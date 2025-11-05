Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Слива на ветке в солнечном саду
Слива на ветке в солнечном саду
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 10:49

Слива цветёт, но плодов нет? Земля мстит за кислоту — и вот как это исправить

Снижение кислотности почвы восстанавливает плодоношение косточковых культур

Проблема низкой урожайности сливы, вишни и других косточковых культур нередко связана не с ошибками ухода, а с состоянием почвы. Одним из основных факторов, влияющих на плодоношение, является уровень кислотности (pH). При его отклонении от нормы деревья теряют способность усваивать питательные элементы, что приводит к снижению завязей и общего ослабления растений.

Как определить причину бесплодия

Для точной диагностики необходимо оценить кислотность почвы и общее состояние дерева.

Признаки повышенной кислотности:

  1. Земля в приствольном круге даёт результат "красно-оранжевого" оттенка при проверке лакмусовой полоской (pH ниже 6).

  2. Цветение обильное, но завязей образуется мало.

  3. Листья желтеют раньше времени, появляются бурые пятна.

  4. У основания ствола активно растёт мох.

Если совпадают три и более признака, можно с высокой вероятностью считать, что проблема заключается именно в повышенной кислотности почвы.

Почему уровень pH так важен

При кислотности ниже 6,0 корневая система сливы не может в достаточной мере поглощать фосфор и кальций — элементы, отвечающие за формирование завязей и рост плодов. Оптимальные значения pH для косточковых культур составляют 6,5-7,0.

Кислая среда также способствует:

  • развитию грибковых инфекций (коккомикоз, клястероспориоз);

  • повышенной активности вредителей (например, сливовой плодожорки);

  • ослаблению иммунитета растений.

После выравнивания кислотности до нейтральных значений плодоношение, как правило, восстанавливается, а дерево становится менее восприимчивым к болезням.

Ноябрь — подходящее время для раскисления

Поздняя осень — оптимальный период для корректировки pH. Деревья переходят в состояние покоя, а внесённые препараты успевают изменить состав почвы до весны.

План действий на две недели

Первая неделя — диагностика и подготовка материалов:

  • Измерить кислотность в нескольких точках приствольного круга (глубина 15-20 см).

  • Подготовить доломитовую муку (200-300 г на 1 м²), древесную золу (2 кг на дерево) и осеннее комплексное удобрение.

  • Для точности можно использовать pH-метр или лакмусовые полоски.

Вторая неделя — обработка участка:

  1. Разрыхлить землю на глубину 15 см.

  2. Равномерно распределить доломитовую муку и золу.

  3. Заделать граблями и полить 40-50 л воды.

  4. Провести профилактическое опрыскивание медным купоросом (50 г на 10 л воды).

  5. Замульчировать приствольный круг торфом слоем 5 см.

Почему именно доломитовая мука

Она действует мягко, не вызывает резкого изменения pH и дополнительно обогащает почву магнием, что улучшает фотосинтез и формирование завязей.

Таблица "Сравнение средств для раскисления почвы"

Средство Дозировка на 1 м² Особенности Применение
Доломитовая мука 200-300 г Действует мягко, добавляет магний Осенью или весной
Известь гашёная 150-200 г Быстрое действие, может пересушивать почву Только осенью
Древесная зола 100-150 г Повышает pH и обогащает калием Совместно с мукой
Мел 200 г Щадящее средство Для песчаных почв

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: вносить раскислители весной.
    Последствие: повреждение корней при активном сокодвижении.
    Альтернатива: проводить работы осенью, в период покоя.

  • Ошибка: использовать только известь.
    Последствие: резкое изменение pH, ожоги корней.
    Альтернатива: применять доломитовую муку или золу в умеренных дозах.

  • Ошибка: игнорировать контроль pH.
    Последствие: возврат кислотности и повторное угнетение деревьев.
    Альтернатива: проверять показатели 2-3 раза в год.

Весенний контрольный список

  1. Измерить pH после схода снега (должен быть 6,5-7,0).

  2. Провести первую подкормку комплексным удобрением.

  3. До цветения обработать дерево фунгицидом.

  4. Наблюдать за состоянием листьев и завязей.

А что если…

  • Показатель pH всё ещё низкий?
    Добавьте 100-150 г доломитовой муки на м² и повторно полейте.

  • На участке растёт мох?
    Это сигнал о переувлажнении и повышенной кислотности. Улучшите дренаж и рыхлость почвы.

  • Появились трещины на коре?
    После корректировки pH дерево восстанавливает обмен веществ — проведите весной обработку садовым варом.

Таблица "Ожидаемые результаты через сезон"

Показатель До раскисления После корректировки
Цветение Обильное, без завязей Цветки формируют завязи в 2-3 раза чаще
Состояние листьев Бледные, с пятнами Тёмно-зелёные, плотные
Заболевания Частые грибковые инфекции Снижение поражаемости на 70-80%
Урожай 2-3 кг мелких плодов 10-15 кг крупных, сладких слив

FAQ

Почему важно проводить работы именно осенью?
Зимой происходит равномерное распределение раскислителей в почве, а весной корни начинают работать в улучшенной среде.

