Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Солнечный протуберанец
Солнечный протуберанец
© https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 16:25

Спутники начали “слепнуть” и терять данные: солнечная радиационная буря показала опасную сторону

Радиационную бурю признали самой мощной с октября 2003 года — NOAA

На фоне ярких полярных сияний, которыми на этой неделе любовались жители разных стран, произошло событие куда менее заметное глазу, но крайне редкое по космическим меркам. Земля столкнулась с самой мощной солнечной радиационной бурей более чем за два десятилетия. Она оказалась безопасной для людей на поверхности планеты, но стала серьёзным испытанием для спутников и работы в околоземном пространстве. Об этом сообщает Space. com со ссылкой на данные NOAA.

Что именно произошло на Солнце

Солнечная радиационная буря была зафиксирована 19 января и получила уровень S4 — "тяжёлая" по шкале NOAA, которая варьируется от S1 до S5. Это самая высокая интенсивность подобных событий с октября 2003 года, когда произошли так называемые "хэллоуинские" космические шторма.

Такие бури возникают, когда мощное магнитное извержение на Солнце, часто связанное с корональным выбросом массы, разгоняет заряженные частицы — в первую очередь протоны — до экстремальных скоростей. По данным NOAA, они способны преодолевать расстояние около 150 миллионов километров от Солнца до Земли за считаные десятки минут. На приборах космической обсерватории SOHO этот поток выглядел как настоящая "снежная буря" из белых точек.

Почему на Земле это не ощущается

Несмотря на пугающее название, солнечная радиационная буря не представляет угрозы для людей на поверхности планеты. Атмосфера и магнитное поле Земли эффективно поглощают большую часть радиации, не позволяя ей достичь земли. В этом случае событие также не относилось к так называемым "событиям на уровне поверхности", когда частицы настолько энергичны, что их можно зафиксировать наземными детекторами.

Физик космической погоды Тамита Сков пояснила, что у этой бури был относительно "мягкий" спектр частиц. Она стала исторической по интенсивности, но не обладала теми экстремальными энергиями, которые необходимы для прямого воздействия на поверхность Земли.

Риски выше атмосферы

Совсем иначе ситуация выглядит на больших высотах. Для астронавтов, экипажей и пассажиров самолётов, следующих по полярным маршрутам, подобные события означают повышенный радиационный фон, поскольку магнитная защита в этих районах слабее. Именно поэтому авиакомпании и космические агентства внимательно следят за прогнозами космической погоды.

Спутники также находятся в зоне риска. Потоки высокоэнергетических протонов могут нарушать работу электроники, "ослеплять" датчики и приводить к временным сбоям в передаче данных. Во время бури 19 января специалисты действительно фиксировали кратковременные потери информации, которые связывают с перегрузкой приборов из-за радиации.

Не путать с геомагнитной бурей

Солнечная радиационная буря — это не то же самое, что геомагнитная. В первом случае основной фактор — поток частиц, летящих от Солнца. Геомагнитные бури возникают, когда возмущённый солнечный ветер или магнитное поле коронального выброса массы взаимодействует с магнитосферой Земли.

Именно геомагнитные бури чаще всего становятся причиной ярких полярных сияний, а также могут влиять на навигацию, радиосвязь и энергосистемы. В этот раз оба явления совпали по времени, но имели разную природу и последствия.

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Интрига вокруг Нефертити вновь обострилась: что археологи могут найти вместо гробницы сегодня в 13:35

Египтолог Роман Орехов объяснил NewsInfo, почему заявления о скором открытии гробницы Нефертити вызывают вопросы.

Читать полностью » Айсберг A-23A начал дрейфовать на север после многолетней стоянки — NASA сегодня в 12:24
Гигантский айсберг у Антарктиды внезапно стал тёмно-синим: спутники показали тревожный знак

Спутниковые снимки показали, что айсберг A-23A в Антарктиде стал чёрнильно-синим: следы талой воды, трещины и гидрофрактура — финальная фаза распада.

Читать полностью » Средства от блох для питомцев уничтожили навозных насекомых — ETC сегодня в 10:25
Домашний уход с побочным эффектом: борьба с блохами оборачивается ударом по природе

Препараты от блох и клещей для домашних животных могут незаметно влиять на насекомых и экосистемы, выходя далеко за рамки ветеринарии.

Читать полностью » Ученые заложили ледяные керны в хранилище на станции Конкордия — Popular Mechanics сегодня в 9:56
Антарктида стала сейфом человечества: в лёд прячут информацию, которую мы можем потерять навсегда

Ледники исчезают быстрее прогнозов, и ученые создают ледяное хранилище в Антарктиде, чтобы сохранить климатические данные для будущих поколений.

Читать полностью » Кенгуру весом около 250 килограммов могли совершать прыжки — Scientific Reports сегодня в 8:33
Гравитация проиграла в ледниковом периоде: гигантские кенгуру сделали то, что считали невозможным

Гигантские кенгуру ледникового периода оказались подвижнее, чем считалось: новые данные показывают, как анатомия позволяла им прыгать и ходить.

Читать полностью » Миссия IMAP изучает границу Солнечной системы и межзвёздного пространства — NASA сегодня в 7:42
Космический щит трещит по швам: человечество впервые видит край своего мира

Новая миссия НАСА IMAP должна раскрыть форму гелиосферы — невидимой границы Солнечной системы, защищающей Землю от межзвёздного пространства.

Читать полностью » Рабочие на свалке в Риме обнаружили два бассейна римской эпохи — Popular Mechanics сегодня в 1:03
Строили жильё — откопали загадку: римские бассейны рядом со святыней скрывали опасный смысл

На востоке Рима под свалкой обнаружили римские бассейны рядом с древним святилищем. Их устройство наводит археологов на мысли о забытых ритуалах и культах.

Читать полностью » Космические лучи записали историю Земли в зёрнах пляжного песка — PNAS вчера в 17:55
Космос бомбардировал Землю миллионы лет — и пляжный песок всё это время молча вёл счёт ударам

Пляжный песок хранит космические сигналы, которые помогают учёным восстановить историю поверхности Земли и понять, как формировались древние ландшафты.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Совместный сон с питомцем является источником психологического комфорта — TF1
Красота и здоровье
Брови редеют и выпадают кусками: тревожный сигнал, который многие игнорируют
Спорт и фитнес
Дефицит жидкости во время тренировок ускоряет утомление организма — врачи
Красота и здоровье
Растительные масла оказались полезнее сливочного — Science Focus
Туризм
Высокий сезон на Майорке и Ибице стал почти круглогодичным — Бауэр
Садоводство
Не совершайте распространенную ошибку дачников: это средство убьет вашу рассаду
Дом
Человекоподобные роботы пока не готовы к массовому использованию дома — BGR
Спорт и фитнес
Регулярные отжимания укрепляют функциональную силу тела
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet