Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Солнечная корона
Солнечная корона
© NewsInfo.Ru by Наталья Орлова is licensed under public domain
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 19:45

Солнечный ветер у границы Солнца повёл себя аномально — это может напрямую ударить по Земле

У границы Солнца зафиксировали движение раскалённой плазмы — NASA

По мере того как солнечный зонд NASA "Паркер" приблизился к Солнцу на рекордно малое расстояние, учёные получили уникальный шанс заглянуть в зону, где буквально рождается солнечный ветер. Аппарат прошёл там, где раньше не бывал ни один космический зонд, и зафиксировал поведение раскалённой плазмы вблизи внешней границы звезды. Эти наблюдения помогают понять процессы, которые определяют космическую погоду во всей Солнечной системе. Об этом сообщает издание Phys.org со ссылкой на исследование, опубликованное в Geophysical Research Letters.

Почему солнечный ветер касается каждого

Солнечный ветер — это непрерывный поток заряженных частиц, который формирует гелиосферу — гигантский пузырь, охватывающий все планеты и уходящий далеко в межзвёздное пространство. Его колебания напрямую отражаются на Земле: от стабильности спутников до радиосвязи и навигации. Во время мощных солнечных событий нагрузка на орбитальную инфраструктуру резко возрастает, что особенно заметно на фоне растущего числа аппаратов и обсуждаемых сегодня рисков солнечных бурь для орбиты.

"Одна из вещей, которые волнуют нас как технологически развитое общество, — это влияние на нас Солнца, звезды, рядом с которой мы живём", — отметил доцент Лунной и планетарной лаборатории Кристофер Кляйн из Университета Аризоны.

По его словам, корональные выбросы массы способны менять условия в околоземном пространстве всего за считанные часы.

Атмосфера звезды без поверхности

Хотя Солнце выглядит как яркий диск, у него нет твёрдой поверхности. В центре звезды находится ядро, где идёт термоядерный синтез, а выше располагаются слои, образующие атмосферу. Фотосфера — видимая часть, хромосфера — тонкий активный слой, а корона — разреженный ореол плазмы с температурой в миллионы градусов.

Парадокс в том, что по мере удаления от ядра вещество сначала остывает, а затем вновь нагревается. Этот "скачок" температуры давно остаётся одной из главных загадок гелиофизики и напрямую связан с магнитными полями Солнца.

Самое близкое свидание с Солнцем

Запущенный в 2018 году зонд "Паркер" использует сложную орбиту с гравитационными манёврами у Венеры. В конце 2024 года он подошёл к Солнцу на расстояние около 3,8 миллиона миль, впервые позволив измерить параметры плазмы там, где начинается солнечный ветер.

"Если мы сможем лучше понять атмосферу Солнца, через которую движутся эти энергичные частицы, это поможет нам прогнозировать, как солнечные выбросы будут распространяться по Солнечной системе", — подчеркнул Кляйн.

Эти задачи перекликаются с другими проектами НАСА, изучающими форму и свойства гелиосферы, включая миссии, посвящённые границе Солнечной системы.

Как нагревается солнечный ветер

Для анализа данных команда применила численный код Arbitrary Linear Plasma Solver (ALPS), который работает с реальными распределениями скоростей частиц. Учёные выяснили, что солнечный ветер остывает гораздо медленнее, чем обычный расширяющийся газ. Причина — сложные процессы демпфирования и передачи энергии в магнитных полях.

"Благодаря этим новым измерениям и расчётам мы пересматриваем наше представление о том, как энергия перемещается в верхних слоях солнечной атмосферы", — сказал Кляйн.

Эти выводы важны не только для понимания Солнца. Они помогают по-новому взглянуть на поведение плазмы в межзвёздной среде и вокруг экстремальных объектов вроде чёрных дыр, приближая науку к более точным прогнозам космической погоды и её влияния на Землю.

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сначала пропали бабочки и жуки, теперь под угрозой человек: цепочка, которую уже не остановить сегодня в 7:45

Насекомые по всему миру исчезают с пугающей скоростью, и врачи всё чаще видят в этом сигнал экологического и медицинского кризиса, затрагивающего каждого.

Читать полностью » ИИ выявил более 1300 космических аномалий в архиве Хаббла — астрономы ЕКА вчера в 15:55
Космический мусор или тайные законы Вселенной: ИИ вскрыл аномалии, скрытые десятилетиями

Искусственный интеллект помог астрономам заново изучить архивы Хаббла и выявить сотни космических аномалий, многие из которых раньше оставались неизвестными.

Читать полностью » Акулы оказались в потолке пещеры: Мамонтова пещера раскрыла следы моря возрастом 325 миллионов лет вчера в 15:55

В Мамонтовой пещере (Кентукки) нашли зубы древних акул 325 млн лет: описаны Troglocladodus trimblei и Glikmanius careforum — что меняют эти находки.

Читать полностью » Соединили моря — получили ловушку: маленькая разница уровней обернулась инженерной катастрофой вчера в 15:37

Почему Тихий океан выше Атлантического у Панамского канала и как эта особенность едва не сорвала один из самых амбициозных проектов в истории инженерии.

Читать полностью » Казалось, здесь будет мёртвая зона — но солнечная станция запустила взрыв жизни в пустыне вчера в 15:15

Солнечные электростанции всё чаще становятся точками роста для редких растений и животных. Учёные показывают, как энергия солнца меняет судьбу экосистем.

Читать полностью » Земная вода получила новый источник: лунные образцы резко урезали роль комет и астероидов вчера в 9:37

PNAS: тройной изотопный анализ лунных образцов показал — метеориты составляют лишь ~1% реголита. Их вклад в земные океаны и роль поздней бомбардировки оказались невелики.

Читать полностью » Граница стирается: мозг обрабатывает язык по тем же принципам, что и искусственный интеллект 28.01.2026 в 17:52

Учёные выяснили, что мозг обрабатывает речь поэтапно, почти как языковые модели ИИ. Эти выводы меняют взгляды на природу языка и смысла.

Читать полностью » Редкий подарок неба с подвохом: два затмения за год заставят бронировать лучшие точки заранее 28.01.2026 в 16:54

В 2026–2027 годах случится редкая серия: два полных солнечных затмения подряд. Узнайте даты, лучшие точки в Испании, Исландии и Луксоре и шанс увидеть Персеиды.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Ярче для себя — хуже для всех: чем LED-лампы заканчиваются на дороге
Авто и мото
Двигатель живёт своей жизнью: плавающие обороты сигналят о поломке, которая тянет деньги из бака
Еда
Открыл холодильник — шпинат и яйца спасли ужин: тёплое блюдо собрано за минуты
Недвижимость
Попал на "спецпредложение без взноса" — оказалось, под него подходит считаное число ЖК и вариантов
Питомцы
Заметил зимой, как пёс вылизывает пол и ковёр — оказалось, он "ищет" совсем не то, о чём думала
Туризм
Пляжи без толп и минус 30% в чеке: март открыл неожиданное окно дешёвого отдыха
Туризм
Одной поездки недостаточно: города и курорты, которые тянут обратно из года в год
Туризм
Открыл для себя маленькие города Северной Ирландии — и поездка стала совсем другой: без толпы и суеты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet