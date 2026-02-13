Подорожник подсказал реакцию почвы — дачники удивляются простому признаку

Иногда дачный участок сам подсказывает, что с ним не так. Достаточно внимательно присмотреться к растениям, и станет понятно, какая реакция у почвы — кислая или ближе к нейтральной. Опытные садоводы давно используют этот природный "язык", не прибегая к приборам. Об этом в беседе с EcoSever рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института лесоведения РАН Андрей Лысиков.

Растения как природные индикаторы

По словам специалиста, определить кислотность можно разными способами — от простого визуального анализа до лабораторных исследований. Самый доступный метод — обратить внимание на то, какие растения уже растут на участке.

"Например, мох растет на участке или осока растет, значит, явно кислая среда. Если растут более широколиственные травы, подорожник, например, значит, кислотность ближе к нейтральной", — пояснил Лысиков.

Мох и осока предпочитают кислые почвы, тогда как подорожник чаще встречается при более сбалансированной реакции среды. Такие наблюдения позволяют получить общее представление о состоянии грунта без специальных тестов.

Подсказки от деревьев

Ориентироваться можно и на древесные породы. Хвойные, в частности ель и сосна, обычно указывают на кислую почву. Их корневая система лучше адаптирована к таким условиям.

Напротив, широколиственные деревья — липа, вяз, дуб — чаще растут на участках с нейтральной или слабощелочной реакцией. Наличие таких пород может служить косвенным подтверждением более благоприятного баланса почвы.

Простой тест с лакмусом

Если требуется более точная оценка, биолог советует воспользоваться лакмусовой бумагой. Метод остаётся простым и доступным для любого дачника.

"Берется образец почвы, пятнадцать или двадцать граммов. Кладёте его в стаканчик с водой, желательно с дистиллированной, хотя бы с нейтральной очищенной, можно даже из-под крана, или с кипяченой водой. Запускаете лакмусовую бумажку в воду и по её цвету сравниваете со шкалой на обложке, на коробочке. Можно довольно грубо, но определить кислотность", — подсказал эксперт.

Такой способ даёт ориентировочный результат, который помогает понять, требуется ли корректировка.

Когда нужен лабораторный анализ

Наиболее достоверным вариантом Лысиков называет обращение в лабораторию. Это особенно важно, если планируется внесение извести или других материалов для изменения реакции почвы.

"Взять пробу почвы, образец, и отнести в лабораторию. Кислотность может быть разных видов, активной, актуальной, а может быть потенциально скрытой", — отметил эксперт.

Знание точных показателей позволяет правильно рассчитать норму известкования. Внесение мела, доломитовой муки, золы или извести помогает сместить кислотность в сторону нейтральной или слабощелочной реакции, что актуально для многих регионов с кислыми почвами.