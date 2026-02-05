Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 10:15

Эта короткая стрижка снова в тренде: выглядит мягко, а меняет лицо сильнее, чем макияж

Пикси снова уверенно возвращается в моду — и в этом сезоне особенно заметна его более мягкая, "спокойная" версия. Эта стрижка остаётся смелой и короткой, но выглядит легче и современнее, не создавая ощущения жёсткой геометрии. Такой вариант особенно хорошо подходит для зимы, когда хочется стильного обновления без сложного ежедневного ухода. Об этом сообщает BOVARI.

Почему мягкий пикси стал главным вариантом сезона

Классический пикси — это стрижка, которая практически ничего не скрывает и сразу меняет образ. Но мягкий пикси даёт тот же эффект обновления, только без резкости. Он выглядит расслабленно, чуть небрежно и при этом очень аккуратно, поэтому подходит тем, кто хочет короткую длину, но не готов к "строгой" форме.

На показе Chanel внимание привлёк вариант, который продемонстрировала Грейси Абрамс: в нём есть слои до шеи, тонкие пряди, обрамляющие лицо, и боковой пробор, добавляющий объём. Такая форма делает стрижку более воздушной и визуально подвижной, а лицо — мягче.

Стрижка с историей, которая снова выглядит актуально

Хотя мягкий пикси сейчас воспринимается как свежий тренд, на самом деле у него долгая репутация в моде. В разное время его выбирали Одри Хепбёрн, Твигги и принцесса Диана — и именно это закрепило за стрижкой статус романтичной и "вечной".
Сегодня она воспринимается по-новому: может выглядеть нежно и современно или, наоборот, более дерзко — всё зависит от длины, линии и того, насколько выражена текстура.

В чём главный плюс мягкого пикси

Главная привлекательность этой стрижки — в ощущении лёгкости. Она короткая, но не "строгая", поэтому не делает образ слишком резким. Мягкие линии сохраняют утончённость и дают ощущение естественности, как будто волосы сами легли красиво.

Кроме того, мягкий пикси легко адаптировать под внешность. Он подходит практически любому типу лица — главное, правильно настроить длину и объём в нужных зонах.

Как подобрать мягкий пикси под форму лица

Круглое лицо

Чтобы визуально вытянуть пропорции, лучше оставить чуть больше длины сверху и аккуратнее оформить виски. Так стрижка будет смотреться более "высокой" и лёгкой.

Квадратное или угловатое лицо

Здесь работают мягкие края и тонкая, лёгкая челка. Они помогают сгладить углы и сделать образ более пластичным.

Вытянутое лицо

В этом случае важно добавить объём по бокам и не делать верх слишком длинным. Такой баланс помогает лицу выглядеть гармоничнее.

При этом один из ключевых приёмов мягкого пикси — сохранять длину по всему периметру, особенно в зоне затылка. Именно это делает стрижку более выразительной и "живой".

Как мягкий пикси ведёт себя на разных типах волос

На тонких волосах большое количество мягких слоёв создаёт движение и визуально добавляет густоту. Для плотных и тяжёлых волос, наоборот, важно убрать лишний внутренний вес, чтобы форма не выглядела перегруженной.

Если волосы кудрявые, стрижку обычно делают особенно аккуратно — по пряди, чтобы силуэт получился собранным и предсказуемым. Тогда кудри выглядят не хаотично, а как часть продуманного образа.

Уход и укладка: почему это удобно зимой

Мягкий пикси требует меньше усилий, чем классический вариант. Чтобы форма не терялась, стрижку обычно обновляют раз в четыре-шесть недель. А ежедневная укладка при этом остаётся минимальной — именно поэтому зимой такой вариант кажется особенно практичным.

Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

