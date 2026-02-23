Массивные ботинки уходят в тень — мягкие лоферы с драпировкой меняют правила зимы 2026

На улицах Нью-Йорка в разгар Месяца моды неожиданно сменился главный обувной акцент. Если ещё год назад внимание было приковано к массивным ботинкам и строгим лоферам, то зимой 2026 года на первый план вышла более мягкая и расслабленная версия классики. Лоферы с драпированной кожей и лёгким эффектом сборки стали новым символом обновлённого преппи.

Новая интерпретация классики

Мягкие лоферы с лёгкими складками на союзке — это ответ на усталость от жёстких, структурированных форм. Кожа в таких моделях выглядит будто слегка "припосаженной", создавая эффект непринуждённости и ретро-нотку.

Во время Недели моды в Нью-Йорке модели вне подиума сочетали такие пары с прямыми джинсами, широкими брюками и манжетами, подчёркивая расслабленный, но продуманный стиль. Чаще всего выбирали коричневые или чёрные оттенки — универсальные, но более тёплые по настроению.

От Saint Laurent до Prada

Одним из брендов, закрепивших тренд, стал Saint Laurent с моделью Le Loafer. Мягкая кожа, ручная прошивка подошвы, характерная деталь в виде пенни и металлический логотип Cassandre задали тон направлению ещё в сезоне осень-зима 2023-2024.

Miu Miu усилил интерес к неструктурированным коричневым моделям, а Prada в коллекции осень-зима 2025-2026 продолжил экспериментировать с драпированной кожей. Acne Studios представил версии с чуть загнутым носком, добавив им характерной авангардной ноты. Гарри Стайлз также неоднократно появлялся в блестящих шоколадных лоферах с мягкой сборкой от The Row, закрепив их статус модного ориентира.

Почему они стали must-have

Эти лоферы заняли нишу между формальной обувью и кроссовками. Они столь же удобны, но выглядят более элегантно. Мягкая кожа адаптируется к стопе, создавая ощущение "как перчатка", при этом сохраняя классический силуэт.

Стилисты отмечают, что тренд органично вписывается в эволюцию преппи-эстетики. Университетский стиль Лиги плюща стал более зрелым и расслабленным. Лоферы с лёгкой драпировкой идеально сочетаются с миди-юбками, широкими брюками и денимом — от прямого до свободного кроя.