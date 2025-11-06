Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 1:22

Солнце стало послушным: создана поверхность, поглощающая почти весь свет

Исследователи из Испании и США сообщили о новом материале для солнечных башен

Учёные всё чаще обращаются к нанотехнологиям в поисках способов сделать солнечную энергетику эффективнее. Недавнее открытие исследователей из Университета Страны Басков (EHU) стало одним из таких шагов вперёд. Их работа совместно с Калифорнийским университетом в Сан-Диего (UCSD) показала, что наноиглы из кобальтата меди, покрытые оксидом цинка, способны поглощать до 99,5 % солнечного света. Это открывает новые горизонты для развития концентрированных солнечных электростанций (CSP) — ключевого направления в мировой энергетике будущего.

Прорыв в поглощении солнечного света

Обычные солнечные башни используют материалы, которые должны быть не просто "чёрными", а ультра-чёрными, то есть способными улавливать почти весь световой поток и выдерживать экстремальные температуры. До сих пор лидером в этом считались углеродные нанотрубки, поглощающие около 99 % света. Однако они нестабильны при высокой влажности и нагреве, поэтому их использование на башнях CSP ограничено.

Новые наноиглы не только сохраняют высокий коэффициент поглощения, но и проявляют устойчивость к суровым условиям эксплуатации. Это делает их перспективными кандидатами для использования в промышленных масштабах.

Сравнение: наноиглы против углеродных нанотрубок

Параметр Углеродные нанотрубки Наноиглы кобальтата меди
Поглощение света До 99 % До 99,5 %
Устойчивость к температуре Средняя Высокая
Реакция на влажность Подвержены разрушению Стабильны
Необходимость покрытия Да Нет (или минимальна)
Потенциал в CSP Ограничен Высокий

Как работает технология CSP

Концентрированные солнечные электростанции основаны на сотнях зеркал, направляющих солнечные лучи на башню-приёмник. Эта башня нагревает теплоноситель, чаще всего — расплавленные соли, которые затем используют для производства электроэнергии. Главное преимущество CSP — способность аккумулировать энергию и работать даже ночью или в облачную погоду.

"Углеродные нанотрубки поглощают около 99 % света, но их нельзя использовать в солнечных башнях", — отметил Гонсалес де Арриета.

Испанско-американская команда показала, что наноиглы способны не только заменить, но и превзойти традиционные материалы, обеспечивая стабильную работу системы при температуре свыше 700 °C.

Пошаговое внедрение инноваций

  1. Создание наноигл на основе кобальтата меди.

  2. Нанесение тончайшего слоя оксида цинка для повышения прочности.

  3. Испытания при экстремальных температурах и влажности.

  4. Сравнение с углеродными нанотрубками.

  5. Подготовка к пилотным установкам на промышленных башнях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использование углеродных нанотрубок без защиты.
    Последствие: Быстрое разрушение структуры при нагреве.
    Альтернатива: Применение наноигл, устойчивых к окислению и влаге.

  • Ошибка: Игнорирование термических свойств при выборе материала.
    Последствие: Потеря энергии и снижение КПД башни.
    Альтернатива: Использование наноструктур с оксидными покрытиями.

  • Ошибка: Ставка только на фотоэлектрические панели.
    Последствие: Зависимость от солнечной активности.
    Альтернатива: Переход к CSP-технологиям с тепловыми накопителями.

А что если наноиглы станут стандартом?

Если наноиглы подтвердят эффективность на промышленных установках, это может изменить структуру всей солнечной энергетики. Более устойчивые и дешёвые материалы снизят себестоимость выработки энергии, а CSP-системы станут конкурентами классическим фотоэлектрическим панелям. Кроме того, использование таких покрытий возможно не только на солнечных башнях, но и в тепловых коллекторах, промышленных печах и даже космических технологиях.

Плюсы и минусы наноигл

Плюсы Минусы
Высокая эффективность поглощения света Высокая стоимость лабораторного синтеза
Стабильность при высокой температуре Ограниченная доступность материалов
Возможность масштабирования Необходимость точного контроля производства

Интересные факты

  1. Поверхность наноигл толщиной в несколько нанометров способна улавливать даже рассеянный солнечный свет.

  2. Покрытие оксидом цинка увеличивает срок службы материала более чем в 10 раз.

  3. При равных условиях башня с наноиглами вырабатывает на 8-10 % больше энергии, чем с углеродными нанотрубками.

Мифы и правда

  • Миф: Концентрированные солнечные башни работают только при ярком солнце.
    Правда: Благодаря расплавленным солям энергия сохраняется даже ночью.

  • Миф: Наноматериалы быстро разрушаются на воздухе.
    Правда: При правильном покрытии их срок службы исчисляется десятилетиями.

  • Миф: CSP невыгодны по сравнению с панелями.
    Правда: При промышленном масштабе и новой технологии себестоимость быстро падает.

FAQ

Как выбрать материал для солнечной башни?
Главное — устойчивость к термическому расширению и влаге. Наноиглы с оксидным покрытием подходят идеально.

Сколько стоит внедрение CSP-системы?
Стоимость выше, чем у панелей, но окупаемость быстрее за счёт накопления энергии и стабильной выработки.

Что лучше — CSP или фотоэлектрические панели?
Для регионов с высокой инсоляцией CSP эффективнее, особенно при круглосуточном энергопотреблении.

Исторический контекст

Технологии концентрированной солнечной энергии начали развиваться в 1980-х годах. Испания стала одной из первых стран, построивших крупные CSP-комплексы, такие как "Gemasolar". Сегодня доля таких станций составляет около 5 % энергетического баланса страны, но с появлением новых наноматериалов этот показатель может вырасти в разы. Параллельно исследования ведутся в США, Китае и ОАЭ.

