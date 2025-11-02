Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Почва
Почва
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 18:17

Измеряйте, а не гадайте: Вот что покажет, почему растения капризничают

pH почвы определяет усвоение растениями питательных веществ

Показатель кислотности почвы — один из ключевых факторов, влияющих на питание растений, развитие корневой системы и урожайность. Даже на небольшом участке уровень pH может отличаться в разных местах, поэтому регулярное измерение помогает скорректировать уход и обеспечить растения всем необходимым.

Почему важно знать уровень pH

Шкала pH имеет диапазон от 0 до 14.

  • Значение 7 считается нейтральным.

  • Меньше 7 - среда кислая.

  • Больше 7 - щелочная.

Большинство овощных, плодовых и декоративных культур предпочитают слабокислую или нейтральную почву (pH 6,0-7,5). Если почва становится слишком кислой или щелочной, усвоение питательных веществ ухудшается: кальций, железо, фосфор и магний становятся недоступными, растения начинают желтеть, слабеют и хуже цветут.

Регулярное измерение pH позволяет вовремя скорректировать ситуацию — например, внести доломитовую муку для раскисления или серу для подкисления грунта.

Как измерить pH почвы: пошаговая инструкция

1. Отбор проб

Чтобы результат был точным, возьмите образцы почвы с 3-5 разных мест участка, предпочтительно из корнеобитаемого слоя (10-20 см). Удалите корни и камешки, смешайте образцы в одной емкости — получится "средняя" проба.

2. Приготовление раствора

Классический способ — смешать одну часть почвы с двумя частями дистиллированной воды (1:2). Через 5-10 минут, когда смесь отстоится, измерьте кислотность в жидкой части с помощью лакмусовой бумаги или электронного pH-метра. Важно: не используйте воду из-под крана, она может исказить результат.

3. Измерение с помощью зонда

Современные pH-зонды позволяют измерять кислотность прямо в грунте. Достаточно аккуратно вставить прибор в увлажненную почву и подождать несколько минут, пока стабилизируется показание. После использования зонд следует протереть и откалибровать перед следующим измерением.

4. Расшифровка результатов

Значение pH Характеристика почвы
ниже 5,5 сильно кислая
5,5-6,5 кислая
6,5-7,5 нейтральная
выше 7,5 щелочная

Если pH ниже нормы — добавляют известь, древесную золу или доломитовую муку.
Если pH слишком высокий — применяют кислые материалы: торф, хвойную подстилку, серу или аммонийные удобрения.

Какие приборы выбрать для домашних измерений

На рынке есть множество устройств для проверки кислотности почвы. Для дачного участка подойдут три проверенных варианта.

  • Цифровой pH-метр. Универсальный прибор, измеряющий кислотность с высокой точностью. Компактный, простой в использовании, показывает результат за секунды. Однако требует регулярной калибровки растворами pH 4 и 7. Цена — от 1500 до 6000 ₽.

  • Зондовый измеритель для почвы. Более профессиональный вариант, который втыкается прямо в грунт. Обеспечивает точные результаты и подходит для частых измерений. Стоимость — от 10 000 ₽ и выше.

  • Лакмусовые полоски. Самый доступный вариант для дачников. Точность ниже, но для общего представления о кислотности вполне достаточно. Цена упаковки — около 200 ₽.

Как правильно проводить измерения

  • Проверяйте не слишком сухую и не переувлажненную почву.

  • После измерения очищайте прибор от остатков грунта.

  • Измеряйте pH на нескольких участках и усредняйте данные.

  • Повторяйте тест минимум дважды в год — весной и осенью.

  • Проводите калибровку приборов перед каждым сезоном.

Ошибки при измерении pH

  • Ошибка: использование водопроводной воды.
    Последствие: искажение показаний.
    Альтернатива: только дистиллированная вода.

  • Ошибка: измерение сразу после дождя или полива.
    Последствие: результаты покажут более кислую среду.
    Альтернатива: подождать 2-3 дня после увлажнения.

  • Ошибка: игнорирование калибровки прибора.
    Последствие: снижение точности.
    Альтернатива: регулярно проверять прибор контрольными растворами.

А что если почва слишком кислая?

В кислой среде плохо растут капуста, лук, чеснок, сельдерей и свекла. Чтобы повысить pH, внесите известь или доломитовую муку осенью под перекопку. Для поддержания результата повторяйте процедуру каждые 3-4 года.

А вот для голубики, гортензии и хвойных растений наоборот требуется кислая среда (pH 4,0-5,5). Таким культурам подсыпают торф или поливают подкисленной водой (с добавлением лимонной кислоты).

FAQ

Как часто нужно измерять pH почвы?
Два раза в год — весной и осенью, особенно перед посадкой новых культур.

Можно ли самостоятельно откалибровать прибор?
Да, достаточно использовать растворы с pH 4 и 7, которые продаются в садовых магазинах.

Какие культуры любят кислую почву?
Голубика, азалия, вереск, гортензия, клюква, хвойные.

