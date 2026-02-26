Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Солнце
Солнце
© Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 13:48

Солнце в бутылке: особая жидкость годами хранит тепло внутри молекул без потерь и утечек

Представьте: полуденное солнце Калифорнии слепит, асфальт плавится под ногами, а в лабораториях Университета Калифорнии в Санта-Барбаре рождается решение, которое превращает этот неуемный поток фотонов в компактный резерв тепла. Проблема солнечной энергии всегда была в ее капризности — светит днем, а ночью или в пасмурь требует посредников вроде массивных батарей, чьи цены кусаются, а вес давит на логистику. Здесь, под пальмами и океанским бризом, команда химиков нашла лазейку: жидкость, которая глотает солнечный свет и отдает его как точечный жар по первому зову.

Этот прорыв, описанный в Science 12 февраля 2026 года, опирается на модифицированный пиримидон — органическую молекулу, вдохновленную структурой ДНК. Под лучами она меняет форму, запирая энергию в напряженном состоянии, словно пружина в сжатом кулаке. Активация — и вуаля, тепло наготове, без потерь и отходов. Это не фантазия: демонстрация кипения воды в лабораторных условиях подтверждает потенциал для реального мира.

"Новый подход к молекулярному солнечному тепловому хранению меняет правила игры: пиримидон не просто аккумулирует, а перерабатывает солнечный свет в стабильный резерв, обходя ограничения традиционных систем и открывая путь к децентрализованной энергетике".

эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Прорыв в хранении солнечной энергии

Традиционные солнечные панели генерируют электричество, но его хранение — вечная головная боль. Литий-ионные батареи весят тонны, деградируют со временем и полны редких металлов, чья добыча вредит экосистемам. Пиримидон предлагает альтернативу: плотность энергии 1,65 МДж/кг — вдвое выше, чем у лучших Li-ion аналогов. Это как если бы солнечный свет сжали в бутылку, где он ждет команды, не теряя ни капли.

Вдохновленный фотохромными очками, материал поглощает фотоны и переходит в Dewar-изомер — напряженную форму, где энергия заперта в химических связях. Активация кислотой высвобождает ее как чистое тепло, способное вскипятить воду. Подобные природные трюки напоминают природный реактор в Габоне, где Земля сама регулировала ядерную энергию миллиарды лет назад.

Как работает пиримидон: от света к теплу

Представьте молекулу как миниатюрный насос: солнце толкает ее в высокое энергетическое состояние, связи растягиваются, словно резинка перед броском. Ночью жидкость течет по трубам, незаметная и стабильная — энергия хранится месяцами без утечек. Катализатор щелкает выключателем, и молекула возвращается в исходную форму, отдавая жар. Это цикл, повторяемый тысячи раз, без усталости, как вечный двигатель на молекулярном уровне.

Лабораторные тесты группы Хан Нгуен показали: 0,5 мл нагревает воду до кипения при комнатной температуре. Рациональный взгляд детектива: исключим мифы об "вечной энергии" — здесь чистая фотохимия, подкрепленная астрономическими аналогиями о черных дырах, где материя высвобождает запертую мощь годами.

Проверено экспертом: эксперт в области науки, научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

Практика и будущее: от домов до походов

Жидкость прокачивается через коллекторы днем, накапливая заряд, а ночью греет дом или душ. Нет нужды в батареях — проще, дешевле, экологичнее. В походе фляга с пиримидоном заменит горелку. Футурологический взгляд: через 20 лет это взломает климатические вызовы, стабилизируя тепло в мире опреснения океанов и аномалий вроде древних субдукций.

Переработка полная: молекулы циклятся, минимизируя отходы, в отличие от панелей, чьи дефекты множатся, как неизвестные астероиды.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Сколько энергии хранит пиримидон? 1,65 МДж/кг — хватит на кипячение воды или обогрев комнаты.
  • Долго ли держит заряд? Месяцы в стабильной форме, без саморазряда.
  • Экологично ли? Да, органика без редких металлов, полностью перерабатываемая.
  • Когда в продажу? Тесты продолжаются; коммерция — 5-10 лет.

Читайте также

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сатурн и Нептун соединились в вчера в 23:00

Февральское небо готовит уникальное событие: редкое выравнивание шести планет предложит зрителям космическое чудо.

Читать полностью » Алгоритмы на страже здоровья: EXESS меняет подход к разработке лекарств и их эффективности вчера в 21:03

Системы EXESS меняют подход к разработке лекарств, ускоряя молекулярные вычисления в десятки раз и открывая новые горизонты.

Читать полностью » Ледяной щит плыл к границе: наука раскрывает тайны быстрого таяния ледников в глобальном океане вчера в 18:06

Исследование показывает неожиданные факты о поднятии уровня моря, влиянии ледников и забытых алгоритмах технологий.

Читать полностью » Мир в голове — это сложный коктейль: наше восприятие реальности скрывает десятки тайных сенсоров вчера в 14:14

Забудьте всё, чему учили в школе. Современная наука обнаружила у нас более 30 чувств, которые превращают жизнь в единый мультисенсорный коктейль.

Читать полностью » Весы показывают меньше правды: подо льдами Антарктиды нашли зону, где притяжение теряет силу вчера в 13:13

Геофизики обнаружили в Антарктиде зону с аномально низким уровнем притяжения, связанную с движением древних мантийных потоков на глубине 2000 километров.

Читать полностью » Алхимия внутри микросхемы: обычный чип заставляет фотоны менять цвет вопреки законам классики вчера в 11:09

Ученые из JQI создали массив кольцевых резонаторов, где свет синхронизируется сам собой, превращая невидимое излучение в яркий спектр.

Читать полностью » Ледяной щит трещит по швам: Антарктида теряет вечную мерзлоту и начинает пахнуть сырой землёй вчера в 9:08

Вечный холод отступает перед лицом аномальных дождей и скрытых океанических вихрей, которые превращают прочную ледяную броню материка в хрупкое стекло.

Читать полностью » Взрывная энергия квазара ID830: как он поглощает материю быстрее, чем позволяет теория Эддингтона вчера в 5:56

Открытие квазара ID830 вызывает потрясение среди ученых, бросая вызов существующим физическим теориям. Что стоит за этим космическим явлением?

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Когда каждая секунда имеет значение: удивительные факты о времени мочеиспускания у животных
Авто и мото
Проблемы с китайскими авто: подводные камни и важные детали, которые надо проверять перед покупкой
Еда
Крышка скажет все без слов: простой тест покажет, пережили ли зиму домашние заготовки
Красота и здоровье
Дорого и бесполезно: кому на самом деле нужно сдавать генетические тесты
Питомцы
Жирорастворимая ловушка: три главных витамина, которые превращаются в токсины при передозировке
Туризм
Досмотр электроники — обязательное условие: правила провоза багажа, которые изменят ваши путешествия
Туризм
Мегаполисы выселяют душу: аутентичная Испания теперь прячется в тишине средневековых каменных деревень
Питомцы
Собака не знает меры: опасные привычки кормления, которые могут стоить жизни вашему питомцу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet