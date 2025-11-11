Солнце погаснет на шесть минут — астрономы предупреждают: такого не было сто лет

Самое продолжительное солнечное затмение XXI века обещает стать не просто редким небесным явлением, а настоящим событием для всего научного сообщества. Миллионы людей по всему миру уже готовятся наблюдать, как Солнце на несколько минут скроется за диском Луны, превращая день в ночь.

Когда и где произойдет затмение

По расчётам астрономов, полное солнечное затмение продлится около шести минут и двадцати трёх секунд - это почти на две минуты дольше, чем знаменитое затмение 8 апреля 2024 года, наблюдавшееся в Северной Америке. Максимальная фаза придётся на территорию Египта, где тень Луны задержится дольше всего.

Полную фазу смогут наблюдать жители:

Испании

Марокко

Алжира

Туниса

Ливии

Египта

Судана

Саудовской Аравии

Йемена

Сомали

Путь тени начнётся над Восточной Атлантикой, пересечёт Гибралтар, пройдёт через Северную Африку и достигнет Красного моря. В зону наилучшей видимости попадут города Кадис, Малага, Танжер, Оран, Бенгази и Луксор.

Как будет проходить явление

Начало частичного затмения прогнозируется на 10:00 утра по бразильскому времени. Луна постепенно закроет солнечный диск, и примерно к 11:00 наступит полная фаза. Вся фаза явления растянется на три часа, включая частичные фазы до и после максимума.

Во время полной тьмы можно будет разглядеть солнечную корону — сияющее облако плазмы, окружающее Солнце. При достаточной прозрачности атмосферы также станут видны яркие звёзды и планеты.

Сравнение: продолжительность и особенности

Параметр Затмение 2024 года Затмение текущего столетия Продолжительность полной фазы 4 мин 28 сек 6 мин 23 сек Звёздная величина 1,02 1,079 Максимальная точка наблюдения Мексика, США Египет Видимость Северная Америка Европа, Африка, Ближний Восток

Такой длительности затмение не случалось более ста лет, и, по данным NASA, аналогичное по интенсивности событие произойдёт лишь в 2150 году.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к наблюдению

Действие Инструменты и рекомендации Выберите место наблюдения На открытой местности без зданий и облачности Используйте защиту для глаз Специальные очки для наблюдения за затмениями или фильтры ISO 12312-2 Проверьте технику Настройте фотоаппараты и телескопы заранее Подготовьте запасной вариант Используйте онлайн-трансляции NASA и обсерваторий Зафиксируйте впечатления Ведите наблюдательный дневник или снимайте видео

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка → Смотреть на затмение без защиты.

Последствие → Повреждение сетчатки и ожог глаз.

Альтернатива → Используйте сертифицированные солнечные очки.

→ Смотреть на затмение без защиты. Последствие → Повреждение сетчатки и ожог глаз. Альтернатива → Используйте сертифицированные солнечные очки. Ошибка → Неправильно настроить фотоаппарат.

Последствие → Перегрев сенсора или пересвет.

Альтернатива → Примените солнечный фильтр ND5 и ручную экспозицию.

→ Неправильно настроить фотоаппарат. Последствие → Перегрев сенсора или пересвет. Альтернатива → Примените солнечный фильтр ND5 и ручную экспозицию. Ошибка → Смотреть через телефон без фильтра.

Последствие → Повреждение объектива или матрицы.

Альтернатива → Используйте штатив и специальные фильтры.

А что если облака?

Даже при частичной облачности можно увидеть, как небо темнеет, а температура падает. Астрономы советуют наблюдать динамику света и тени — она впечатляет не меньше самого покрытия диска. Кроме того, явление будет транслироваться в прямом эфире — это отличный способ увидеть детали, скрытые от глаз.

Плюсы и минусы наблюдения

Плюсы Минусы Уникальное зрелище, видимое невооружённым глазом Риск травмы глаз без защиты Возможность наблюдать солнечную корону Зависимость от погоды Подходит для фото- и видеосъёмки Требуется специальное оборудование

FAQ

Как выбрать место для наблюдения?

Лучше всего подойдут регионы вблизи линии полной фазы: Египет, Тунис, Ливия. Чем ближе к центру тени, тем дольше длится затмение.

Сколько стоит оборудование для наблюдения?

Очки для затмения стоят от 300 до 1000 рублей, а солнечные фильтры для фотоаппаратов — от 1500 рублей.

Что лучше — наблюдать лично или онлайн?

Личное наблюдение даёт незабываемые эмоции, но онлайн-трансляции обеспечивают безопасность и идеальное изображение.

Мифы и правда

Миф: во время затмения нельзя выходить на улицу.

Правда: безопасно находиться под открытым небом, если защищены глаза.

Миф: животные ведут себя агрессивно.

Правда: они просто дезориентируются на несколько минут.

Миф: солнечное затмение влияет на здоровье.

Правда: научных доказательств этому нет — воздействие чисто визуальное.

Сон и психология

Многие отмечают особое эмоциональное состояние в момент затмения. Исследования показывают, что снижение яркости света действительно влияет на уровень мелатонина, вызывая лёгкую сонливость. Однако это естественная реакция организма, похожая на вечернее успокоение.

Три интересных факта

Самое длинное затмение в истории длилось 7 минут 31 секунду (22 июня 2009 года). Корона Солнца во время затмения нагрета до миллиона градусов. Египет считается одним из лучших мест для наблюдения подобных явлений благодаря сухому климату.

Исторический контекст

Полные солнечные затмения издавна вызывали трепет и страх. В древнем Китае их считали предвестием перемен в правлении, а в античности — знаками богов. Сегодня же это шанс для науки: во время затмения исследуются корона, плазменные выбросы и поведение магнитного поля.