Мифы и правда

  • Миф: если растения выглядят здоровыми, измерять pH не нужно.
    Правда: уровень кислотности может меняться с годами, даже при хорошем внешнем виде растений.

  • Миф: все овощи любят нейтральную почву.
    Правда: каждая культура имеет свои предпочтения. Например, картофель лучше растет при pH 5,5-6,0.

  • Миф: корректировать кислотность можно в любое время.
    Правда: делать это лучше осенью, чтобы вещества успели подействовать до весны.

Интересные факты

  • В России большая часть почв имеет кислую реакцию, особенно в северных и центральных регионах.

  • Опавшая хвоя и дождевая вода со временем снижают pH грунта.

  • Известь не только повышает pH, но и улучшает структуру тяжелых глинистых почв.

Измеряя pH почвы, вы управляете её плодородием. Ведь правильный баланс кислотности — залог здоровых растений и щедрого урожая.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фикус, эвкалипт и сосна признаны опасными деревьями для домовладений сегодня в 13:38
Зелёные соседи, которые рушат дом: эти деревья действуют, как замедленная мина

Некоторые деревья, посаженные слишком близко к дому, могут через годы разрушить фундамент и трубы. Разбираемся, какие виды опасны и чем их заменить.

Читать полностью » Короеды прогрызают ходы в древесине ослабляя конструкции домов и садов — Игорь Власов сегодня в 13:18
Дом, который едят изнутри: как короеды превращают балки в пыль, пока хозяева спят

Короеды могут уничтожить не только деревья, но и деревянные дома. Узнайте, как распознать первых вредителей, чем их вывести и какие меры помогут защитить древесину.

Читать полностью » Учёные подтвердили: раствор перекиси 1:100 улучшает дыхание корней и продлевает цветение сегодня в 12:49
Цветы перестают болеть, а почва пахнет свежестью: эффект от 10 мл перекиси на литр воды

Зимой растения страдают от сухого воздуха и нехватки кислорода. Узнайте, как простая аптечная перекись помогает вернуть фиалкам, гераням и фикусам силу и яркость.

Читать полностью » Георгины и гладиолусы необходимо выкапывать осенью для зимнего хранения — Ольга Громова сегодня в 12:18
Минус два — и всё пропало: эти растения не прощают промедления с выкопкой

Не только георгины нуждаются в зимнем уходе. Узнайте, какие растения нужно выкапывать осенью, как правильно хранить клубни и подготовить их к весеннему пробуждению.

Читать полностью » Учёные: ноябрьская дезинфекция теплиц снижает риск фитофторы почти до нуля сегодня в 11:42
Сентябрь — ошибка, ноябрь — спасение: когда теплицу действительно стоит дезинфицировать

Почему ноябрь — лучшее время для обработки теплицы без химии? Раскрываю метод, который сочетает силу природы и морозов, помогая забыть о фитофторе на долгие годы.

Читать полностью » Осенняя пересадка лилий улучшает цветение и защищает луковицы от вырождения — Ольга Савельева сегодня в 11:18
Цветы, которые не прощают халатности: агрономы раскрыли главный секрет пересадки лилий

Осенняя пересадка — залог пышного цветения лилий весной. Агроном Ольга Савельева делится правилами, которые помогут сохранить луковицы и укрепить растения перед зимой.

Читать полностью » Агрономы: промышленная система хранения снижает потери лука с 60 % до 10 % сегодня в 10:35
Лук не прощает небрежности: один неверный шаг — и подвал превращается в компост

Почему привычные советы не спасают лук от гнили и как четыре простых приёма агрономов позволяют сохранить почти весь урожай до весны.

Читать полностью » Пальма ливистона подходит для дома при температуре не ниже четырнадцати градусов — Андрей Власов сегодня в 10:18
Зелёная капризуля: одна ошибка с водой — и ливистона превращается в сухой веник

Ливистона — пальма, которая принесёт в дом атмосферу тропиков. Узнайте, как ухаживать за ней, чтобы она радовала вас густыми зелёными листьями долгие годы.

Читать полностью »

Новости
Наука
Nature: экзопланеты могут производить воду из минералов и водорода под экстремальными условиями
Питомцы
Ветеринар Мария Ставриди: виноград опасен для собак
Питомцы
Собака хватает вещи хозяина, чтобы пригласить его поиграть
Туризм
Часть заброшенного курорта Вароша на Кипре открыта для посещения с 2020 года
Красота и здоровье
Йога при малоподвижном образе жизни: позы щенка, собаки и дельфина улучшают пищеварение и осанку
Дом
Эксперты рекомендуют сочетать открытое и закрытое хранение, чтобы поддерживать порядок в детской
Красота и здоровье
Яйца, рыба и шпинат названы продуктами, укрепляющими волосы изнутри
Садоводство
Перец чёрный представляет собой тропическую лиану пригодную для комнатного разведения — Елена Кравцова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet