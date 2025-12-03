Кочевники оставили послание, и его только что прочли: вот что означают их таинственные родовые знаки

Почти в стороне от туристических маршрутов в горах Таласской области нашли место, которое буквально "разговаривает" с человеком через камень. На склонах и валунах сохранились сотни выбитых рисунков, знаков и надписей, сделанных людьми из разных эпох. Среди находок — две ранее неизвестные строки на согдийском языке и целый набор тамг, родовых символов кочевников. Об этом сообщает издание Рlanet-today.

Где находится Дурдана и почему это важно

Городище, получившее название Дурдана, располагается примерно в 66 километрах к юго-западу от Таласа, недалеко от села Бакайыр. Это горная долина на высоте около 1760-1970 метров над уровнем моря, где есть родники и удобные пастбища. Такой ландшафт обычно притягивал людей веками: здесь можно было поить стада, ставить временные стоянки, пережидать сезонные переходы.

В мае 2024 года площадку заметили исследователи из экологического фонда "Эко-АЯН" и мемориального комплекса "Манас Ордо". Позже, в июле, началось уже системное обследование — под руководством бельгийского исследователя Люка Германа. Для археологии и защиты наследия это принципиально: пока объект не описан и не нанесён на карты, он почти "невидим" для науки и уязвим для разрушения.

Что именно нашли на камнях

Главная цифра, которая сразу бросается в глаза, — около 600 изображений. Полевые работы описывают 77 камней с выбитыми рисунками и суммарно 593 петроглифа, разделённых на три основные группы. Параллельно исследователи зафиксировали следы более позднего человеческого присутствия: 59 надписей современной кириллицей и 418 искусственных углублений на поверхности камня.

Но особую ценность дают находки, которые нечасто встречаются на одном памятнике одновременно. Это две согдийские надписи и коллекция из десяти тамг — знаков, которыми кочевые сообщества отмечали принадлежность, статус или род.

Животные, всадники и "каменные граффити" разных эпох

Репертуар изображений в Дурдане охватывает огромный период — от бронзового века до XX столетия. Самый узнаваемый герой местных скал — дикий козёл: зафиксировано 369 таких фигур. Дальше по частоте идут лошади, собаки или волки, верблюды и олени. Встречаются и люди — иногда пешие, иногда верхом, а также абстрактные символы, смысл которых не всегда можно уверенно восстановить без сравнения с другими памятниками.

По периодам распределение выглядит так: 91 гравюра относится к бронзовому веку, 56 — к железному, и в обеих группах доминируют каприды. Однако "пиковое" время для Дурданы — средневековье: 283 петроглифа, то есть примерно 45% от общего числа. Многие средневековые изображения крошечные — всего 2-5 сантиметров — и выполнены тонкой, неглубокой линией в манере граффити. Именно к этому времени, как отмечают исследователи, относятся и две согдийские надписи, и семь из десяти тамг.

Есть и более поздний слой: к кыргызскому периоду XVII-XIX веков отнесены 35 петроглифов, включая три тамги. А XX век оставил на камнях 59 кириллических надписей, вероятно, с именами людей, которые пасли скот или жили поблизости. Вместе с именами появляются совсем "современные" мотивы: машины, цветы, юрты и даже советская звезда — редкий пример того, как один и тот же природный "альбом" пополнялся тысячелетиями.

Согдийские надписи: голос военачальника из IX-XI веков

Самой обсуждаемой частью открытия стали две вертикальные надписи на согдийском языке. Согдийский — среднеиранский язык, на котором говорили торговцы и городские общины Шёлкового пути; его следы в Центральной Азии важны для понимания торговли, культуры и контактов. Анализом текстов занимался эпиграфист Павел Лурье.

Первая надпись состоит из трёх строк и выглядит так: Mrty 'yl yk-'n srð'nk. Её перевод в исследовании передаётся как "Человек Эль-Йеган, командир". Дополнительный признак для датировки — присутствие характерного древнеуйгурского символа (l), что позволяет отнести надпись к периоду между IX и началом XI века.

Вторая надпись находится примерно в 60 метрах от первой и включает одну строку с именем Эль-Йеган. По совокупности признаков исследователи считают, что обе надписи почти наверняка высек один человек, и это превращает памятник из "просто набора рисунков" в документ личной истории.

Особенный интерес вызывает слово sarθang — термин со значением "командир, вождь, генерал", известный по манихейским, буддийским и христианским текстам. В Дурдане он впервые встречается именно в светской эпиграфике, то есть вне религиозного контекста. Это важная деталь для реконструкции социальной и военной иерархии: судя по титулу, Эль-Йеган мог занимать очень высокий, возможно второй, ранг в структуре власти у смешанного тюрко-согдийского населения региона.

Тамги: родовые знаки, которые "привязаны" к месту

Десять зафиксированных тамг распределены по восьми разным типам в рамках типологии, на которую опираются исследователи (в том числе работы Рогожинского). Семь тамг связаны со средневековым слоем, ещё три относятся к XVIII-XIX векам. При этом три типа (в типологии они обозначаются как № 8, 9 и 10) впервые зафиксированы именно в Таласской области.

Есть и деталь почти "археологически осязаемая": шесть из этих знаков обнаружены в прямой связке с остатками древних поселений. Это помогает не только перечислять тамги в каталоге, но и физически связывать родовой знак с местом проживания, что для истории кочевых обществ особенно ценно.

Контекст региона и что может быть дальше

За последние годы на востоке Таласской области исследовали несколько памятников, но Дурдана стала лишь вторым опубликованным объектом в западной части региона. Формально по количеству рисунков место нельзя назвать гигантским, однако сочетание признаков делает его "несоразмерно важным": десять тамг на небольшой площади и две новые согдийские надписи — это редкая удача для историков, эпиграфистов и специалистов по Центральной Азии.

Дурдана также расширяет общий каталог тюрко-согдийских надписей Таласа: раньше в регионе уверенно знали только одну такую надпись в местности Бакайыр и ещё три к северу от города Талас. Дополнение даже на две строки — это уже новые данные для карты контактов, языка и власти на рубеже IX-XI веков.

Исследователи подчёркивают, что работа в долине только начинается: если системно продолжать разведку, можно ожидать новые группы петроглифов. Для Кыргызстана это не просто пополнение списка памятников, а ещё один аргумент в пользу бережной охраны горных долин, где культурные слои часто лежат буквально под открытым небом.

Сравнение: петроглифы, надписи и тамги — что "говорит" лучше

Даже на одном памятнике разные типы следов несут разные виды информации. Если сравнивать их по полезности для историка, картина будет такой.

Петроглифы дают широкую панораму жизни: животных, сцены охоты, транспорта, образы людей и то, как менялась символика. Их плюс — массовость и длительный временной диапазон, но минус — сложность точной датировки без контекста. Надписи — редкие и потому сверхценные "точки времени". Одна строка может назвать имя, титул или язык, а значит, закрепить дату и социальную реальность. Минус — они встречаются редко и часто плохо сохраняются. Тамги соединяют археологию и социальную антропологию: они позволяют говорить о родах, принадлежности, территории и, иногда, о статусе. Их сила — в "привязке" к месту, а слабость — в том, что трактовки иногда зависят от сравнительных каталогов.

Советы шаг за шагом: как бережно смотреть петроглифы в горах

Если вы путешествуете по Кыргызстану и хотите увидеть подобные места, важно помнить, что любой след воздействия может быть необратимым.

Осматривайте камни при боковом свете: утром или ближе к вечеру линии видны лучше, и не придётся "ощупывать" поверхность руками. Делайте фото без мела, краски и "обводки": такие методы портят камень и запрещаются правилами охраны наследия. Держитесь тропы и не устраивайте стоянку рядом с плитами: костёр, мусор и даже копоть ухудшают сохранность. Если берёте с собой снаряжение в горы (треккинговые ботинки, палки, страховка, аптечка), планируйте маршрут так, чтобы не карабкаться по валунам с рисунками. Хотите помочь науке — фиксируйте координаты и сообщайте о неизвестных находках местным музеям или научным организациям, а не публикуйте точные точки в открытом доступе.

Популярные вопросы о памятнике Дурдана и петроглифах Таласа

Как понять, к какому времени относится петроглиф?

Обычно смотрят на стиль, технику выбивки, сюжет и степень патинирования, а затем сравнивают с датированными памятниками региона. Точную дату чаще дают не рисунки, а надписи и археологический контекст рядом.

Что лучше для изучения истории региона: петроглифы или надписи?

Если нужен общий "фон" жизни и образов — сильнее петроглифы. Если важны конкретные имена, титулы и языки — надписи дают более точную информацию, как в случае Эль-Йегана.

Сколько стоит поездка к подобным местам и что выбрать: тур или самостоятельный маршрут?

Цена зависит от расстояния, транспорта и проводника, но чаще всего стоит закладывать расходы на горный трансфер и услуги гида. Тур удобнее из-за логистики и соблюдения правил посещения, самостоятельный маршрут требует опыта, навигации и хорошей подготовки экипировки.

Как выбрать гида для поездок к петроглифам и городищам?

Ищите тех, кто работает с локальными музеями или научными центрами, знает правила охраны памятников и не практикует "обводку" рисунков. Плюсом будет опыт именно по Таласской области и понимание сезонных условий в горах.