Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лоферы
Лоферы
© NewsInfo by Марина Ковальчук is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 18:43

Массивные ботинки уходят в тень — мягкие лоферы с драпировкой меняют правила зимы 2026

На улицах Нью-Йорка в разгар Месяца моды неожиданно сменился главный обувной акцент. Если ещё год назад внимание было приковано к массивным ботинкам и строгим лоферам, то зимой 2026 года на первый план вышла более мягкая и расслабленная версия классики. Лоферы с драпированной кожей и лёгким эффектом сборки стали новым символом обновлённого преппи.

Новая интерпретация классики

Мягкие лоферы с лёгкими складками на союзке — это ответ на усталость от жёстких, структурированных форм. Кожа в таких моделях выглядит будто слегка "припосаженной", создавая эффект непринуждённости и ретро-нотку.

Во время Недели моды в Нью-Йорке модели вне подиума сочетали такие пары с прямыми джинсами, широкими брюками и манжетами, подчёркивая расслабленный, но продуманный стиль. Чаще всего выбирали коричневые или чёрные оттенки — универсальные, но более тёплые по настроению.

От Saint Laurent до Prada

Одним из брендов, закрепивших тренд, стал Saint Laurent с моделью Le Loafer. Мягкая кожа, ручная прошивка подошвы, характерная деталь в виде пенни и металлический логотип Cassandre задали тон направлению ещё в сезоне осень-зима 2023-2024.

Miu Miu усилил интерес к неструктурированным коричневым моделям, а Prada в коллекции осень-зима 2025-2026 продолжил экспериментировать с драпированной кожей. Acne Studios представил версии с чуть загнутым носком, добавив им характерной авангардной ноты. Гарри Стайлз также неоднократно появлялся в блестящих шоколадных лоферах с мягкой сборкой от The Row, закрепив их статус модного ориентира.

Почему они стали must-have

Эти лоферы заняли нишу между формальной обувью и кроссовками. Они столь же удобны, но выглядят более элегантно. Мягкая кожа адаптируется к стопе, создавая ощущение "как перчатка", при этом сохраняя классический силуэт.

Стилисты отмечают, что тренд органично вписывается в эволюцию преппи-эстетики. Университетский стиль Лиги плюща стал более зрелым и расслабленным. Лоферы с лёгкой драпировкой идеально сочетаются с миди-юбками, широкими брюками и денимом — от прямого до свободного кроя.

Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Драматичный завтрак: жирный бургер за три дня превращает стареющий мозг в зону опасного пожара вчера в 14:01

Ученые обнаружили, что всего один уикенд на диете из фастфуда вызывает когнитивный сбой и воспаление тканей мозга у людей старшего поколения.

Читать полностью » Нижние ресницы выходят на первый план — макияж меняет фокус и удивляет эффектом вчера в 13:10

Корейский макияж 2026 года удивляет новыми акцентами и естественными текстурами, которые придают свежесть и ухоженность.

Читать полностью » Розмарин и тимьян захватывают парфюмерию — травяные ароматы становятся главным трендом 2026 года вчера в 3:14

Парфюмерия обретает новое звучание благодаря травяным нотам. Как розмарин и тимьян освежают ароматы, узнаете в нашем материале.

Читать полностью » Сильные духи вызывают головную боль — многослойное нанесение решает проблему иначе 21.02.2026 в 19:27

Многослойное нанесение ароматов открывает новые горизонты для чувствительных носов, создавая деликатные композиции.

Читать полностью » Удалёнка превращает дом в тюрьму: как избежать стресса и сохранить психику на плаву 21.02.2026 в 18:49

Домашний уют внезапно стал зоной повышенного давления. Узнайте, как привычка работать в кровати ломает биохимию ритма и почему мозг перестает видеть границу между сном и делами.

Читать полностью » Болевые рецепторы молчат, когда мозг ведёт: странная связь между стрессом и подвижностью раскрыта 21.02.2026 в 17:25

Хроническая боль оказывается не только физическим восприятием, но чем-то более сложным и психологическим. Узнайте, как психологическая стойкость влияет на восприятие боли.

Читать полностью » Нос 21.02.2026 в 16:55

Заложенный нос может испортить день, но существует простой метод с кубиком льда для мгновенного облегчения.

Читать полностью » Прием витаминов: любимый способ заботы о здоровье оборачивается токсической нагрузкой на организм 21.02.2026 в 16:39

Употребление нутрицевтиков превращается в рискованную практику: эксперты предупреждают о возможных последствиях.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Капсула цикламена выглядит готовой — внутри семена ещё не созрели
Наука
Законы квантового мира дали трещину: в одном измерении частицы нарушили древнее разделение на фермионы и бозоны
Спорт и фитнес
Зеркало раздевалки не прощает ошибок: мышца за бицепсом решает, как вы будете выглядеть в платье
Спорт и фитнес
Дзен в большом городе: простая практика превращает префронтальную кору в броню
Питомцы
Домашняя кошка избегает объятий — причина кроется в эволюции одиночного хищника
Еда
Лимон и оливковое масло превращают салат в хит — секрет кроется в одной детали
Спорт и фитнес
Страх на лыжной трассе меняет нейронные связи — предел оказывается иллюзией
Питомцы
Запах страха против феромонов: невидимые сигналы помогают мозгу кошки переключиться на покой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet