Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 15:40

На край света без мотора и страха: как одна женщина покорила Норвегию

Австрийка Славка Макуракова проехала 1600 километров на велосипеде от Лофотен до Нордкаппа

Исследовать мир ради самого пути — именно так живёт Славка Макуракова, физиотерапевт из Австрийских Альп. Она не гонится за километрами и рекордами, не ищет славы, а просто следует зову дороги. В её мире движение — не спорт, а естественное состояние, сродни дыханию. Но однажды она села на велосипед и поняла: приключения начинаются там, где заканчивается комфорт.

От спортивного хобби к жизни на двух колёсах

Велосипед долгое время оставался для Славки лишь дополнением к лыжным тренировкам. Всё изменилось, когда она увидела в соцсетях девушку, проехавшую из Таиланда в Испанию.

"Я следила за её путешествием в течение многих месяцев и поняла, что хочу попробовать это однажды", — вспоминает Славка.

С этого начались её собственные эксперименты: короткие маршруты, ночёвки в горах, непредсказуемая погода и борьба с усталостью. Она училась, что брать с собой, как реагировать на холод и одиночество. Шаг за шагом появилось осознание: дорога — не испытание, а способ узнать себя.

Путешествие на край света

Так родилась идея отправиться в путь от норвежской деревни Å до северной точки Европы — Нордкаппа. Этот маршрут она назвала "Дорогой на край света". Почти 1600 километров она прошла на велосипеде через Лофотенские острова, Тромсё, Альту и снежные равнины, где на многие километры вокруг не было ни души.

"Я была совсем одна, с палаткой — только с тем, что мне нужно. И именно это одиночество дало мне больше всего. Я поняла, на что способна", — сказала Славка Макуракова.

Каждый день она преодолевала около ста километров, меняя четыре времени года за сутки. Метель, мороз, сияние над фьордами — всё это стало частью её личного пути. Порой приходилось пробиваться через метровые сугробы и тишину, которая звенела громче ветра.

"Суровость природы была прекрасна", — добавляет она.

All Ride Girl: жизнь в движении

Сегодня Славка известна в интернете под ником All Ride Girl. Там она делится своими поездками, будь то спуск с гор на сноуборде, маршрут на лонгборде или новые горные тропы. Главный принцип — всегда быть в движении.

Её постоянный спутник — золотистый ретривер Генри. Он путешествует в специальном велосипедном прицепе весом 19 килограммов, а сам Генри — ещё 31. С рюкзаками, палаткой и водой общий вес достигает почти 80 килограммов.

"Генри любит, когда ветер развевает его шерсть, и когда я останавливаюсь, он сам выпрыгивает из тележки, как бы говоря: "Давайте продолжим!"", — улыбается Славка.

Электровелосипед она принципиально не использует: для неё важен сам процесс, усилие, преодоление. "Это тяжёлая работа, но я становлюсь всё счастливее с каждым подъёмом, с которым могу справиться", — говорит путешественница.

Индия, Африка и уроки человечности

Путешествия подарили Славке больше, чем красивые виды. В Индии она полгода работала волонтёром, помогая детям с ДЦП.

"Это был мой самый сильный опыт. Я увидела, как мало нужно для счастья — даже когда люди живут в условиях, которые нам трудно представить", — отмечает она.

Позже она преподавала лыжный спорт в Южной Африке и открыла для себя контрастный, но удивительно доброжелательный мир, где бедность соседствует с теплом человеческих отношений.

Почему именно велосипед

После всех странствий Славка поняла, что ни автомобиль, ни пешие маршруты не дают того ощущения пути, что дарит велосипед. Он позволяет двигаться в ритме жизни — достаточно медленно, чтобы замечать, и достаточно быстро, чтобы ощущать прогресс.

Каждый день имеет цель, но лишён жестких планов: когда силы на исходе, достаточно найти место под палатку, и утро принесёт новый горизонт.

"Это огромная свобода — иметь на велосипеде всё, что тебе нужно. Сплю там, где нравится — у озера, на лугу, у дороги, однажды даже на кладбище. Тогда у меня был покой и вид на звёзды", — смеётся путешественница.

Когда дорогу пересекают собаки

Самая напряжённая глава её путешествий — Турция. Славка проехала 400 километров по Каппадокии, преодолевая 6000 метров высоты. Местные жители делились хлебом, виноградом и чаем, приглашали в гости. Но на пути случались и опасные моменты.

"Когда на тебя бежит кангал — огромная собака, до головы которой едва дотягиваешься — это выброс адреналина", — признаётся она.

Трижды ей приходилось отражать атаки собак. Страх был, но панике она не поддалась: знала, что животное чувствует слабину. Хладнокровие спасло её.

В одиночку — но не одиноко

Славка предпочитает путешествовать одна. Не потому, что избегает людей, а потому что именно в одиночестве рождается внутренняя сила.

"Когда ты один, тебе приходится полагаться только на себя. Вы пересечёте свои собственные границы, укрепите уверенность в себе. И вы обнаружите, что можете сделать гораздо больше, чем думали. А иногда даже больше, чем мужчины", — говорит она с улыбкой.

Для неё одиночество — не изоляция, а состояние внимания к миру. Там, где другие видят трудности, она видит возможности.

А что если…

А что если Славка решит больше не путешествовать? Она сама отвечает: никогда не стоит говорить "всё". Мир слишком велик, чтобы перестать удивляться.

"Чем больше я путешествую, тем больше понимаю, что мой список мест, которые я хочу посетить, становится не короче, а расширяется", — говорит она.

Где пройдёт её следующая дорога, остаётся тайной. Возможно, она вернётся домой из Африки. А может, наоборот — отправится туда, где начинается новый свет.

Плюсы и минусы одиночных велопутешествий

Плюсы

Минусы

Полная свобода маршрута

Повышенная физическая нагрузка

Глубокое самопознание

Риск одиночества и травм

Минимум расходов

Отсутствие поддержки

Возможность жить "здесь и сейчас"

Опасности дикой природы

FAQ

Как подготовиться к длительному велопутешествию?
Нужно подобрать лёгкий, но прочный велосипед, водонепроницаемую палатку и качественную одежду. Желательно пройти короткие тренировочные маршруты.

Что делать при встрече с дикими животными?
Главное — сохранять спокойствие. Резкие движения и страх провоцируют нападение. Лучше остановиться и говорить спокойным голосом.

Мифы и правда

  • Миф: путешествовать в одиночку опасно.
    Правда: опасности есть, но они управляемы при правильной подготовке.
  • Миф: женщины физически не справятся с такими маршрутами.
    Правда: выносливость зависит от опыта, а не пола.
  • Миф: путешествие — это бегство.
    Правда: наоборот, это способ встретиться с собой и научиться жить проще.

Интересные факты

  1. Самая длинная поездка Славки длилась 3 недели и прошла через 1600 километров по Норвегии.
  2. Генри, её золотистый ретривер, преодолел с ней более 5000 километров.

Исторический контекст

Первые женщины-велопутешественницы появились ещё в XIX веке. Энни Лондондерри в 1895 году обогнула Землю на велосипеде, доказав, что женщины могут не только мечтать, но и действовать. Сегодня Славка — часть этой новой волны современных исследовательниц, для которых дорога стала способом быть собой.

