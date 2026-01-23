Спутники начали “слепнуть” и терять данные: солнечная радиационная буря показала опасную сторону

На фоне ярких полярных сияний, которыми на этой неделе любовались жители разных стран, произошло событие куда менее заметное глазу, но крайне редкое по космическим меркам. Земля столкнулась с самой мощной солнечной радиационной бурей более чем за два десятилетия. Она оказалась безопасной для людей на поверхности планеты, но стала серьёзным испытанием для спутников и работы в околоземном пространстве. Об этом сообщает Space. com со ссылкой на данные NOAA.

Что именно произошло на Солнце

Солнечная радиационная буря была зафиксирована 19 января и получила уровень S4 — "тяжёлая" по шкале NOAA, которая варьируется от S1 до S5. Это самая высокая интенсивность подобных событий с октября 2003 года, когда произошли так называемые "хэллоуинские" космические шторма.

Такие бури возникают, когда мощное магнитное извержение на Солнце, часто связанное с корональным выбросом массы, разгоняет заряженные частицы — в первую очередь протоны — до экстремальных скоростей. По данным NOAA, они способны преодолевать расстояние около 150 миллионов километров от Солнца до Земли за считаные десятки минут. На приборах космической обсерватории SOHO этот поток выглядел как настоящая "снежная буря" из белых точек.

Почему на Земле это не ощущается

Несмотря на пугающее название, солнечная радиационная буря не представляет угрозы для людей на поверхности планеты. Атмосфера и магнитное поле Земли эффективно поглощают большую часть радиации, не позволяя ей достичь земли. В этом случае событие также не относилось к так называемым "событиям на уровне поверхности", когда частицы настолько энергичны, что их можно зафиксировать наземными детекторами.

Физик космической погоды Тамита Сков пояснила, что у этой бури был относительно "мягкий" спектр частиц. Она стала исторической по интенсивности, но не обладала теми экстремальными энергиями, которые необходимы для прямого воздействия на поверхность Земли.

Риски выше атмосферы

Совсем иначе ситуация выглядит на больших высотах. Для астронавтов, экипажей и пассажиров самолётов, следующих по полярным маршрутам, подобные события означают повышенный радиационный фон, поскольку магнитная защита в этих районах слабее. Именно поэтому авиакомпании и космические агентства внимательно следят за прогнозами космической погоды.

Спутники также находятся в зоне риска. Потоки высокоэнергетических протонов могут нарушать работу электроники, "ослеплять" датчики и приводить к временным сбоям в передаче данных. Во время бури 19 января специалисты действительно фиксировали кратковременные потери информации, которые связывают с перегрузкой приборов из-за радиации.

Не путать с геомагнитной бурей

Солнечная радиационная буря — это не то же самое, что геомагнитная. В первом случае основной фактор — поток частиц, летящих от Солнца. Геомагнитные бури возникают, когда возмущённый солнечный ветер или магнитное поле коронального выброса массы взаимодействует с магнитосферой Земли.

Именно геомагнитные бури чаще всего становятся причиной ярких полярных сияний, а также могут влиять на навигацию, радиосвязь и энергосистемы. В этот раз оба явления совпали по времени, но имели разную природу и последствия.