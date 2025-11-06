Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
солнце, корональные дыры
солнце, корональные дыры
© Wikimedia Commons by Amy Moran is licensed under Public domain
Наука
Алексей Морозов Опубликована вчера в 23:56

Солнечная корона горит миллионами градусов — а виноваты крошечные волны, которые только что нашли

Телескоп Иноуэ помог обнаружить крутильные волны Альвена в короне Солнца

Почему солнечная корона — внешняя атмосфера нашего светила — нагрета до миллионов градусов, тогда как поверхность Солнца едва достигает 5500 °C? Этот вопрос десятилетиями ставил учёных в тупик. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, приблизило астрономов к ответу.

Международная команда исследователей впервые получила прямые доказательства существования мелкомасштабных крутильных волн Альвена, которые движутся сквозь магнитные поля Солнца, перенося плазму и энергию вверх — туда, где рождается жара солнечной короны.

Что такое волны Альвена

Волны Альвена — это особый тип магнитогидродинамических колебаний. Они распространяются вдоль магнитных линий, словно волны на струне, скручивая и деформируя их. Эти процессы были теоретически описаны ещё в середине XX века шведским физиком Ханнесом Альвеном, в честь которого и получили своё имя.

До недавнего времени учёные могли фиксировать только крупные волны Альвена, возникающие во время солнечных вспышек. Считалось, что существует и множество микроволн, постоянно пульсирующих в короне, но доказательств их существования не было. Теперь они найдены.

"Это открытие положило конец длительному поиску этих волн, берущему своё начало в 1940-х годах", — говорит физик Ричард Мортон из Нортумбрийского университета (Великобритания).

Как удалось сделать открытие

Прорыв стал возможен благодаря солнечному телескопу имени Дэниела К. Иноуэ - самому мощному инструменту для наблюдений за Солнцем, расположенному на Гавайях. Его системы визуализации позволяют отслеживать движение плазмы с беспрецедентной точностью.

Исследователи наблюдали за поведением перегретого железа в короне: оно испускало синие и красные сигналы, меняющиеся в зависимости от направления движения по отношению к Земле. Когда учёные убрали шумы и колебания от других волн, они заметили едва уловимые закручивающиеся движения плазмы, соответствующие предсказанным свойствам волн Альвена.

Почему это важно для понимания Солнца

Открытие объясняет, как энергия с поверхности Солнца поднимается в корону. Эти микроволны могут переносить колоссальное количество тепла, нагревая внешние слои атмосферы до температур в миллионы градусов и создавая условия для формирования солнечного ветра - потока заряженных частиц, вырывающегося в космос.

Понимание этих процессов критически важно не только для астрофизики, но и для космической погоды. Сильные солнечные ветры могут вызывать геомагнитные бури, способные нарушать работу спутников и электросетей на Земле.

"Движение плазмы в короне Солнца определяется преимущественно колебательными движениями. Они маскируют крутильные движения, поэтому мне пришлось разработать способ устранения колебаний, чтобы обнаружить закручивание", — говорит Мортон.

Как волны влияют на солнечную активность

Мелкомасштабные волны Альвена могут создавать силы, помогающие преодолеть гравитационное притяжение Солнца. Это не только объясняет возникновение и ускорение солнечного ветра, но и позволяет лучше понять механизмы нагрева короны.

Учёные полагают, что взаимодействие этих волн с магнитными полями вызывает турбулентность, в результате которой выделяется энергия, нагревающая плазму. Эта теория существовала десятилетия, но до сих пор не имела прямых подтверждений.

"Это исследование обеспечивает необходимое подтверждение ряда теоретических моделей, описывающих, как турбулентность волн Альвена питает солнечную атмосферу", — добавляет Мортон.

Возможные последствия открытия

  1. Прогноз космической погоды. Теперь можно будет точнее моделировать солнечную активность и предупреждать о вспышках, угрожающих спутниковым системам.

  2. Развитие солнечной физики. Новые данные позволят проверить десятки гипотез, связанных с нагревом короны и динамикой магнитных полей.

  3. Улучшение технологий защиты Земли. Повышенная точность моделей поможет защитить инфраструктуру от последствий солнечных бурь.

Таблица "Плюсы и минусы" открытия

Плюсы Минусы
Прямое наблюдение давно предсказанных волн Ограниченная область наблюдений — пока только локальные участки короны
Новый инструмент для прогнозов космической погоды Требуются дополнительные наблюдения с других телескопов
Подтверждение теории Альвена Сложность моделирования многослойных процессов в короне

Интересные факты

  1. Температура солнечной короны может превышать 1,5 миллиона градусов Цельсия, тогда как фотосфера — всего 5500 °C.

  2. Волны Альвена играют ключевую роль и в других космических объектах, включая полярные сияния Земли.

  3. Телескоп Иноуэ способен различать детали размером менее 30 км на поверхности Солнца — это эквивалентно наблюдению футбольного поля с расстояния 150 000 км.

Исторический контекст

Идея существования волн Альвена появилась в 1940-е годы. Тогда считалось, что они могут объяснить движение плазмы в космосе, но прямых доказательств никто не находил. С тех пор прошло более 80 лет, прежде чем технологии позволили заглянуть в самую горячую область звезды и увидеть эти волны в действии.

Сегодня, когда астрономы наконец наблюдают то, что прежде существовало лишь на бумаге, начинается новая эра солнечных исследований — с более точными прогнозами, моделями и, возможно, ответом на вечный вопрос: почему Солнце горячее снаружи, чем внутри?

