5 млрд лет — и Земли не будет: как Солнце поглотит нашу планету5 миллиардов лет — и Земли не будет: как Солнце поглотит нашу планету

В своей недавней публикации в журнале "Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества" учёные из Великобритании представили свой прогноз относительно того, как будет развиваться Солнечная система, когда Солнце завершит свой жизненный цикл. Их выводы касаются разрушения нашей звезды, а также возможной гибели Земли, которая может поглотить в своей орбите её собственное Солнце в будущем.

Как Солнце обречено на самоуничтожение?

Согласно устоявшейся научной теории, Солнце — как и любая звезда, израсходовавшая своё топливо — когда-нибудь начнёт неизбежный процесс самоуничтожения. Это событие, по оценкам астрономов, случится через примерно пять миллиардов лет, когда Солнце исчерпает свои запасы водорода. В начале этого процесса звезда увеличится в размере, станет красным гигантом, а затем постепенно сожмётся до белого карлика. На этом пути Солнце начнёт поглощать планеты, находящиеся рядом, что включает в себя Меркурий, Венеру и, возможно, Землю.

Некоторые исследования предполагают, что Земля может избежать немедленного поглощения, но это не гарантирует её спасение. Несмотря на это, планета всё равно подвергнется разрушению от перегрева и интенсивного излучения, которые будут исходить от расширяющегося Солнца.

Процесс разрушения: как это будет происходить?

Астрономы из Уорикского университета и Университетского колледжа Лондона предполагают, что самый вероятный сценарий для Земли — это её поглощение Солнцем, когда оно станет красным гигантом. Однако если этого не произойдёт, вероятно, планета будет разорвана на части. Это объясняется приливными силами, возникающими в результате гравитационного взаимодействия между планетой и её звездой.

"Наша гибель, вероятно, будет вызвана сильными гравитационными эффектами, известными как приливные силы. Так же, как Луна притягивает океаны Земли и создаёт приливы, планета притягивает свою звезду. По мере расширения звезды это взаимодействие усиливается. Эти взаимодействия замедляют движение планеты и приводят к сокращению её орбиты, заставляя её двигаться по спирали, пока она не распадётся или не упадёт на звезду", — отметил доктор Эдвард Брайант, ведущий автор исследования.

Таким образом, по мере того как Солнце будет расширяться, орбита Земли будет постепенно сокращаться, и в какой-то момент планета либо поглотится самой звездой, либо разрушится под действием гигантских гравитационных сил.

Исследования: как учёные пришли к своим выводам?

Для того чтобы исследовать этот процесс, учёные проанализировали данные о 130 планетах-гигантах, вращающихся вблизи своих звёзд. Выяснилось, что звезды, которые уже прошли стадию красного гиганта, значительно реже имеют большие планеты на близких орбитах. Это подтверждает, что по мере развития звезды и её расширения, планеты начинают двигаться по спирали, в результате чего они либо уничтожаются, либо поглощаются.

Интересно, что звезды, находящиеся на стадии главной последовательности, составляют около 90% всех звёзд во Вселенной. Эти звезды, как правило, сжигают водород в своём ядре, превращая его в гелий. В течение 10-20 миллиардов лет они остаются стабильными, пока не исчерпают своё топливо и не начинают переходить в стадию красных гигантов, белых карликов или других, более разрушительных фаз.

Модель поведения звёзд

Как показывают исследования, звезды, достигшие стадии красного гиганта, имеют гораздо меньшую вероятность сохранения крупных планет в своих орбитах. Около 90% звёзд на стадии главной последовательности находятся в стабильном состоянии, однако когда они проходят через эволюционные изменения, их гравитационное воздействие может привести к сближению планет с самой звездой.

"Это убедительное свидетельство того, что по мере эволюции звёзд и их удаления от главной последовательности они могут очень быстро вызывать сближение своих планет по спирали и их разрушение", — пояснил Брайант.

Таким образом, процесс поглощения планет Солнцем или их разрушение вполне реален, и учёные удивлены тем, насколько быстро звезды могут "поглощать" планеты, находящиеся рядом.

Что будет дальше?

Помимо поглощения планет, звезды, прошедшие стадию красного гиганта, могут стать нейтронными звездами или даже взорваться, образуя чёрные дыры. Но, скорее всего, Солнце, достигнув этой стадии, станет белым карликом, не оставив после себя никаких крупных следов.

Хотя такие события произойдут через миллиарды лет, исследования учёных помогают нам лучше понять механизм разрушения звёзд и его влияние на окружающие их планеты.

Мифы и правда

Миф: Солнце никогда не поглотит Землю

Многие считают, что Земля будет в безопасности до самого конца существования Солнечной системы. Однако, как показывает научное прогнозирование, расширение Солнца действительно может привести к поглощению нашей планеты.

Правда: Земля столкнется с неизбежной судьбой

Научные исследования подтверждают, что через несколько миллиардов лет расширяющееся Солнце либо поглотит Землю, либо разорвет её на части из-за сильных приливных сил.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Чёткое понимание процессов, происходящих с Солнцем Человечество не сможет предотвратить эти события, так как они произойдут через миллиарды лет Ожидаемое расширение знаний о звездах и их эволюции Прогнозы связаны с большим количеством гипотез и не исключают неопределённости Возможность более точного прогнозирования будущего Солнечной системы Возможное разрушение планетных систем может повлиять на будущее других звёзд и планет

Как это всё влияет на нас сегодня?

Пока что мы не можем изменить судьбу нашей планеты и Солнца, но такие исследования помогают нам лучше понять, как функционирует наша Вселенная и как звезды, такие как Солнце, завершают свой жизненный цикл. Наука постепенно раскрывает тайны космоса, позволяя людям оценить возможные угрозы в будущем и улучшить знания о звёздах.