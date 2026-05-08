Земля из космоса
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 7:08

Опасное домино над головой: космический хлам ускорил падение к Земле

Космический мусор, с каждым годом заполняющий пространство вокруг Земли, становится все более актуальной проблемой. Недавно группа исследователей из Индии представила данные, которые подтверждают, что активность Солнца играет значительную роль в падении этого мусора на нашу планету. Открытие, основанное на 36-летних наблюдениях, указывает на то, что когда солнечная активность достигает 67% от пика, мусор начинает падать значительно быстрее. Это знание сможет помочь в более эффективном планировании космических миссий и предотвращении столкновений на орбите.

"Наша работа показывает, что солнечная активность существенно влияет на плотность атмосферы, что, в свою очередь, ускоряет процессы снижения космического мусора", — отметила Айиша М. Ашруф, ученый из Центра Викрама Сарабхаи.

Солнечная активность и космический мусор

Солнце циклично проходит через 11-летние фазы активности, что вызывает колебания в количестве солнечных пятен и соответственно изменяет интенсивность ультрафиолетового излучения и поток заряженных частиц. Когда эта активность максимальна, солнечные выбросы нагревают и расширяют верхние слои термосферы Земли. К этому времени плотность атмосферы увеличивается, что повышает сопротивление для объектов на орбите.

В результате, пластики и обломки, видимые с поверхности, теряют высоту значительно быстрее. Первые данные учёные собрали, прослеживая 17 различных объектов космического мусора, вращающихся вокруг Земли с 1960-х годов. Эти обломки, размерами с лёгкие автобусы, подвергаются воздействию природных условий, наподобие солнечной активности.

Опасные ситуации особенно актуальны в условиях активных солнечных циклов, когда удобные для работы низкие орбиты (от 400 до 2000 километров), становятся ещё более загруженными.

Опасность космического мусора

Космическое пространство вокруг Земли вытянуто и наполнено обломками старых спутников и отработавших ступеней ракет. Это не просто неэстетично, но и опасно, так как даже малое столкновение может запустить цепную реакцию "домино" разрушения. Миссии по сбору космического мусора с помощью роботов пока находятся на ранних стадиях, что делает проблему еще более острой.

Как сообщает сайт NewsInfo, множество спутников, такие как Starlink, теперь должны учитывать не только возможные ошибки, но и рост вероятных столкновений с мусором, находящимся на их маршруте.

Важно, что космический мусор становится высокоэффективным индикатором солнечной активности, предоставляя учёным важные данные о взаимосвязи между солнечными циклами и атмосферой.

Отслеживание мусора

Для лучшего понимания динамики падения мусора необходимо точное отслеживание обломков на низкой околоземной орбите. Учёные из Индии использовали данные Немецкого исследовательского центра геонаук в Потсдаме, связывая их с длительными мерами солнечной активности. Это позволяет выявить наиболее опасные объекты, требующие последующего удаления.

Эксперты отмечают, что территории, на которых солнечная активность достигает порога, связанного с состоянием солнечных пятен, начинают формировать область особого внимания. Особенно важно это для планирования новых миссий, которые могут стартовать в период максимума солнечной активности.

Согласно новейшим данным, если солнечная активность превышает 67% от пика, спутники теряют высоту с ускорением, что связано с повышением плотности атмосферы вокруг них.

"С полученными данными мы ожидаем повысить точность расчётов траекторий спутников и уменьшить вероятность столкновений", — отметил Дмитрий Грачёв, научный комментатор и популяризатор науки.

FAQ

Почему космический мусор представляет опасность?
Космический мусор может вызывать столкновения с рабочими спутниками, что ведёт к разрушению и потере функций системы.
Какова связь между солнечной активностью и космическим мусором?
При повышенной солнечной активности атмосфера становится плотнее, увеличивая сопротивление и ускоряя снижение мусора.

Проверено экспертом: научный комментатор Дмитрий Грачёв

Автор Алексей Морозов
Алексей Морозов — астроном, выпускник СПбГУ. Более 10 лет опыта в сфере наблюдательной астрономии. Эксперт по небесной механике, эволюции звезд и экзопланетам.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