Можно ли заменить доломитовую муку известью?
Да, но доломитка предпочтительнее для лёгких и средних почв из-за мягкого действия.

Как часто нужно повторять процедуру?
Раз в 3-4 года при регулярном контроле pH.

Можно ли раскислять почву под другими культурами?
Да, аналогичный подход применим к вишне, абрикосу и персику.

Мифы и факты

Миф Факт
Бесплодие сливы связано с отсутствием опылителя При избыточной кислотности дерево не формирует завязи даже при наличии опылителя
Известь подходит для любых почв На лёгких почвах безопаснее применять доломитовую муку
Достаточно один раз раскислить почву Эффект сохраняется 3-4 года, затем процесс нужно повторить
Зола — универсальное удобрение В больших дозах она может повысить pH слишком сильно

Исторический контекст

Проблема кислотности почв в садоводстве известна со времён начала интенсивного земледелия в XX веке. Уже тогда агрономы отмечали, что снижение pH резко сокращает урожай косточковых культур. В советской практике широко применяли доломитовую муку и древесную золу как экологичные средства регулировки состава грунта. Современные методы анализа и контроля позволяют проводить процедуру точечно и безопасно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ошибка при зимовке бегонии может стоить весеннего цветения сегодня в 8:22
Ошибся на один градус — и клубни погибнут: как правильно зимовать бегонии

Как сохранить клубни бегонии зимой, чтобы весной она снова зацвела. Рассказываем, когда выкапывать, как сушить, хранить и пробуждать растение.

Читать полностью » Агроном Алексей Орлов: банановая кожура служит натуральным удобрением для роз сегодня в 7:57
Сладкий след Африки: как отходы от бананов превратились в эликсир для роз

Банановая кожура — не просто отход, а настоящий клад для садовода. Узнайте, как превратить её в безопасное удобрение и заставить розы цвести ярче.

Читать полностью » Избыточный полив зимой вызывает гниение корней у комнатных растений сегодня в 7:31
Одно простое изменение зимой — и все растения ожили: листья блестят, как летом

Не позволяйте зиме испортить здоровье ваших растений! Узнайте, как правильно ухаживать за ними в холодное время года, чтобы они радовали вас.

Читать полностью » Агроном Наталья Чернова: сроки посева моркови лучше определять по природе, а не по календарю сегодня в 6:57
Календарь врёт, а природа подсказывает: главный секрет удачного посева без приборов

Как понять, когда сеять морковь — по календарю или по подсказкам природы? Берёза, мать-и-мачеха и простые наблюдения помогут выбрать идеальный момент для посадки.

Читать полностью » Капельный полив помогает получить крупные овощи без риска загнивания корней сегодня в 6:45
Беру обычные семена — а вырастают гиганты: секрет прост, но знают не все

Узнайте, как вырастить крупные овощи на своем участке: секреты выбора семян, особенности ухода и скрытые нюансы, которые помогут вам получить рекордный урожай.

Читать полностью » Молочная сыворотка помогает предотвратить грибковые болезни огурцов — советы агронома Морозова сегодня в 5:57
Молочная сыворотка против грибков: напиток, который лечит не людей, а растения

Простая молочная сыворотка может заменить химические препараты в саду. Узнайте, как она защищает огурцы и помогает повысить урожай естественным способом.

Читать полностью » Майоран усиливает рост и аромат лаванды при совместном выращивании на подоконнике сегодня в 5:39
Зимой зелень на подоконнике? Этот дуэт пахнет счастьем и приносит пользу

Узнайте, как вырастить майоран на подоконнике в зимний сезон! Этот ароматный спутник лаванды не только украсит ваш дом, но и придаст ему полезные свойства.

Читать полностью » Барбарис легко переносит обрезку и быстро восстанавливает форму кроны — Андрей Морозов сегодня в 4:43
Его листья пылают, когда мир выцветает: барбарис доказывает, что красота — это выносливость

Барбарис — кустарник, способный украсить любой сад. Он не требует сложного ухода и радует декоративностью весь год. Узнай, как выбрать сорт и ухаживать правильно.

Читать полностью »

Новости
Еда
Салат Французская любовница с апельсином и изюмом получается нежным и изысканным
Питомцы
Недостаток сена и зерновые смеси вызывают у шиншилл малокклюзию и расстройства пищеварения
Дом
Пищевая сода, уксус и активированный уголь: как освежить обувь от неприятного запаха
Наука
Память человека изменяет реакцию страха в зависимости от контекста — Стив Рамирес
Красота и здоровье
Врач Александр Мясников: гигиенический душ снижает риск геморроя и раздражения кожи
Красота и здоровье
Чихание защищает дыхательные пути и предотвращает попадание пыли в организм — Алексей Соловьёв
Авто и мото
Гендиректор Maestro Киселев: переносная зарядка может войти в комплект российских электромобилей
ДФО
Жители Хабаровска жалуются на сбои мобильной связи и недоступность банковских сервисов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet