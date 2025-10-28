Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 3:12

Солнечный рынок Китая выходит из кризиса: что стоит за улучшением финансовых показателей

GCL Technology: В 2025 году компания увеличила прибыль на 960 млн юаней

Китай, являющийся мировым лидером в производстве солнечных панелей и поликремния, переживает важный этап восстановления. После нескольких лет убытков крупнейшие производители начали сообщать о положительных изменениях в отрасли. Рынок начинает стабилизироваться благодаря ряду действий, направленных на борьбу с жесткой конкуренцией и избыточными мощностями.

Восстановление финансовых показателей крупнейших компаний

Согласно отчетам крупнейших китайских производителей, ситуация на рынке солнечной энергетики начала улучшаться. Например, Tongwei Co., крупнейший китайский производитель поликремния, сообщил о сокращении убытков за третий квартал 2025 года до 315 миллионов юаней, что гораздо ниже убытков в размере 844 миллионов юаней годом ранее.

Не менее важным является отчет второго по величине производителя GCL Technology Holdings Ltd., который сообщил о прибыли в размере 960 миллионов юаней, что также является существенным улучшением по сравнению с убытками на 1,81 миллиарда юаней в прошлом году. Это улучшение объясняется ростом цен на поликремний и мерами, предпринятыми для борьбы с "инволюцией" на рынке.

Сравнение финансовых результатов крупнейших производителей солнечных панелей

Компания Прибыль/Убытки Q3 2025 Прибыль/Убытки Q3 2024 Изменение
Tongwei Co. Убытки 315 млн юаней Убытки 844 млн юаней Снижение убытков
GCL Technology Holdings Ltd. Прибыль 960 млн юаней Убытки 1,81 млрд юаней Рост прибыли

Как видно из таблицы, Tongwei Co. и GCL Technology смогли существенно улучшить свои финансовые показатели. Это свидетельствует о положительных изменениях, которые происходят в китайской солнечной энергетике.

Причины улучшения финансовых показателей

Рост цен на поликремний с начала июля на 50% сыграл ключевую роль в улучшении финансовых результатов. Правительство Китая активно вмешивалось в ситуацию на рынке, вводя меры по ограничению избыточных мощностей. В декабре 2024 года был создан специальный фонд размером 50 миллиардов юаней для вывода из эксплуатации лишних мощностей.

Кроме того, китайские компании начали работать над координацией своих усилий на различных этапах производственной цепочки, что также способствовало снижению издержек и улучшению финансовых результатов.

Что еще помогает улучшить финансовые результаты?

  1. Рост цен на поликремний: С начала июля цены на поликремний выросли на 50%, что положительно сказалось на прибыльности китайских производителей.

  2. Меры правительства: Введение ограничений на избыточные мощности и создание специального фонда способствовало стабилизации рынка.

  3. Координация на производственной цепочке: Совместные усилия производителей на разных этапах позволили снизить издержки.

Проблемы, которые могут замедлить восстановление

Несмотря на положительные изменения, отрасль сталкивается с несколькими проблемами. Одной из них является замедление темпов установки солнечных панелей в Китае, поскольку производители сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны угольной энергетики, которая продолжает оставаться основным источником энергии в стране.

Кроме того, китайские солнечные панели сталкиваются с растущим протекционизмом на внешнем рынке, что также сдерживает экспорт. Протекционизм в других странах увеличивает риски для китайских производителей.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы
Улучшение финансовых результатов Замедление установки панелей в Китае
Повышение цен на поликремний Протекционизм на внешнем рынке
Меры по ограничению избыточных мощностей Конкуренция с угольной энергетикой

Как видно из таблицы, есть как положительные, так и отрицательные аспекты текущей ситуации. Это подтверждает, что отрасль всё еще сталкивается с определенными вызовами.

Прогнозы на будущее

По прогнозам, китайская солнечная энергетика продолжит восстанавливать свои позиции, несмотря на наличие нескольких факторов риска. С учетом текущих тенденций и мер, предпринятых правительством, в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейший рост. Однако, как считают в Citigroup, правительство Китая может продолжить вмешательство в сектор с целью поддержания стабильности.

FAQ

  1. Почему цены на поликремний выросли?
    Цены на поликремний выросли на 50% с начала июля 2025 года, что связано с мерами правительства Китая по ограничению избыточных мощностей и увеличением спроса на солнечные панели.

  2. Как Китай борется с избыточными мощностями?
    Китай создал специальный фонд в размере 50 миллиардов юаней для вывода из эксплуатации избыточных мощностей, что помогает стабилизировать рынок солнечных панелей.

  3. Что влияет на рост и замедление солнечной энергетики в Китае?
    Рост цен на поликремний и меры правительства способствуют улучшению финансовых результатов, однако замедление установки панелей и конкуренция с угольной энергетикой ограничивают рост сектора.

Мифы и правда

Миф: Китайская солнечная энергетика продолжает быстро расти без замедлений.
Правда: Несмотря на рост цен на поликремний, замедление установки солнечных панелей в Китае и конкуренция с углем сдерживают быстрый рост.

