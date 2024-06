Согласно информации, распространяемой телеканалом CNN исходя из источников, соглашение по безопасности между США и Украиной предположительно не будет иметь обязательного характера для будущих президентов Соединенных Штатов.



По словам телеканала, данное соглашение, вероятно, будет являться "исполнительным соглашением", что придает ему менее официальный статус, чем у обычного договора, и не обязывает будущих президентов его соблюдать.



По ранее сообщенной информации помощника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, планируемое соглашение между США и Украиной по безопасности не включает упоминания о конкретных суммах, однако в нем содержится обязательство с стороны администрации президента Джо Байдена добиваться новых выделений для потребностей Киева от американского Конгресса.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)