — во время сильных геомагнитных бурь возможны колебания напряжения и перегрузки;
  • авиация — полёты по полярным маршрутам могут столкнуться с усиленным радиационным воздействием и проблемами связи.

Понимание того, что солнечный ветер остаётся активным дольше, напрямую влияет на систему предупреждений. Если прогнозы станут точнее, у служб появится больше времени, чтобы подготовить инфраструктуру: скорректировать маршруты самолётов, перевести спутники в безопасные режимы, снизить риски для энергосетей и критически важных систем связи.

Автор Алексей Морозов
Алексей Морозов — астроном, выпускник СПбГУ. Более 10 лет опыта в сфере наблюдательной астрономии. Эксперт по небесной механике, эволюции звезд и экзопланетам.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные зафиксировали у человека способность к дистанционному осязанию — UCL вчера в 11:06
Люди чувствуют то же, что и животные с шестым чувством: восприятие оказалось глубже привычного

Учёные обнаружили у людей способность чувствовать скрытые объекты без прикосновения. Это открытие меняет взгляд на осязание и важно для науки и робототехники.

Читать полностью » Чип толщиной с волос встроили в текстильное волокно — Nature вчера в 8:25
Компьютер толщиной с волос спрятали в нить: одежда начала выполнять то, что раньше делал процессор

Учёные создали оптоволоконный чип толщиной с волос, который можно вплетать в ткань. Разработка открывает путь к умной одежде и новым медицинским технологиям.

Читать полностью » Эксперимент показал что материя после взрыва вела себя как жидкость — MIT вчера в 5:29
Вселенная начиналась не со звёзд, а с кипящего супа: пространство дрожало от скрытой силы

Учёные получили прямые доказательства того, что первичная материя Вселенной вела себя как жидкость и реагировала на движение кварков в экстремальных условиях.

Читать полностью » Китай увеличил рынок искусственного интеллекта до 170 млрд долларов — аналитики 03.02.2026 в 20:25
ИИ с человеческим лицом и железной логикой: Китай делает ставку на то, что работает здесь и сейчас

Китай ускоряет внедрение искусственного интеллекта: от гуманоидных роботов и дешёвых моделей до собственных чипов и масштабной господдержки.

Читать полностью » Фрагменты звёздного каталога Гиппарха обнаружили в палимпсесте — учёные 03.02.2026 в 20:10
Историю науки пытались стереть: рентген вытащил из рукописи карту звёзд, пережившую века забвения

Учёные с помощью рентгеновских лучей обнаружили скрытые фрагменты древней звёздной карты Гиппарха в палимпсесте, пролежавшем в монастыре сотни лет.

Читать полностью » То, что раньше охлаждали и выбрасывали, теперь думает само: тепло внутри чипов взяли на работу 03.02.2026 в 18:28

Учёные MIT показали, что избыточное тепло микрочипов можно использовать для вычислений с точностью более 99 %, меняя подход к энергоэффективным технологиям.

Читать полностью » Луна может вспыхнуть ярче Юпитера: сценарий удара 2024 YR4 в декабре 2032-го 03.02.2026 в 15:31

JWST и глобальная сеть телескопов исключили падение 2024 YR4 на Землю, но повысили вероятность удара по Луне до 4,3% — окончательный вердикт к 2028 году.

Читать полностью » Полёт за пределы Земли оказался опасным экспериментом: с мозгом произошло нечто странное 03.02.2026 в 11:57

Учёные выяснили, что длительные космические полёты меняют форму мозга астронавтов. Новые данные поднимают важные вопросы о безопасности миссий на Луну и Марс.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Космос как генетическая рулетка: орбитальный туризм запускает опасный эксперимент над генами
Питомцы
Один жест, который собаки используют вместо слов — и люди часто понимают его неправильно
Наука
Мозг включает турборежим — и день складывается сам: скрытый фактор даёт до 40 минут продуктивности
Наука
Марсоход Perseverance прошёл маршрут под управлением ИИ — NASA
Еда
Пицца дома получается “как из столовой” из-за одной привычки — и это не рецепт
Спорт и фитнес
Пульс на тренировке растёт не просто так — вот где начинается опасная зона
Садоводство
Зимой дерево выдаёт болезнь без листьев — 3 признака видно сразу, если знать куда смотреть
Недвижимость
Шторы впитывают всё подряд — но один простой способ спасает между стирками
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet